Nieznana substancja rozpylona w szkole pod Warszawą. 346 osób ewakuowanych, uczniowie trafili do szpitala

13 października 2026 16:53 | Autor: Bartłomiej Radecki | Mazowsze | Brak komentarzy

Niebezpieczne zdarzenie w Mińsku Mazowieckim. We wtorek, 13 października, w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 doszło do podejrzenia rozpylenia nieznanej substancji. Ewakuowano 346 osób, a dziesięć zgłosiło problemy zdrowotne. Dwóch uczniów przewieziono do szpitala. Na miejscu interweniują strażacy, specjalistyczna grupa chemiczna oraz policja. Przyczyny zdarzenia nie zostały jeszcze ustalone.

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Ewakuacja szkoły w Mińsku Mazowieckim. Na miejscu służby ratunkowe

Zgłoszenie o rozpyleniu nieznanej substancji wpłynęło do służb około godziny 14:30. Do zdarzenia doszło na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy, znanego również jako „Mechanik”.

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Jak przekazał Interii mł. bryg. Kamil Płochocki, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, po przybyciu ratowników ewakuacja budynku już trwała.

Decyzję o wyprowadzeniu uczniów i pracowników podjęła dyrekcja placówki.

Łącznie ewakuowano 346 osób.

Dziesięć osób zgłaszało dolegliwości. Dwóch uczniów w szpitalu

Według informacji przekazanych przez straż pożarną dziesięć osób zgłosiło niepokojące objawy, w tym duszności i zawroty głowy.

Początkowo poszkodowanymi zajęła się pielęgniarka, a następnie zostali oni przekazani pod opiekę ratowników medycznych.

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W przypadku dwóch uczniów podjęto decyzję o przewiezieniu ich do szpitala.

Na razie nie przekazano szczegółowych informacji dotyczących ich stanu zdrowia.

Jedenaście zastępów straży pożarnej i grupa chemiczna

Skala interwencji jest znaczna. Według informacji przekazanych Interii na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej, specjalistyczna grupa chemiczna oraz funkcjonariusze policji.

Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia i ustalają, jaka substancja mogła zostać rozpylona na terenie placówki.

Nie wiadomo jeszcze, co było źródłem zgłaszanych dolegliwości ani czy substancję rozpylono celowo. Nie podano również informacji o ewentualnych zatrzymaniach.

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