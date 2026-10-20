Mężczyzna z siekierą miał chodzić po centrum Warszawy. Deynn i Daniel Majewski zaalarmowali policję
Niepokojące doniesienia ze Śródmieścia. Policja poszukuje mężczyzny, który we wtorek po południu miał poruszać się w rejonie Podzamcza, Wisłostrady i Bulwarów Wiślanych, wymachując przedmiotem przypominającym siekierę. O niebezpiecznej sytuacji poinformowała influencerka Deynn, która zauważyła mężczyznę razem ze swoim mężem, Danielem Majewskim. Para zawiadomiła policję.
Do zdarzenia miało dojść we wtorek, 20 października, w centrum Warszawy. Według przekazanych informacji mężczyzna, który sprawiał wrażenie nietrzeźwego, przemieszczał się w pobliżu miejsc popularnych wśród spacerowiczów i turystów.
Szczególny niepokój wzbudził przedmiot, który trzymał w dłoni. Z wyglądu przypominał niewielką siekierę lub toporek.
Deynn zauważyła niebezpieczną sytuację. Natychmiast zawiadomiono policję
O zdarzeniu poinformowała Deynn, znana influencerka, która przebywała w tej części Warszawy razem z mężem, Danielem Majewskim.
Para zwróciła uwagę na zachowanie mężczyzny trzymającego niebezpiecznie wyglądający przedmiot.
Według relacji Deynn mężczyzna z siekierą miał zdecydowanym krokiem ruszyć w kierunku kobiety znajdującej się w pobliżu.
Influencerka opisała, że szedł w jej stronę z impetem. Sytuacja wyglądała na tyle niepokojąco, że zdecydowano się powiadomić służby.
Na obecnym etapie nie wiadomo, czy mężczyzna rzeczywiście zamierzał kogokolwiek zaatakować.
Policja poszukuje mężczyzny. Był widziany w kilku miejscach
Z przekazanych informacji wynika, że mężczyzna miał być widziany w rejonie Podzamcza, Wisłostrady oraz Bulwarów Wiślanych.
To okolice, w których nawet w dni powszednie przebywa wielu mieszkańców Warszawy, rowerzystów i turystów.
Według wstępnych doniesień policjanci prowadzą poszukiwania mężczyzny.
Nie ma na razie potwierdzonych informacji o osobach poszkodowanych. Nie ustalono również publicznie, czym dokładnie był przedmiot trzymany przez poszukiwanego.
Co zrobić, jeśli zauważymy taką osobę?
W przypadku zauważenia osoby zachowującej się agresywnie i trzymającej potencjalnie niebezpieczne narzędzie nie należy próbować jej samodzielnie zatrzymywać ani prowokować.
Najbezpieczniej oddalić się, zachować dystans i powiadomić policję pod numerem alarmowym 112, podając możliwie dokładną lokalizację.
Sprawa wymaga wyjaśnienia przez służby. Do czasu potwierdzenia wszystkich okoliczności nie można przesądzać, czy doszło do próby ataku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.