Niezidentyfikowany obiekt spadł na prywatną posesję w Polsce. Żandarmeria Wojskowa wydała pilny komunikat
Niepokojące odkrycie na Podkarpaciu. Na terenie prywatnej posesji w miejscowości Lubaczów znaleziono niewielki, niezidentyfikowany obiekt latający. Na miejscu działania prowadzą Żandarmeria Wojskowa oraz inne służby. Trwa ustalanie, czym jest znaleziony przedmiot i skąd się tam wziął. Wojsko przekazało pierwsze oficjalne informacje.
Do zdarzenia doszło w środę, 21 października 2026 roku, około godziny 13:00. Jak poinformowała Żandarmeria Wojskowa, na jednej z prywatnych posesji w Lubaczowie, w województwie podkarpackim, ujawniono obiekt latający niewielkich rozmiarów, którego pochodzenia dotychczas nie ustalono.
Informacja o zdarzeniu została przekazana w oficjalnym komunikacie rzecznika prasowego Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.
Niezidentyfikowany obiekt na posesji. Służby prowadzą działania
Z przekazanych informacji wynika, że na miejsce skierowano odpowiednie służby, które zajmują się wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia.
Żandarmeria Wojskowa współpracuje z innymi formacjami w celu ustalenia charakteru znalezionego obiektu oraz wyeliminowania ewentualnego zagrożenia.
Na obecnym etapie nie podano, do kogo należał obiekt, jakie było jego przeznaczenie ani w jaki sposób znalazł się na terenie prywatnej nieruchomości.
Nie potwierdzono również, czy był to dron. Oficjalny komunikat określa znalezisko jako niewielki, niezidentyfikowany obiekt latający.
Żandarmeria Wojskowa uspokaja. Nikt nie został poszkodowany
Najważniejszą informacją jest brak osób rannych oraz strat materialnych.
Jak poinformowały służby, upadek obiektu nie spowodował obrażeń u żadnej osoby ani uszkodzeń mienia.
„W wyniku upadku obiektu nikt nie został poszkodowany, jak i nie ma szkód w mieniu” – przekazała Żandarmeria Wojskowa.
Jednocześnie zaznaczono, że działania służb nadal trwają, a ich celem jest wykluczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.
Skąd pochodził tajemniczy obiekt? Na razie nie ma odpowiedzi
Na ten moment nie wiadomo, skąd nadleciał obiekt i co doprowadziło do jego upadku.
Służby nie ujawniły szczegółów dotyczących jego konstrukcji, wyposażenia ani ewentualnych oznaczeń.
Nie ma również oficjalnych informacji pozwalających powiązać zdarzenie z działalnością wojskową lub naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.
Wszelkie takie ustalenia wymagałyby potwierdzenia przez odpowiednie instytucje.
Wojsko zapowiada kolejne informacje
Komunikat został podpisany przez rzecznika prasowego Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, ppłk. Dariusza Rozkosza.
Żandarmeria zapewniła, że będzie informować o kolejnych ustaleniach dotyczących zdarzenia.
Na razie najważniejsze jest to, że nikt nie ucierpiał, nie odnotowano szkód materialnych, a służby prowadzą czynności wyjaśniające.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.