Mężczyzna z siekierą miał chodzić po centrum Warszawy. Deynn i Daniel Majewski zaalarmowali policję

20 października 2026 18:33 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Niepokojące doniesienia ze Śródmieścia. Policja poszukuje mężczyzny, który we wtorek po południu miał poruszać się w rejonie Podzamcza, Wisłostrady i Bulwarów Wiślanych, wymachując przedmiotem przypominającym siekierę. O niebezpiecznej sytuacji poinformowała influencerka Deynn, która zauważyła mężczyznę razem ze swoim mężem, Danielem Majewskim. Para zawiadomiła policję.

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Fot. Deynn/instagram

Do zdarzenia miało dojść we wtorek, 20 października, w centrum Warszawy. Według przekazanych informacji mężczyzna, który sprawiał wrażenie nietrzeźwego, przemieszczał się w pobliżu miejsc popularnych wśród spacerowiczów i turystów.

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Szczególny niepokój wzbudził przedmiot, który trzymał w dłoni. Z wyglądu przypominał niewielką siekierę lub toporek.

Deynn zauważyła niebezpieczną sytuację. Natychmiast zawiadomiono policję

O zdarzeniu poinformowała Deynn, znana influencerka, która przebywała w tej części Warszawy razem z mężem, Danielem Majewskim.

Para zwróciła uwagę na zachowanie mężczyzny trzymającego niebezpiecznie wyglądający przedmiot.

Według relacji Deynn mężczyzna z siekierą miał zdecydowanym krokiem ruszyć w kierunku kobiety znajdującej się w pobliżu.

Influencerka opisała, że szedł w jej stronę z impetem. Sytuacja wyglądała na tyle niepokojąco, że zdecydowano się powiadomić służby.

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Na obecnym etapie nie wiadomo, czy mężczyzna rzeczywiście zamierzał kogokolwiek zaatakować.

Policja poszukuje mężczyzny. Był widziany w kilku miejscach

Z przekazanych informacji wynika, że mężczyzna miał być widziany w rejonie Podzamcza, Wisłostrady oraz Bulwarów Wiślanych.

To okolice, w których nawet w dni powszednie przebywa wielu mieszkańców Warszawy, rowerzystów i turystów.

Według wstępnych doniesień policjanci prowadzą poszukiwania mężczyzny.

Nie ma na razie potwierdzonych informacji o osobach poszkodowanych. Nie ustalono również publicznie, czym dokładnie był przedmiot trzymany przez poszukiwanego.

Co zrobić, jeśli zauważymy taką osobę?

W przypadku zauważenia osoby zachowującej się agresywnie i trzymającej potencjalnie niebezpieczne narzędzie nie należy próbować jej samodzielnie zatrzymywać ani prowokować.

Najbezpieczniej oddalić się, zachować dystans i powiadomić policję pod numerem alarmowym 112, podając możliwie dokładną lokalizację.

Sprawa wymaga wyjaśnienia przez służby. Do czasu potwierdzenia wszystkich okoliczności nie można przesądzać, czy doszło do próby ataku.

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