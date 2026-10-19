Kolejny alert RCB. Polskie samoloty znów w powietrzu
Polskie lotnictwo wojskowe ponownie rozpoczęło działania w przestrzeni powietrznej kraju. Powodem jest kolejny rosyjski atak na Ukrainę. W poniedziałek, 19 października 2026 roku, o godzinie 13:16 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało nowe ostrzeżenie dla mieszkańców województwa lubelskiego. To już drugi alert tego dnia. Wcześniej, podczas porannych działań, czasowo wstrzymano operacje na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie. Służby monitorują sytuację i apelują o śledzenie kolejnych komunikatów.
Niespokojny poniedziałek na wschodzie Polski. Rosyjskie wojska ponownie prowadzą ataki powietrzne na terytorium Ukrainy. W odpowiedzi polskie wojsko uruchomiło działania mające zapewnić bezpieczeństwo krajowej przestrzeni powietrznej.
Informację o kolejnej aktywności lotnictwa potwierdziło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Nowy alert został opublikowany po godzinie 13:00 i dotyczy mieszkańców województwa lubelskiego.
To kolejna tego dnia reakcja polskich służb na sytuację za wschodnią granicą.
Nowy alert RCB o godzinie 13:16. Polskie lotnictwo ponownie w akcji
W poniedziałek, 19 października, o godzinie 13:16 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało ostrzeżenie dotyczące rosyjskich działań wojskowych na Ukrainie.
Komunikat został skierowany do odbiorców przebywających na terenie województwa lubelskiego.
Jego treść brzmi:
„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.
Oznacza to, że polskie siły zbrojne ponownie prowadzą działania związane z ochroną przestrzeni powietrznej.
Wydanie alertu nie jest potwierdzeniem, że Rosja zaatakowała terytorium Polski. Ostrzeżenie dotyczy rosyjskiego ataku prowadzonego na Ukrainie i reakcji polskiego wojska.
Służby na bieżąco analizują sytuację za wschodnią granicą i pozostają przygotowane do reagowania na ewentualne zagrożenia.
Lotniska w Lublinie i Rzeszowie zostały czasowo zamknięte
Poranne działania wojskowego lotnictwa wpłynęły również na funkcjonowanie cywilnego ruchu lotniczego.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o czasowym wstrzymaniu operacji na dwóch lotniskach:
- Porcie Lotniczym Lublin;
- Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka.
Decyzję podjęto, aby zapewnić wojskowym samolotom możliwość swobodnego wykonywania zadań związanych z ochroną przestrzeni powietrznej.
Po zakończeniu porannych działań oba lotniska wznowiły operacje lotnicze.
Nie oznacza to jednak, że nowe ostrzeżenie z godziny 13:16 automatycznie spowodowało ponowne zamknięcie portów.
W momencie publikacji informacji o popołudniowym alercie nie przekazano potwierdzenia kolejnego wstrzymania lotów.
Pasażerowie podróżujący z Lublina i Rzeszowa powinni na bieżąco sprawdzać status swoich rejsów oraz komunikaty lotnisk i przewoźników.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.