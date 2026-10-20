Niebezpieczny incydent w sercu Warszawy! Mężczyzna z kanistrem paliwa próbował dostać się do budynku ministerstw. Interweniowała policja
Niepokojące zdarzenie w ścisłym centrum stolicy. Przed budynkiem przy ulicy Nowy Świat, w którym mieszczą się instytucje państwowe i biura ministerstw, pojawił się mężczyzna z pięciolitrowym kanistrem łatwopalnej substancji. Na głowie miał kask motocyklowy, a jego zachowanie wzbudziło niepokój pracownika ochrony. Na miejsce pilnie wezwano policjantów oraz ratowników medycznych.
Do zdarzenia doszło we wtorek, 20 października 2026 roku, przed godziną 10.00. Mężczyzna próbował dostać się do jednego z budynków przy ulicy Nowy Świat w Warszawie. Obiekt nie jest zwykłym biurowcem — znajdują się w nim między innymi biura instytucji państwowych.
Sytuacja zwróciła uwagę ochrony, która zdecydowała się wezwać funkcjonariuszy.
Kask na głowie, kanister w ręku. Ochrona natychmiast zareagowała
Według informacji przekazanych przez RMF FM mężczyzna miał ze sobą pięciolitrowy pojemnik. Początkowo nie było wiadomo, co znajduje się w jego wnętrzu.
Dodatkowe zaniepokojenie wzbudzało nietypowe zachowanie nieznajomego. Kontakt z nim był utrudniony, a próby porozumienia się nie przynosiły oczekiwanego rezultatu.
Pracownik ochrony nie zignorował sytuacji. Powiadomił policję, która skierowała na miejsce patrol.
W trakcie interwencji ustalono, że mężczyzna ma przy sobie substancję łatwopalną. Według późniejszych doniesień była to substancja paliwowa.
Policja ustaliła tożsamość mężczyzny. Ma 71 lat
Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę. Okazało się, że jest 71-letnim obywatelem Polski.
Mimo niepokojących okoliczności interwencji senior zachowywał się spokojnie. Nie był agresywny i nie próbował stawiać oporu policjantom.
Na miejsce przyjechał również zespół ratownictwa medycznego. Po ocenie sytuacji podjęto decyzję o przewiezieniu mężczyzny do szpitala w celu przeprowadzenia dalszych badań i konsultacji.
Jak przekazała policja, 71-latek został wylegitymowany, ale nie uzyskał formalnego statusu osoby zatrzymanej.
W budynku mieszczą się ważne instytucje państwowe
Incydent miał miejsce przy Nowym Świecie, w budynku dawnego Domu Partii.
W obiekcie znajdują się między innymi biura instytucji państwowych, w tym Państwowej Agencji Atomistyki i Agencji Rozwoju Przemysłu, a także przestrzenie wykorzystywane przez podmioty komercyjne.
To właśnie lokalizacja zdarzenia oraz obecność łatwopalnej substancji sprawiły, że sytuacja wymagała wyjaśnienia przez służby.
Nie ma jednak potwierdzenia, że mężczyzna zamierzał zaatakować którąkolwiek z mieszczących się tam instytucji.
Co chciał zrobić z paliwem? Policja wyjaśnia okoliczności
Najważniejsze pytanie pozostaje bez odpowiedzi: dlaczego 71-latek przyszedł pod budynek z kanistrem?
Policja prowadzi czynności zmierzające do ustalenia jego motywów. Nie przekazano informacji, aby mężczyzna groził komukolwiek lub próbował wykorzystać przyniesioną substancję do wyrządzenia szkody.
Według informacji przekazanych mediom przez asp. Jakuba Pacyniaka z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I nikt nie odniósł obrażeń.
Do czasu opublikowania ustaleń funkcjonariuszy nie można przesądzać, czy zdarzenie miało charakter przestępczy.
Służby wyjaśniają, dlaczego mężczyzna pojawił się z łatwopalną substancją przed budynkiem, w którym działają instytucje państwowe.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.