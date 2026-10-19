Kontrole bez pukania do drzwi! Polacy dostają wezwania na 9610 zł. Wystarczy nawet jeden dzień, żeby zapłacić fortunę
Nie trzeba zostać zatrzymanym przez policję ani popełnić wykroczenia na drodze. W Polsce działa system, który automatycznie wykrywa przerwy w obowiązkowym ubezpieczeniu samochodów. Konsekwencje mogą być wyjątkowo dotkliwe. W 2026 roku właściciel auta osobowego może zapłacić nawet 9610 zł, a w przypadku samochodu ciężarowego kara sięga 14 420 zł. Co najbardziej zaskakujące, nawet jeden dzień bez ważnej polisy może oznaczać obowiązek zapłaty 1920 zł.
Kontrole w całej Polsce. System sam wykrywa nieprawidłowości
Właściciele samochodów powinni sprawdzić datę ważności swojego obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dysponuje systemem informatycznym pozwalającym identyfikować pojazdy, dla których nie odnotowano wymaganej ochrony ubezpieczeniowej.
Oznacza to, że wykrycie braku polisy nie wymaga tradycyjnej kontroli drogowej.
Samochód może przez cały czas stać na parkingu lub w garażu, a właściciel i tak może otrzymać wezwanie do wyjaśnienia przerwy w ubezpieczeniu.
W przypadku potwierdzenia naruszenia obowiązku UFG może naliczyć odpowiednią opłatę.
Nawet jeden dzień bez OC. Kara wynosi 1920 zł
Największym zaskoczeniem dla kierowców może być fakt, że sankcja nie jest zarezerwowana wyłącznie dla osób, które przez wiele miesięcy jeżdżą bez ubezpieczenia.
Wystarczy nawet jeden dzień przerwy.
W 2026 roku opłata za brak OC samochodu osobowego przez okres od jednego do trzech dni wynosi 1920 zł.
Jeżeli przerwa trwa od czterech do czternastu dni, kwota wzrasta do 4810 zł.
Po przekroczeniu czternastu dni obowiązuje pełna opłata w wysokości 9610 zł.
Nie ma znaczenia, czy w okresie bez polisy samochód był używany. W przypadku pojazdów objętych obowiązkiem ciągłego ubezpieczenia sam brak ochrony może stanowić podstawę do naliczenia opłaty.
Kary w 2026 roku. Kwoty mogą zszokować
Wysokość opłaty zależy od rodzaju pojazdu oraz długości przerwy w ubezpieczeniu.
|Rodzaj pojazdu
|1–3 dni
|4–14 dni
|Ponad 14 dni
|Samochód osobowy
|1920 zł
|4810 zł
|9610 zł
|Samochód ciężarowy, autobus, ciągnik samochodowy
|2880 zł
|7210 zł
|14 420 zł
|Motocykl i pozostałe pojazdy
|320 zł
|800 zł
|1600 zł
Kwoty obowiązujące w 2026 roku są powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosi 4806 zł brutto.
To właśnie dlatego opłaty rosną wraz ze wzrostem płacy minimalnej.
Kupiłeś używany samochód? Tutaj łatwo o kosztowny błąd
Szczególnie niebezpieczna sytuacja może wystąpić po zakupie używanego samochodu.
Wielu kierowców zakłada, że polisa przejęta od poprzedniego właściciela przedłuży się automatycznie na kolejny rok.
Tak jednak nie jest.
Ubezpieczenie OC zbywcy pojazdu przechodzi na nabywcę, ale co do zasady wygasa z końcem okresu, na który zostało zawarte.
Nowy właściciel musi sam zadbać o zawarcie kolejnej umowy.
Jeżeli o tym zapomni, może powstać przerwa w ochronie, którą wykryje system UFG.
Samochód stoi w garażu? To nie zwalnia z obowiązku
Kolejnym błędnym przekonaniem jest to, że nieużywany samochód nie potrzebuje ubezpieczenia.
Tymczasem właściciel zarejestrowanego pojazdu, który podlega obowiązkowi ciągłego ubezpieczenia, co do zasady musi posiadać ważne OC również wtedy, gdy auto nie wyjeżdża na drogę.
Dotyczy to także samochodów niesprawnych lub pozostawionych na dłuższy czas w garażu.
Przepisy przewidują określone wyjątki i szczególne sytuacje, ale samo niekorzystanie z pojazdu nie jest podstawą do rezygnacji z polisy.
Wezwanie z UFG. Co zrobić, gdy przyjdzie pismo?
Otrzymanie wezwania nie oznacza, że trzeba bez sprawdzenia zapłacić wskazaną kwotę.
Najpierw należy zweryfikować, czy rzeczywiście wystąpiła przerwa w obowiązkowym ubezpieczeniu.
Jeżeli polisa była ważna, trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające ochronę.
Można również wykazać, że w danym okresie obowiązek ubezpieczenia nie istniał.
Na odpowiedź na wezwanie UFG przewidziano zasadniczo 30 dni od jego doręczenia.
Jeśli opłata została prawidłowo naliczona, a zobowiązany jej nie ureguluje, możliwe jest skierowanie należności do egzekucji administracyjnej.
W określonych sytuacjach można także wystąpić do UFG o ulgę w spłacie ze względu na wyjątkowo trudną sytuację materialną i majątkową.
Kara to nie wszystko. Można zapłacić znacznie więcej
Najpoważniejsze konsekwencje pojawiają się wtedy, gdy nieubezpieczony kierowca spowoduje wypadek.
Poszkodowany może otrzymać odszkodowanie ze środków UFG, ale Fundusz ma prawo dochodzić zwrotu wypłaconych pieniędzy od osób odpowiedzialnych na zasadach określonych w przepisach.
W przypadku poważnych wypadków kwoty mogą być wielokrotnie wyższe niż sama opłata za brak polisy.
Mogą obejmować między innymi koszty leczenia, rehabilitacji, renty i odszkodowania.
Dlatego brak OC jest ryzykiem finansowym, którego nie warto lekceważyć.
Jak sprawdzić, czy samochód ma ważne OC?
Najprostszym sposobem jest sprawdzenie dokumentów otrzymanych od ubezpieczyciela i daty zakończenia ochrony.
Można również skorzystać z internetowej bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
W serwisie UFG dostępna jest możliwość sprawdzenia ważności OC pojazdu na wskazany dzień.
Szczególną uwagę powinny zwrócić osoby, które niedawno kupiły używany samochód, korzystały z polisy poprzedniego właściciela lub miały problemy z płatnością składki.
W 2026 roku nawet jednodniowa przerwa w OC samochodu osobowego może kosztować 1920 zł. Jeśli brak ubezpieczenia przekroczy dwa tygodnie, opłata wzrasta do 9610 zł. A system UFG może wykryć nieprawidłowość bez zatrzymywania pojazdu na drodze.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.