Nowe ceny paliw od 22 października. Ministerstwo podało stawki benzyny i diesla
Kierowcy w całej Polsce zapłacą mniej za benzynę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe maksymalne ceny paliw obowiązujące w czwartek, 22 października 2026 roku. Benzyna Pb95 potaniała o 7 groszy na litrze, a Pb98 o 6 groszy. Inaczej wygląda sytuacja z olejem napędowym, którego maksymalna cena wzrosła.
Nowe ceny paliw na 22 października. Tyle zapłacą kierowcy
Ministerstwo Energii ogłosiło kolejne obwieszczenie określające maksymalne ceny paliw na stacjach w Polsce. Nowe stawki obowiązują od czwartku, 22 października 2026 roku.
Maksymalne ceny paliw wynoszą:
- Benzyna Pb95 – 6,63 zł/l
- Benzyna Pb98 – 7,37 zł/l
- Olej napędowy – 8,02 zł/l
W porównaniu ze środą, 21 października, benzyna Pb95 potaniała o 7 groszy, a Pb98 o 6 groszy na litrze. Jednocześnie maksymalna cena diesla wzrosła o 4 grosze.
Oznacza to, że przy tankowaniu 50 litrów benzyny Pb95 kierowca może zapłacić o 3,50 zł mniej niż dzień wcześniej, jeśli porównamy ceny maksymalne.
Warto pamiętać, że są to górne limity cenowe, a nie obowiązkowe ceny sprzedaży. Stacje mogą oferować paliwo taniej.
Rząd zapowiada dalsze aktualizacje cen
Nowe stawki są elementem rządowego pakietu CPN, którego celem jest ograniczenie kosztów tankowania.
Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że wprowadzone rozwiązania pozwoliły obniżyć ceny paliw w porównaniu z poziomami obserwowanymi przed uruchomieniem programu.
Według szefa resortu kierowcy mogą obecnie tankować nawet o 1,30–1,40 zł na litrze taniej niż przed wprowadzeniem nowej odsłony pakietu.
Maksymalne ceny mają być aktualizowane codziennie. Kolejne obwieszczenie, określające stawki na piątek, 23 października, zapowiedziano na czwartek około południa.
Benzyna tanieje, ale diesel pozostaje drogi
Choć kierowcy samochodów benzynowych mogą korzystać z niższych limitów, sytuacja właścicieli pojazdów z silnikami Diesla jest mniej korzystna.
Maksymalna cena oleju napędowego wynosi obecnie 8,02 zł za litr. Oznacza to, że zatankowanie 50-litrowego baku po cenie maksymalnej kosztuje 401 zł.
Dla porównania taki sam zakup benzyny Pb95 kosztuje 331,50 zł. Różnica wynosi więc 69,50 zł.
Analitycy rynku paliw wskazują również, że z rządowej regulacji wyłączono autogaz LPG. Jego ceny nadal zależą od sytuacji rynkowej.
Co dalej z cenami paliw w Polsce?
Ministerstwo Energii zapewnia, że finansowanie pakietu CPN do końca 2026 roku nie jest zagrożone.
Jednocześnie resort zwraca uwagę na niepewną sytuację na światowych rynkach paliw. Na ceny mogą wpływać między innymi wydarzenia geopolityczne, eksport surowców oraz zmiany poziomu zapasów.
Dodatkowo rząd zamierza obserwować sytuację na terenach przygranicznych, gdzie niższe ceny mogą zwiększać zainteresowanie tankowaniem w Polsce wśród kierowców z sąsiednich państw.
Dla kierowców najważniejsza pozostaje codzienna aktualizacja maksymalnych stawek. Oznacza to, że ceny obowiązujące 22 października nie muszą utrzymać się następnego dnia.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.