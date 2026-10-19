Kolejny alert RCB. Polskie samoloty znów w powietrzu

19 października 2026 13:38 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

Polskie lotnictwo wojskowe ponownie rozpoczęło działania w przestrzeni powietrznej kraju. Powodem jest kolejny rosyjski atak na Ukrainę. W poniedziałek, 19 października 2026 roku, o godzinie 13:16 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało nowe ostrzeżenie dla mieszkańców województwa lubelskiego. To już drugi alert tego dnia. Wcześniej, podczas porannych działań, czasowo wstrzymano operacje na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie. Służby monitorują sytuację i apelują o śledzenie kolejnych komunikatów.

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Trzy myśliwce F-35A Lighting II, przydzielone do 355 Dywizjonu Myśliwskiego, przygotowują się do odbioru paliwa z rakiety nośnej KC-135, przydzielonej do 909 Dywizjonu Tankowania Powietrza, podczas Northern Edge 2025 w pobliżu bazy sił powietrznych Eielson, Alaska, 22 sierpnia 2025 r. Zdjęcie poglądowe.
Trzy myśliwce F-35A Lighting II, przydzielone do 355 Dywizjonu Myśliwskiego, przygotowują się do odbioru paliwa z rakiety nośnej KC-135, przydzielonej do 909 Dywizjonu Tankowania Powietrza, podczas Northern Edge 2025 w pobliżu bazy sił powietrznych Eielson, Alaska, 22 sierpnia 2025 r. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Wz94 / Shutterstock.

Niespokojny poniedziałek na wschodzie Polski. Rosyjskie wojska ponownie prowadzą ataki powietrzne na terytorium Ukrainy. W odpowiedzi polskie wojsko uruchomiło działania mające zapewnić bezpieczeństwo krajowej przestrzeni powietrznej.

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Informację o kolejnej aktywności lotnictwa potwierdziło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Nowy alert został opublikowany po godzinie 13:00 i dotyczy mieszkańców województwa lubelskiego.

To kolejna tego dnia reakcja polskich służb na sytuację za wschodnią granicą.

Nowy alert RCB o godzinie 13:16. Polskie lotnictwo ponownie w akcji

W poniedziałek, 19 października, o godzinie 13:16 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało ostrzeżenie dotyczące rosyjskich działań wojskowych na Ukrainie.

Komunikat został skierowany do odbiorców przebywających na terenie województwa lubelskiego.

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Jego treść brzmi:

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Oznacza to, że polskie siły zbrojne ponownie prowadzą działania związane z ochroną przestrzeni powietrznej.

Wydanie alertu nie jest potwierdzeniem, że Rosja zaatakowała terytorium Polski. Ostrzeżenie dotyczy rosyjskiego ataku prowadzonego na Ukrainie i reakcji polskiego wojska.

Służby na bieżąco analizują sytuację za wschodnią granicą i pozostają przygotowane do reagowania na ewentualne zagrożenia.

Lotniska w Lublinie i Rzeszowie zostały czasowo zamknięte

Poranne działania wojskowego lotnictwa wpłynęły również na funkcjonowanie cywilnego ruchu lotniczego.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o czasowym wstrzymaniu operacji na dwóch lotniskach:

  • Porcie Lotniczym Lublin;
  • Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka.

Decyzję podjęto, aby zapewnić wojskowym samolotom możliwość swobodnego wykonywania zadań związanych z ochroną przestrzeni powietrznej.

Po zakończeniu porannych działań oba lotniska wznowiły operacje lotnicze.

Nie oznacza to jednak, że nowe ostrzeżenie z godziny 13:16 automatycznie spowodowało ponowne zamknięcie portów.

W momencie publikacji informacji o popołudniowym alercie nie przekazano potwierdzenia kolejnego wstrzymania lotów.

Pasażerowie podróżujący z Lublina i Rzeszowa powinni na bieżąco sprawdzać status swoich rejsów oraz komunikaty lotnisk i przewoźników.

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