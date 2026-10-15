Nie żyje Tomasz Fogiel. Aktor znany z „Lalki” i „Chłopów” miał 73 lata. Teatr przekazał smutną wiadomość
Smutna wiadomość ze świata polskiej kultury. Nie żyje Tomasz Fogiel, aktor, solista i wieloletni członek zespołu Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Artysta miał 73 lata. Przez ponad 40 lat występował na jednej z najważniejszych scen muzycznych w Polsce. O jego śmierci poinformował w czwartek, 15 października, Teatr Muzyczny w Gdyni.
Tomasz Fogiel był związany z gdyńską sceną od 1985 roku. Występował w musicalach i przedstawieniach dramatycznych, a także zajmował się kształceniem przyszłych aktorów.
Wiadomość o jego odejściu poruszyła środowisko teatralne. Współpracownicy wspominają go jako utalentowanego artystę, wymagającego pedagoga i człowieka, który przez dziesięciolecia współtworzył historię teatru.
Nie żyje Tomasz Fogiel. Teatr Muzyczny w Gdyni żegna aktora
Informację o śmierci artysty przekazał Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.
W opublikowanym pożegnaniu podkreślono, że Fogiel pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny oraz wspomnienia, które na długo pozostaną w pamięci jego współpracowników.
Przez ponad cztery dekady aktor był jedną z ważnych postaci gdyńskiego zespołu.
Artyści wspominali go jako człowieka o ogromnej wiedzy teatralnej, który chętnie dzielił się doświadczeniem i opowiadał anegdoty z wieloletniej pracy na scenie.
– Pan Tomek, bo tak najczęściej witaliśmy go na korytarzach, był chodzącą encyklopedią teatru – napisali współpracownicy.
Tomasz Fogiel występował w „Skrzypku na dachu”, „Lalce” i „Chłopach”
Tomasz Fogiel pozostawił po sobie wiele zapamiętanych kreacji teatralnych.
Jedną z jego najbardziej rozpoznawalnych ról był Motel Kamzoil w musicalu „Skrzypek na dachu” w reżyserii Jerzego Gruzy.
Artysta występował również w „Jesus Christ Superstar”, gdzie wcielał się w Heroda i Piotra.
Widzowie mogli oglądać go także w przedstawieniach wyreżyserowanych przez Wojciecha Kościelniaka.
W „Lalce” zagrał doktora Szumana, natomiast w „Chłopach” występował jako Ślepiec.
Fogiel był absolwentem łódzkiej szkoły filmowej. Karierę rozpoczynał w Teatrze Nowym w Łodzi. Następnie pracował w Teatrze Wybrzeże, a w 1985 roku dołączył do zespołu Teatru Muzycznego w Gdyni.
Był również nauczycielem młodych aktorów
Tomasz Fogiel nie ograniczał swojej działalności do występów na scenie.
Przez wiele lat pracował jako pedagog w Studium Wokalno-Aktorskim im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Uczył między innymi interpretacji wiersza oraz przygotowywania scen aktorskich.
Dla wielu studentów był nie tylko nauczycielem, lecz także mentorem.
Współpracownicy wspominają, że potrafił być wymagający, ale jednocześnie bardzo angażował się w rozwój młodych artystów. Organizował również obozy szermiercze dla studentów.
Jego doświadczenie, wiedza i podejście do pracy scenicznej miały istotny wpływ na kolejne pokolenia aktorów.
Wzruszające pożegnanie Tomasza Fogla
Zespół Artystyczny Teatru Muzycznego w Gdyni podziękował zmarłemu za wspólnie spędzone lata, przyjaźń i przekazywaną wiedzę.
W oficjalnym komunikacie podkreślono, że odejście 73-letniego artysty jest bolesną stratą dla całej społeczności teatru.
Przyczyna śmierci Tomasza Fogla nie została podana do publicznej wiadomości. Nie przekazano również szczegółów dotyczących uroczystości pogrzebowych.
Po aktorze pozostały dziesiątki ról, ponad 40 lat pracy w gdyńskim teatrze oraz kolejne pokolenia artystów, którym przekazywał swoją wiedzę.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.