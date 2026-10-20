Kultowe kino wraca do Warszawy! Po latach przerwy znów otworzy drzwi. Znamy dokładną datę
To wiadomość, na którą mieszkańcy Żoliborza i miłośnicy warszawskich kin czekali od lat. Kultowe Kino Tęcza przy ulicy Suzina wraca do życia! Po gruntownej modernizacji historyczny budynek ponownie przyjmie widzów. Warszawski ratusz właśnie ogłosił datę wielkiego otwarcia. Pierwsze wydarzenia zaplanowano na 28 i 29 listopada 2026 roku.
Warszawa odzyskuje jedno ze swoich najbardziej charakterystycznych miejsc związanych z historią kina. Po latach niepewności, przygotowań i prac remontowych Kino Tęcza na Żoliborzu znów stanie się przestrzenią spotkań mieszkańców.
Dla wielu warszawiaków to miejsce ma szczególne znaczenie. Przez dziesięciolecia było częścią codziennego życia dzielnicy, a jego historia sięga jeszcze czasów przedwojennych.
Teraz, po dwóch latach modernizacji, Tęcza rozpoczyna zupełnie nowy rozdział.
Wielki powrót Kina Tęcza. Otwarcie już 28 listopada
Warszawski ratusz oficjalnie potwierdził, że ponowne otwarcie Kina Tęcza odbędzie się podczas andrzejkowego weekendu, 28–29 listopada 2026 roku.
Za przygotowanie wydarzeń odpowiada Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Organizatorzy zapowiadają specjalny program inauguracji, którego szczegóły mają zostać przedstawione w najbliższych tygodniach.
Będzie to symboliczny moment dla Żoliborza. Historyczne kino, które przez lata pozostawało zamknięte, ponownie zacznie tętnić życiem.
Wszystko zaczęło się od… kotłowni
Historia Kina Tęcza jest wyjątkowa nawet jak na Warszawę.
Budynek przy ulicy Suzina powstał w 1929 roku i początkowo służył jako kotłownia centralnego ogrzewania osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Jednak mieszkańcy szybko dostrzegli w nim zupełnie inny potencjał.
Już w 1933 roku dawną kotłownię przekształcono w salę teatralną, a rok później rozpoczęły się regularne projekcje filmowe.
Przez kolejne dziesięciolecia Tęcza była ważnym punktem na kulturalnej mapie stolicy. Kino działało do 1989 roku.
W latach 90. budynek wykorzystywali artyści związani z Akademią Ruchu. Później obiekt stopniowo niszczał, a charakterystyczny kinowy neon przestał świecić.
Dziś ta historia otrzymuje szczęśliwe zakończenie.
Nowoczesna sala na 145 osób. Obraz 4K i dźwięk Dolby Atmos
Modernizacja rozpoczęła się we wrześniu 2024 roku i zakończyła w lipcu 2026 roku.
Dzięki inwestycji finansowanej przez miasto stołeczne Warszawę, przy współudziale środków Województwa Mazowieckiego, historyczny budynek dostosowano do współczesnych standardów.
Nowa sala kinowa pomieści 145 widzów.
Wśród najważniejszych elementów wyposażenia znalazły się:
- nowoczesny system projekcji cyfrowej w jakości 4K,
- wysokiej jakości ekran kinowy,
- system dźwiękowy Dolby Atmos,
- możliwość wyświetlania filmów z tradycyjnej taśmy 35 mm.
Ten ostatni element jest szczególnie interesujący. W kabinie projekcyjnej znalazł się projektor VICTORIA włoskiej firmy Cinemeccanica.
Producent, mimo wcześniejszego zakończenia produkcji tej serii, zdecydował się wznowić ją specjalnie po to, aby przygotować dwa dodatkowe egzemplarze na zamówienie Kina Tęcza.
To ukłon w stronę tradycji i miłośników klasycznej sztuki filmowej.
Nie tylko kino. Na Żoliborzu powstaje nowe centrum kultury
Odnowiona Tęcza ma być czymś więcej niż miejscem, w którym kupuje się bilet i ogląda film.
W budynku przygotowano również przestrzenie edukacyjne, montażownię oraz infrastrukturę umożliwiającą organizowanie transmisji internetowych.
Planowane są warsztaty, spotkania z twórcami, debaty i kameralne wydarzenia muzyczne.
Powrócą także lubiane przez mieszkańców pokazy plenerowe na dziedzińcu.
Przy ulicy Suzina odbywać się będzie również Festiwal Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni LET’S DOC, organizowany przez Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.
Budynek dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Uwzględniono także rozwiązania wspierające osoby z problemami słuchu, w tym pętle indukcyjne.
Warszawa odzyskuje kawałek swojej historii
Powrót Kina Tęcza to nie tylko zakończenie inwestycji budowlanej. To także przywrócenie mieszkańcom miejsca, które przez niemal sto lat było związane z życiem Żoliborza.
Dawna kotłownia, przekształcona przed wojną w przestrzeń kultury, ponownie będzie służyć warszawiakom.
Kultowe Kino Tęcza otworzy się w weekend 28–29 listopada 2026 roku przy ulicy Suzina na Żoliborzu.
Szczegółowy program wydarzeń inauguracyjnych zostanie ogłoszony w kolejnych tygodniach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.