Niebezpieczny arsenał u 14-latka na Mazowszu! Policja zabezpieczyła broń i ostre narzędzia
Niepokojące odkrycie na Mazowszu. Policjanci z Garwolina zabezpieczyli niebezpieczny arsenał należący do zaledwie 14-letniego chłopca. Wśród przedmiotów widocznych na policyjnym zdjęciu znajdują się między innymi siekiery, noże, maczety i przedmiot przypominający broń długą. Nastolatek wcześniej publikował w internecie niepokojące treści. Został zatrzymany, a sprawą zajmie się sąd.
Policjanci zabezpieczyli arsenał należący do 14-latka
O sprawie poinformowała w sobotę, 10 października, Policja Mazowsze w oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.
Jak przekazali funkcjonariusze, błyskawiczna reakcja policjantów z Garwolina doprowadziła do zabezpieczenia niebezpiecznego arsenału należącego do 14-letniego chłopca.
Na opublikowanej fotografii widać liczne przedmioty rozłożone na podłodze. Są wśród nich siekiery, młotki, noże, przedmioty przypominające maczety oraz broń długą, której rodzaju nie określono w udostępnionym fragmencie komunikatu.
Policja nie podała w widocznej części wpisu, w jaki sposób nastolatek wszedł w posiadanie zabezpieczonych przedmiotów.
Błyskawiczna reakcja policjantów z Garwolina doprowadziła do zabezpieczenia niebezpiecznego arsenału należącego do 14‑latka, który w sieci publikował niepokojące treści. Nieletni został zatrzymany i odpowie za wywołanie fałszywego alarmu (art.224a kodeksu karnego). Decyzją sądu rodzinnego trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Młodzi użytkownicy internetu muszą pamiętać, że także za swoje zachowania w sieci ponoszą odpowiedzialność.
— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 10, 2026
Publikował niepokojące treści w internecie
Z informacji przekazanych przez mazowiecką policję wynika, że 14-latek zamieszczał w sieci niepokojące materiały.
Funkcjonariusze podjęli działania, które zakończyły się zatrzymaniem nastolatka i zabezpieczeniem przedmiotów.
W policyjnym komunikacie wskazano również, że chłopiec odpowie za wywołanie fałszywego alarmu, powołując się na art. 224a Kodeksu karnego.
Na obecnym etapie nie wiadomo, jaka była dokładna treść internetowych publikacji nastolatka ani czy istniało konkretne zagrożenie dla wskazanej osoby lub placówki.
Nastolatek zatrzymany. Sprawą zajmie się sąd
Policja potwierdziła, że 14-latek został zatrzymany.
O jego dalszej sytuacji prawnej zdecyduje sąd. Ze względu na wiek chłopca sprawa wymaga uwzględnienia przepisów dotyczących nieletnich.
Art. 224a Kodeksu karnego dotyczy między innymi zawiadamiania o nieistniejącym zagrożeniu, które może wywołać działania służb ratunkowych lub porządkowych.
Samo powołanie tego przepisu w komunikacie policji nie przesądza jeszcze o odpowiedzialności prawnej nastolatka.
Policja reaguje na niepokojące sygnały
Sprawa z Garwolina pokazuje, jak istotne jest szybkie reagowanie na publikacje internetowe, które mogą wskazywać na zagrożenie bezpieczeństwa.
Niepokojących zapowiedzi przemocy nie należy lekceważyć ani samodzielnie rozpowszechniać w sposób mogący wywołać panikę.
W przypadku zauważenia treści sugerujących realne zagrożenie należy zabezpieczyć informacje umożliwiające ich identyfikację i powiadomić policję.
Jeżeli zagrożenie jest bezpośrednie, należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.
Policjanci z Garwolina potwierdzają zatrzymanie 14-latka i zabezpieczenie niebezpiecznych przedmiotów. Szczegółowe okoliczności sprawy pozostają przedmiotem wyjaśniania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.