Koniec adresu zameldowania w Polsce? MSWiA proponuje dużą zmianę
Ważne zmiany mogą czekać miliony Polaków. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji analizuje zastąpienie adresu zameldowania adresem faktycznego zamieszkania w rejestrze PESEL. Nowe rozwiązanie mogłoby zmienić sposób doręczania pism z urzędów, sądów i administracji skarbowej. Resort wyjaśnił, na jakim etapie znajdują się prace. Pojawia się również pytanie, czy tradycyjny obowiązek meldunkowy zostanie całkowicie zniesiony.
Adres zameldowania i adres zamieszkania to nie zawsze to samo. Wielu Polaków od lat mieszka w innych miejscowościach niż te, w których jest oficjalnie zameldowanych. Dotyczy to między innymi studentów, osób wynajmujących mieszkania oraz pracowników przeprowadzających się do większych miast.
Taka sytuacja może powodować problemy podczas załatwiania spraw urzędowych. Korespondencja trafia pod nieaktualne adresy, a administracja nie zawsze dysponuje informacjami o rzeczywistym miejscu pobytu obywatela.
MSWiA rozważa rozwiązanie, które miałoby uporządkować te dane i ograniczyć konieczność wielokrotnego zgłaszania adresu w różnych instytucjach.
Adres zamieszkania zamiast zameldowania. MSWiA potwierdza prace
O możliwych zmianach poinformowała wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska.
Informacje znalazły się w odpowiedzi na interpelację posła Tomasza Piotra Nowaka dotyczącą obowiązku meldunkowego i jego znaczenia dla samorządów.
Resort analizuje możliwość zmiany danych przechowywanych w rejestrze PESEL.
Zamiast dwóch adresów meldunkowych, dotyczących pobytu stałego i czasowego, w systemie miałby pojawić się adres rzeczywistego zamieszkania.
To właśnie on mógłby stać się podstawowym adresem wykorzystywanym przez instytucje publiczne.
Ministerstwo chce, aby dane były bardziej aktualne i spójne, a mieszkańcy nie musieli wielokrotnie podawać tych samych informacji.
Nie oznacza to jednak, że nowe zasady zostały już przyjęte.
MSWiA zaznacza, że analizy prawne nadal trwają. Ostateczne decyzje dotyczące kształtu reformy jeszcze nie zapadły.
Jeden adres w rejestrze PESEL. Co to oznacza?
Obecnie rejestr PESEL zawiera między innymi dane dotyczące zameldowania na pobyt stały i czasowy.
Problem pojawia się wtedy, gdy obywatel od dawna mieszka pod innym adresem.
Przykładowo osoba zameldowana w Lublinie może przez kilka lat wynajmować mieszkanie w Warszawie. Jej rzeczywiste miejsce zamieszkania nie musi odpowiadać danym meldunkowym.
W rezultacie różne instytucje mogą posiadać odmienne informacje o tej samej osobie.
Po ewentualnej reformie podstawową rolę pełniłby adres zamieszkania zapisany w rejestrze PESEL.
MSWiA chce, aby był to adres referencyjny, z którego mogłyby korzystać uprawnione instytucje publiczne.
Oznaczałoby to możliwość wykorzystywania jednej informacji adresowej przez różne urzędy, bez konieczności każdorazowego ustalania miejsca zamieszkania obywatela.
Dane mogłyby również trafiać automatycznie do innych rejestrów.
Wprowadzenie takiego rozwiązania wymaga jednak określenia zasad dostępu do informacji i ich aktualizowania.
Pisma z sądu i urzędu pod nowy adres. Ważna konsekwencja zmian
Jednym z najważniejszych elementów rozważanej reformy są zasady doręczania oficjalnej korespondencji.
Według informacji przekazanych przez MSWiA, adres zamieszkania znajdujący się w rejestrze PESEL mógłby zostać uznany za podstawowy adres do doręczeń w określonych postępowaniach.
