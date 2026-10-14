Nowe ceny paliw od czwartku. Benzyna mocno tanieje, ale kierowcy diesli zapłacą więcej

14 października 2026 13:23 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

Ministerstwo Energii ogłosiło nowe maksymalne ceny paliw na czwartek, 15 października 2026 roku. Dobre wiadomości czekają na kierowców tankujących benzynę, której cena spadnie nawet o 18 groszy na litrze. Gorzej wygląda sytuacja właścicieli samochodów z silnikami Diesla. Olej napędowy ponownie przekroczy granicę 8 zł za litr. Nowe limity będą obowiązywały na wszystkich stacjach paliw w Polsce.

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Dystrybutor paliwa | Fot. Warszawa w Pigułce.
Dystrybutor paliwa | Fot. Warszawa w Pigułce.

W środę, 14 października, resort energii podał stawki maksymalne, których sprzedawcy paliw nie będą mogli przekroczyć następnego dnia. Zmiany są częścią rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), przewidującego obniżenie podatków i ograniczenie cen na stacjach.

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Od czwartku będą obowiązywały następujące maksymalne ceny detaliczne:

Rodzaj paliwa 14 października 15 października Zmiana
Benzyna 95 7,11 zł/l 7,01 zł/l −10 gr
Benzyna 98 8,01 zł/l 7,83 zł/l −18 gr
Olej napędowy 7,98 zł/l 8,05 zł/l +7 gr

Największy spadek dotyczy benzyny 98, która potanieje o 18 groszy na litrze. Cena maksymalna popularnej benzyny 95 obniży się natomiast o 10 groszy i wyniesie 7,01 zł.

To odwrócenie tendencji z ostatnich dni, kiedy benzyna drożała, a olej napędowy taniał.

Diesel znowu powyżej 8 zł. Kierowcy zapłacą więcej

Nie wszyscy kierowcy skorzystają z obniżek.

Maksymalna cena oleju napędowego wzrośnie z 7,98 zł do 8,05 zł za litr. To podwyżka o 7 groszy.

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Przy tankowaniu 50 litrów diesla oznacza to wydatek wyższy o 3,50 zł, jeśli stacja stosuje ceny maksymalne.

Z kolei kierowca tankujący 50 litrów benzyny 95 zapłaci o 5 zł mniej niż przy poprzednim limicie. W przypadku benzyny 98 różnica wyniesie 9 zł.

Czy wszystkie stacje muszą obniżyć ceny?

Ustalane przez Ministerstwo Energii stawki są cenami maksymalnymi, a nie obowiązkowymi cenami sprzedaży.

Oznacza to, że stacje benzynowe mogą oferować paliwo taniej, ale nie mogą przekraczać ogłoszonych limitów.

Zasada ta dotyczy całej Polski, również Warszawy i województwa mazowieckiego.

Za sprzedaż paliwa powyżej ustalonej ceny maksymalnej przedsiębiorcom grożą sankcje finansowe. Kara może wynieść nawet 1 mln zł.

Program CPN. Jak długo potrwa obniżka podatków na paliwa?

Nowe stawki wynikają z trzeciej odsłony rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej”, uruchomionej 3 października 2026 roku.

Pakiet obejmuje obniżenie podatku VAT na paliwa z 23 do 8 proc., zmniejszenie akcyzy oraz wprowadzenie maksymalnych cen detalicznych.

Według szacunków przytaczanych przez Business Insider obniżone podatki pozwalają ograniczyć koszt tankowania o około 1,20–1,30 zł na litrze w porównaniu z sytuacją bez tych ulg.

Obecna edycja programu CPN ma obowiązywać do 31 grudnia 2026 roku. O ewentualnym przedłużeniu rozwiązań rząd ma zdecydować w grudniu.

Koszt trzeciej odsłony programu szacowany jest na około 5 mld zł. Część wydatków ma zostać pokryta wpływami z podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych.

Dla kierowców najważniejsze pozostają jednak codzienne komunikaty Ministerstwa Energii. To na ich podstawie ustalane są maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego obowiązujące na stacjach następnego dnia.

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