Nie żyje ojciec 19-latka podejrzanego o atak w szkole w Ostrołęce. Prokuratura ujawnia okoliczności
Nie żyje Krzysztof Z., ojciec 19-latka podejrzanego o atak na uczniów i nauczycieli w Ostrołęce. Ciało mężczyzny odnaleziono w mieszkaniu przy ulicy Celulozowej. Służby zostały wezwane przez zaniepokojonych sąsiadów, którzy od kilku dni nie mieli z nim kontaktu. Prokuratura przekazała pierwsze ustalenia dotyczące okoliczności śmierci.
O śmierci Krzysztofa Z. poinformowano w czwartek, 15 października. Informację potwierdziła w rozmowie z Wirtualną Polską rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.
Znaleziono ciało ojca 19-latka. Strażacy weszli przez okno
Do interwencji służb doszło w jednym z bloków mieszkalnych przy ulicy Celulozowej w Ostrołęce.
Sąsiedzi Krzysztofa Z. zaniepokoili się, ponieważ od kilku dni nie mogli nawiązać z nim kontaktu. Powiadomili służby ratunkowe.
Po przybyciu na miejsce okazało się, że drzwi mieszkania są zamknięte. Mimo pukania i nawoływania nikt nie odpowiadał.
Strażacy zdecydowali się wejść do mieszkania przez okno. W środku odnaleziono ciało mężczyzny.
Na miejsce skierowano prokuratora, który nadzoruje czynności mające wyjaśnić okoliczności śmierci.
Prokuratura ujawnia wstępne ustalenia
Jak przekazała ostrołęcka prokuratura, wstępne ustalenia wskazują na śmierć samobójczą.
Dotychczas nie stwierdzono udziału osób trzecich.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie okoliczności zostały już ostatecznie wyjaśnione. Na miejscu prowadzone były czynności procesowe pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce.
Śledczy nie przedstawili szczegółowych informacji dotyczących przyczyn ani dokładnego czasu śmierci mężczyzny.
Nie ma również podstaw, aby na obecnym etapie przesądzać, czy jego śmierć miała bezpośredni związek z wydarzeniami w szkole, do których doszło tydzień wcześniej.
Atak w szkole w Ostrołęce. 19-latek usłyszał dziewięć zarzutów
Krzysztof Z. był ojcem Jakuba Z., 19-latka zatrzymanego po ataku, do którego doszło 7 października w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce.
Według ustaleń prokuratury młody mężczyzna wniósł na teren szkoły plecak zawierający materiały wybuchowe domowej produkcji. Następnie zaatakował nożem uczniów i nauczycieli.
Po opuszczeniu budynku miał również zaatakować przypadkowe osoby.
Prokuratura przedstawiła Jakubowi Z. dziewięć zarzutów, w tym dotyczące usiłowania zabójstwa wielu osób, gróźb karalnych oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia wielu osób.
Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności.
Wcześniej ujawniono informacje o sytuacji rodzinnej 19-latka
Jak informowało 8 października Radio ZET, ojciec podejrzanego był wcześniej skazany za znęcanie się nad rodziną.
Według ustaleń dziennikarzy, potwierdzonych przez ostrołęcką prokuraturę, mężczyzna otrzymał karę 2,5 roku pozbawienia wolności.
Po jego powrocie z zakładu karnego żona wraz z dziećmi miała wyprowadzić się ze wspólnego mieszkania. Rodzina korzystała również z pomocy specjalistów.
Nie ustalono publicznie, czy wcześniejsza sytuacja rodzinna miała jakikolwiek związek z okolicznościami śmierci Krzysztofa Z.
Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci
W sprawie śmierci ojca 19-latka prowadzone są odrębne czynności procesowe.
Na obecnym etapie prokuratura informuje, że wstępne ustalenia wskazują na odebranie sobie życia i nie wykazano udziału innych osób.
Jednocześnie trwa śledztwo dotyczące ataku w ostrołęckiej szkole.
Oba postępowania dotyczą wydarzeń, które w ciągu zaledwie kilku dni zwróciły uwagę opinii publicznej na Ostrołękę. Służby nie potwierdziły jednak bezpośredniego związku przyczynowego między tymi zdarzeniami.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.