Makabryczne odkrycie w polskiej miejscowości. W domu znaleziono dwa ciała. Są nowe ustalenia policji
Tragedia w Wielkopolsce. W jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Zbiersk-Kolonia pod Kaliszem odnaleziono ciała dwóch osób. Nie żyją 71-letnia kobieta oraz 38-letni mężczyzna. Służby zostały zaalarmowane przez zaniepokojonego sąsiada, który od kilku dni nie widział mieszkanki posesji. Kiedy ratownicy dotarli na miejsce, okazało się, że wejście do budynku jest utrudnione. Na terenie posesji znajdowały się psy, które trzeba było odłowić. Sprawą zajęła się policja, a o zdarzeniu powiadomiono prokuratora.
Do tragicznego odkrycia doszło w czwartek, 15 października 2026 roku, w miejscowości Zbiersk-Kolonia w gminie Stawiszyn, na terenie powiatu kaliskiego.
Na miejscu interweniowali policjanci, strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego. Okoliczności śmierci dwojga mieszkańców są obecnie wyjaśniane.
Sąsiad zauważył, że od kilku dni nie widział kobiety. Wezwał pomoc
Według informacji przekazanych przez lokalne media pierwsze zgłoszenie dotyczące niepokojącej sytuacji wpłynęło do służb w czwartek rano.
Jeden z mieszkańców okolicy zwrócił uwagę na przedłużającą się nieobecność sąsiadki. Kobieta od kilku dni nie była widywana, a próby nawiązania kontaktu nie przynosiły rezultatu.
Zaniepokojony świadek postanowił powiadomić odpowiednie służby.
Na miejsce skierowano ratowników medycznych, policjantów oraz strażaków z Kalisza i okolic.
Zadaniem straży pożarnej było między innymi umożliwienie dostępu do zamkniętego budynku.
W domu znaleziono ciała dwóch osób. Kobieta miała 71 lat
Po uzyskaniu dostępu do domu służby dokonały tragicznego odkrycia.
Wewnątrz znajdowały się ciała kobiety i mężczyzny. Lekarz przybyły na miejsce potwierdził ich zgon.
Jak ustalono, zmarła kobieta miała 71 lat, natomiast mężczyzna 38 lat.
Podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, potwierdziła w rozmowach z mediami odnalezienie dwóch ciał oraz poinformowanie prokuratora o zdarzeniu.
Według nieoficjalnych ustaleń lokalnych dziennikarzy osoby te mogły być matką i synem. Policja nie potwierdziła jednak ostatecznie charakteru ich pokrewieństwa.
Psy utrudniały interwencję. Konieczne było ich odłowienie
Dodatkową trudnością dla funkcjonariuszy okazała się obecność zwierząt na posesji.
Jak informują lokalne media, w budynku lub na terenie nieruchomości przebywały psy, które uniemożliwiały bezpieczne przeprowadzenie wszystkich czynności.
Konieczne było wezwanie osoby zajmującej się odławianiem zwierząt.
Dopiero po zabezpieczeniu psów policjanci mogli przystąpić do szczegółowych oględzin miejsca, w którym odnaleziono zmarłych.
W interwencji uczestniczyli również strażacy, którzy pomagali służbom uzyskać dostęp do pomieszczeń.
Co wydarzyło się w domu? Policja sprawdza okoliczności tragedii
Najważniejszą niewiadomą pozostaje przyczyna śmierci kobiety i mężczyzny.
Według informacji przekazanych portalowi Kalisz24 INFO przez rzeczniczkę policji mieszkanie było zamknięte od wewnątrz, a wstępne ustalenia nie wskazywały na udział osób trzecich.
Nie oznacza to jednak, że okoliczności zdarzenia zostały już jednoznacznie wyjaśnione.
Śledczy muszą ustalić, kiedy doszło do zgonów, co je spowodowało oraz czy śmierć obojga mieszkańców miała wspólną przyczynę.
W lokalnych doniesieniach pojawiła się hipoteza dotycząca możliwego zatrucia czadem. Nie została jednak potwierdzona przez służby.
Radio ZET, powołując się na ustalenia lokalnych dziennikarzy, podało również informację, że podczas wstępnych pomiarów strażacy nie mieli wykryć obecności dwutlenku węgla. Nie jest to jednak rozstrzygające badanie dotyczące możliwego zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem.
Na obecnym etapie nie można wskazać konkretnej przyczyny tragedii.
Prokurator powiadomiony. Konieczne będą dalsze badania
Policja poinformowała o sprawie prokuratora. Ciała zmarłych mają zostać zabezpieczone do sekcji zwłok.
To właśnie wyniki badań pośmiertnych mogą dostarczyć informacji potrzebnych do wyjaśnienia przyczyn śmierci 71-latki i 38-latka.
Funkcjonariusze prowadzą również czynności mające pozwolić na odtworzenie wydarzeń poprzedzających tragiczne odkrycie.
Na razie nie przekazano oficjalnych ustaleń, które pozwalałyby wskazać, kiedy dokładnie zmarli mieszkańcy posesji.
Tragedia pod Kaliszem. Służby wyjaśniają sprawę
Zdarzenie w Zbiersku-Kolonii pozostaje przedmiotem policyjnych czynności.
Potwierdzono śmierć dwóch osób oraz fakt, że pomoc wezwano po zgłoszeniu zaniepokojonego sąsiada. Wiadomo również, że interwencję utrudniały znajdujące się na posesji zwierzęta.
Na obecnym etapie nie ma oficjalnego potwierdzenia, co doprowadziło do śmierci kobiety i mężczyzny. Kluczowe dla wyjaśnienia sprawy będą oględziny miejsca zdarzenia oraz wyniki sekcji zwłok.
Źródła: Radio ZET, Radio Poznań, Calisia.pl, Kalisz24 INFO, wypowiedzi podkom. Anny Jaworskiej-Wojnicz z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, 15 października 2026 r.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.