Dotyczyłoby to między innymi:
- Pism administracyjnych.
- Korespondencji sądowej.
- Pism i decyzji podatkowych.
- Innych dokumentów, dla których przepisy przewidzą wykorzystanie adresu referencyjnego.
Co szczególnie istotne, doręczenie pisma na adres zapisany w PESEL mogłoby zostać uznane za prawnie skuteczne.
W praktyce oznaczałoby to większą odpowiedzialność obywateli za aktualność zgłoszonych danych.
Jeżeli ktoś przeprowadziłby się do innego mieszkania, ale nie zaktualizował adresu w systemie, mogłyby pojawić się problemy z odbieraniem korespondencji.
Konsekwencje zależałyby jednak od szczegółowych przepisów dotyczących doręczeń.
Na obecnym etapie nie wiadomo, jakie dokładnie zasady aktualizacji adresów i zabezpieczenia praw obywateli zostaną ostatecznie przyjęte.
Nowe reguły nie obowiązują jeszcze w Polsce. Urzędy i sądy nadal stosują właściwe przepisy dotyczące doręczania korespondencji w konkretnych postępowaniach.
Zgłoszenie adresu przez mObywatela? Ministerstwo zapowiedziało takie rozwiązanie
Warto przypomnieć, że MSWiA informowało o kierunku planowanych zmian już 2 kwietnia 2026 roku.
W opublikowanym wówczas komunikacie resort przedstawił dodatkowe założenia nowego systemu.
Jednym z nich jest możliwość zgłoszenia rzeczywistego miejsca zamieszkania za pośrednictwem aplikacji mObywatel.
Oznaczałoby to, że do aktualizacji danych adresowych nie zawsze byłaby potrzebna osobista wizyta w urzędzie.
Administracja mogłaby korzystać z nowej informacji, a obywatel miałby możliwość zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania elektronicznie.
To jednak nadal planowane rozwiązanie, a nie nowa funkcja zastępująca obecny obowiązek meldunkowy.
Resort wskazywał również na konieczność zabezpieczenia systemu przed zgłaszaniem fikcyjnych adresów.
Właściciele nieruchomości mieliby otrzymać narzędzia pozwalające wnioskować o weryfikację zgłoszenia dokonanego pod ich adresem.
Takie zabezpieczenie ma znaczenie zwłaszcza dla właścicieli mieszkań wynajmowanych innym osobom.
Wcześniejsze założenia przewidywały także odpowiedzialność za składanie nieprawdziwych oświadczeń.
Szczegóły tych mechanizmów nie zostały jednak ostatecznie ustalone.
Czy obowiązek meldunkowy zostanie zlikwidowany?
To jedno z najważniejszych pytań dotyczących reformy.
Na dziś nie ma decyzji o zniesieniu obowiązku meldunkowego w Polsce.
Ministerstwo analizuje zastąpienie informacji o zameldowaniu adresem zamieszkania, ale nie oznacza to automatycznego uchylenia wszystkich przepisów meldunkowych.
Obowiązujące zasady wynikają z ustawy z 24 września 2010 roku o ewidencji ludności.
Zgodnie z przepisami obywatele polscy mają obowiązek zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego.
Ustawa przewiduje również obowiązek wymeldowania oraz zgłaszania określonych wyjazdów za granicę i powrotów.
Co do zasady obywatel polski powinien zameldować się najpóźniej w ciągu 30 dni od przybycia do miejsca pobytu.
Zameldowanie ma charakter ewidencyjny. Samo w sobie nie daje prawa własności mieszkania ani nie przesądza o uprawnieniu do korzystania z lokalu.
Obecne procedury można przeprowadzać w urzędzie, a w określonych sytuacjach także przez internet.
Do czasu wejścia w życie ewentualnych nowych przepisów zasady te pozostają aktualne.
Kiedy zmiany wejdą w życie? Pojawił się rok 2028
W kwietniu 2026 roku MSWiA informowało, że rozwiązania dotyczące zastąpienia adresu zameldowania adresem zamieszkania mają być gotowe do wdrożenia w 2028 roku.
