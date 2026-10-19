Mapa schronów 2026: Gdzie ukryć się w razie zagrożenia? Straż pożarna zinwentaryzowała ponad 85 tysięcy obiektów w Polsce
W obliczu napiętej sytuacji międzynarodowej kwestia bezpieczeństwa ludności cywilnej stała się jednym z kluczowych tematów debaty publicznej. Państwowa Straż Pożarna opublikowała zaktualizowane dane z ogólnokrajowej inwentaryzacji budowli ochronnych – we wrześniu 2026 roku w bazie zarejestrowano dokładnie 85 739 takich obiektów. Choć liczba robi wrażenie, eksperci przypominają, że zdecydowana większość to miejsca doraźnego schronienia, a nie profesjonalne, hermetyczne schrony. Sprawdź, jak działa aplikacja „Gdzie się ukryć”, jak wypadamy na tle Szwecji i Szwajcarii oraz co zrobić, gdy w pobliżu brakuje bezpiecznego podziemia!
Schron, ukrycie czy doraźny schron? Straż pożarna wyjaśnia różnice
Powszechny spis obiektów mogących posłużyć jako tarcza dla ludności cywilnej został zainicjowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i przeprowadzony przez formacje Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy drobiazgowo skontrolowali dziesiątki tysięcy budynków należących do instytucji państwowych, samorządowych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów pożytku publicznego. Zgodnie z najnowszym podsumowaniem, w ogólnopolskim rejestrze widnieje blisko 86 tysięcy lokalizacji.
Kluczowe jest jednak precyzyjne rozróżnienie pojęć, bo nie każdy punkt na mapie zapewnia identyczny poziom ochrony:
- Schrony – to zaawansowane inżynieryjnie, w pełni hermetyczne budowle podziemne lub zagłębione, wyposażone w filtry wentylacyjne, śluzy powietrzne oraz niezależne źródła energii i wody. Ich celem jest odparcie uderzeń fal uderzeniowych, pożarów, a także skażenia chemicznego czy radiologicznego ze wszystkich stron. Takich obiektów jest w kraju zdecydowanie najmniej.
- Miejsca ukrycia – to niehermetyczne budowle ochronne posiadające prostsze instalacje, chroniące przede wszystkim przed odłamkami, gruzem oraz działaniem broni konwencjonalnej z określonych kierunków.
- Miejsca doraźnego schronienia (MDS) – to najliczniejsza kategoria, obejmująca wzmocnione piwnice budynków mieszkalnych, podziemne garaże, tunele kolejowe i przejścia podziemne. Zapewniają one podstawową osłonę przed odłamkami bomb, ostrzałem artyleryjskim i walącymi się konstrukcjami.
Aplikacja „Gdzie się ukryć”: sprawdź najbliższy punkt na mapie nawet offline
Aby ułatwić obywatelom orientację w terenie, stworzono ogólnodostępną aplikację mobilną oraz serwis internetowy „Gdzie się ukryć”. Narzędzie pozwala błyskawicznie sprawdzić położenie zinwentaryzowanych obiektów w promieniu do 50 kilometrów od aktualnego miejsca pobytu użytkownika. W systemie można weryfikować kategorię obiektu, jego pojemność oraz precyzyjne współrzędne wejścia.
Wielką zaletą platformy jest funkcjonalność pracy bez dostępu do sieci komórkowej i internetu. Użytkownik może z wyprzedzeniem zapisać dane dla swojego regionu w pamięci smartfona oraz dodać kluczowe punkty do listy ulubionych. Służby apelują, by zapoznać się z mapą w czasie pokoju – w warunkach nagłego alarmu przeciwlotniczego czy awarii sieci przesyłowej każda minuta wahania może zaważyć na życiu.
Europa schronami stoi. Jak Polska wypada na tle Szwecji i Szwajcarii?
Choć łączna liczba punktów ochronnych w Polsce zbliża się do 86 tysięcy, model bezpieczeństwa cywilnego nad Wisłą wciąż nadrabia dekady zaległości w porównaniu z zachodnimi liderami. Wzorem nowoczesnej obrony cywilnej pozostaje Szwecja, która dysponuje ponad 60 tysiącami certyfikowanych schronów mogących pomieścić 7 milionów ludzi (aż 85 proc. społeczeństwa). Co ważne, obiekty te na co dzień pełnią role parkingów, siłowni czy magazynów, ale w razie wojny właściciele nieruchomości mają ustawowy obowiązek przygotować je do celów ochronnych w zaledwie 48 godzin.
