Nieznana substancja rozpylona w szkole pod Warszawą. 346 osób ewakuowanych, uczniowie trafili do szpitala
Niebezpieczne zdarzenie w Mińsku Mazowieckim. We wtorek, 13 października, w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 doszło do podejrzenia rozpylenia nieznanej substancji. Ewakuowano 346 osób, a dziesięć zgłosiło problemy zdrowotne. Dwóch uczniów przewieziono do szpitala. Na miejscu interweniują strażacy, specjalistyczna grupa chemiczna oraz policja. Przyczyny zdarzenia nie zostały jeszcze ustalone.
Ewakuacja szkoły w Mińsku Mazowieckim. Na miejscu służby ratunkowe
Zgłoszenie o rozpyleniu nieznanej substancji wpłynęło do służb około godziny 14:30. Do zdarzenia doszło na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy, znanego również jako „Mechanik”.
Jak przekazał Interii mł. bryg. Kamil Płochocki, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, po przybyciu ratowników ewakuacja budynku już trwała.
Decyzję o wyprowadzeniu uczniów i pracowników podjęła dyrekcja placówki.
Łącznie ewakuowano 346 osób.
Dziesięć osób zgłaszało dolegliwości. Dwóch uczniów w szpitalu
Według informacji przekazanych przez straż pożarną dziesięć osób zgłosiło niepokojące objawy, w tym duszności i zawroty głowy.
Początkowo poszkodowanymi zajęła się pielęgniarka, a następnie zostali oni przekazani pod opiekę ratowników medycznych.
W przypadku dwóch uczniów podjęto decyzję o przewiezieniu ich do szpitala.
Na razie nie przekazano szczegółowych informacji dotyczących ich stanu zdrowia.
Jedenaście zastępów straży pożarnej i grupa chemiczna
Skala interwencji jest znaczna. Według informacji przekazanych Interii na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej, specjalistyczna grupa chemiczna oraz funkcjonariusze policji.
Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia i ustalają, jaka substancja mogła zostać rozpylona na terenie placówki.
Nie wiadomo jeszcze, co było źródłem zgłaszanych dolegliwości ani czy substancję rozpylono celowo. Nie podano również informacji o ewentualnych zatrzymaniach.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.