Był to jednak planowany termin, a nie data wynikająca z uchwalonej ustawy.
W nowszej odpowiedzi na interpelację poselską resort podkreślił, że prace analityczne nadal trwają.
Nie przedstawiono ostatecznego harmonogramu ani przesądzonych rozwiązań prawnych.
Nie można więc dziś zagwarantować, że nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2028 roku lub w innym konkretnym terminie.
Wprowadzenie zmian będzie wymagało odpowiednich przepisów oraz przygotowania systemów administracji publicznej.
Ministerstwo musi również uwzględnić skutki dla sądów, urzędów skarbowych i jednostek samorządu terytorialnego.
Samorządy mają problem z liczeniem mieszkańców
Jednym z powodów dyskusji o zniesieniu dotychczasowego modelu meldunkowego są trudności zgłaszane przez samorządy.
Temat został poruszony w interpelacji poselskiej nr 19601.
Dotyczyła ona między innymi osób, które faktycznie mieszkają w innej gminie niż ta, w której są zameldowane.
Powoduje to problemy z określeniem liczby mieszkańców korzystających z lokalnych usług.
Przykładem jest system odbioru odpadów komunalnych.
Gmina musi organizować odbiór odpadów od osób rzeczywiście zamieszkujących jej teren. Dane meldunkowe nie zawsze odzwierciedlają jednak faktyczną liczbę użytkowników systemu.
Rozbieżności mogą również utrudniać planowanie inwestycji i szacowanie zapotrzebowania na usługi publiczne.
MSWiA podkreśla, że uproszczenie ewidencji ludności miałoby służyć zarówno obywatelom, jak i samorządom.
Jednocześnie resort zaznacza, że dostęp instytucji do informacji z rejestru PESEL musi wynikać z odpowiednich podstaw prawnych.
Co zrobić, jeśli mieszkasz pod innym adresem niż jesteś zameldowany?
Osoby, których rzeczywiste miejsce zamieszkania różni się od adresu meldunkowego, nie muszą obecnie wykonywać żadnych dodatkowych czynności związanych z zapowiadaną reformą.
Nie uruchomiono jeszcze nowej procedury zastępującej meldunek zgłoszeniem adresu zamieszkania do rejestru PESEL.
Warto jednak upewnić się, że urzędy i instytucje prowadzące konkretne sprawy posiadają prawidłowe dane do kontaktu i doręczeń.
Szczególnie ważne jest to w przypadku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych oraz podatkowych.
Nie należy zakładać, że zmiana adresu w jednej instytucji zawsze automatycznie zaktualizuje dane we wszystkich pozostałych.
Aktualne informacje meldunkowe można sprawdzić za pomocą państwowej usługi pozwalającej na dostęp do własnych danych w rejestrze PESEL.
Osoby, które powinny dopełnić obowiązku meldunkowego, nadal muszą stosować obowiązujące przepisy.
Co to oznacza dla Polaków?
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozważa jedną z istotniejszych zmian w zasadach ewidencji ludności.
Zamiast obecnych adresów zameldowania na pobyt stały i czasowy w rejestrze PESEL miałby pojawić się adres rzeczywistego zamieszkania.
W przyszłości mógłby on być wykorzystywany przez sądy, urzędy skarbowe oraz administrację publiczną.
Resort rozważa również elektroniczne zgłaszanie adresu przez aplikację mObywatel i automatyczne przekazywanie danych do innych rejestrów.
Najważniejsze jest jednak to, że reforma nie została jeszcze uchwalona. Obowiązek meldunkowy nadal istnieje, a nowe zasady doręczania pism nie weszły w życie.
Wcześniej wskazywany rok 2028 pozostaje jedynie orientacyjnym terminem planowanego wdrożenia. Ostateczna data będzie zależała od dalszych prac legislacyjnych.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.