Jeszcze bardziej rygorystyczne normy wdrożyła Szwajcaria, w której prawo gwarantuje miejsce w hermetycznym schronie każdemu mieszkańcowi kraju – budowa prywatnego schronu była przez lata obowiązkowym elementem stawiania domów jednorodzinnych. Z kolei na Słowacji ciężar utrzymania bazy spoczywa na zarządcach nieruchomości przy wydatnym wsparciu finansowym z budżetu państwa. Polska stoi dopiero przed wyzwaniem wdrożenia systemowych dotacji na budowę nowoczesnych schronów w nowo powstających osiedlach.
Gdzie schronić się w Warszawie? Wola, Mokotów i Śródmieście podziemną twierdzą
W ogólnokrajowych statystykach to właśnie Warszawa dominuje pod względem łącznej kubatury i liczby zarejestrowanych miejsc doraźnego schronienia, wyprzedzając Kraków, Wrocław, Lublin, Poznań i Łódź. Największym atutem stolicy jest rozbudowana infrastruktura podziemna, w tym stacje I i II linii metra.
Prawdziwym bastionem bezpieczeństwa cywilnego w Warszawie są centralne dzielnice. W zabytkowym Śródmieściu mieszkańcy mogą liczyć na masywne schrony przeciwatomowe zbudowane w latach 50. ubiegłego wieku pod placem Defilad i kwartałami MDM, a także na głębokie stacje podziemnej kolei. Z kolei na Woli ogromną rolę odgrywają nowoczesne, wielokondygnacyjne garaże podziemne wieżowców biurowych oraz żelbetowe fundamenty nowych osiedli mieszkaniowych. Na gęsto zaludnionym Mokotowie podstawą systemu ochrony są solidne piwnice budynków z wielkiej płyty oraz rozległe parkingi pod centrami handlowymi i biurowcami w zagłębiu technologicznym. Eksperci przypominają warszawiakom z Woli, Mokotowa i Śródmieścia, by już dziś sprawdzili w aplikacji najbliższe wejście do stacji metra lub podziemi swojego bloku.
Co zrobić, gdy w pobliżu brakuje oficjalnego schronu?
Jeśli alarm zastanie nas w miejscu oddalonym od oznakowanych punktów obrony cywilnej, nie należy ulegać panice. W warunkach nagłego ataku rakietowego lub nalotu najważniejsza jest zasada natychmiastowego zminimalizowania ekspozycji na fale uderzeniowe i latające odłamki szkła:
- Zejdź do najniższej kondygnacji – wybierz solidną piwnicę, parking podziemny lub komórkę lokatorską. Gruba warstwa ziemi i żelbetowe stropy zapewniają wielokrotnie wyższe bezpieczeństwo niż piętra naziemne.
- Zasada „dwóch ścian” w mieszkaniu – jeśli nie masz możliwości opuszczenia lokalu, przenieś się do pomieszczenia bez okien (najczęściej przedpokoju lub łazienki). Dwie ściany działowe redukują siłę podmuchu i zatrzymują odłamki.
- Trzymaj się z dala od przeszkleń – okna pękające pod wpływem eksplozji stają się śmiertelnymi pociskami. W razie ataku połóż się płasko na podłodze, osłaniając głowę rękami.
Kluczowe dane o obiektach ochronnych w Polsce (stan na 2026 r.)
Zobacz zestawienie najważniejszych faktów z raportu Państwowej Straży Pożarnej:
- 85 739 obiektów w ewidencji – całkowita liczba zinwentaryzowanych budowli i pomieszczeń ochronnych w Polsce.
- Aplikacja „Gdzie się ukryć” – darmowe narzędzie geolokalizacyjne działające również w trybie offline do 50 km.
- Dominacja miejsc doraźnego schronienia – większość punktów to piwnice i garaże, klasycznych schronów hermetycznych jest niewiele.
- Warszawa liderem ochrony – największa baza schronowa w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Śródmieścia, Woli i Mokotowa oraz metra.
- Wzorzec skandynawski – Szwecja zabezpiecza 85% populacji z wymogiem przygotowania schronów w 48 godzin.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.