Nowe ceny paliw od czwartku. Benzyna mocno tanieje, ale kierowcy diesli zapłacą więcej
Ministerstwo Energii ogłosiło nowe maksymalne ceny paliw na czwartek, 15 października 2026 roku. Dobre wiadomości czekają na kierowców tankujących benzynę, której cena spadnie nawet o 18 groszy na litrze. Gorzej wygląda sytuacja właścicieli samochodów z silnikami Diesla. Olej napędowy ponownie przekroczy granicę 8 zł za litr. Nowe limity będą obowiązywały na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
W środę, 14 października, resort energii podał stawki maksymalne, których sprzedawcy paliw nie będą mogli przekroczyć następnego dnia. Zmiany są częścią rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), przewidującego obniżenie podatków i ograniczenie cen na stacjach.
Ceny paliw na 15 października. Ile zapłacimy za benzynę i diesla?
Od czwartku będą obowiązywały następujące maksymalne ceny detaliczne:
|Rodzaj paliwa
|14 października
|15 października
|Zmiana
|Benzyna 95
|7,11 zł/l
|7,01 zł/l
|−10 gr
|Benzyna 98
|8,01 zł/l
|7,83 zł/l
|−18 gr
|Olej napędowy
|7,98 zł/l
|8,05 zł/l
|+7 gr
Największy spadek dotyczy benzyny 98, która potanieje o 18 groszy na litrze. Cena maksymalna popularnej benzyny 95 obniży się natomiast o 10 groszy i wyniesie 7,01 zł.
To odwrócenie tendencji z ostatnich dni, kiedy benzyna drożała, a olej napędowy taniał.
Diesel znowu powyżej 8 zł. Kierowcy zapłacą więcej
Nie wszyscy kierowcy skorzystają z obniżek.
Maksymalna cena oleju napędowego wzrośnie z 7,98 zł do 8,05 zł za litr. To podwyżka o 7 groszy.
Przy tankowaniu 50 litrów diesla oznacza to wydatek wyższy o 3,50 zł, jeśli stacja stosuje ceny maksymalne.
Z kolei kierowca tankujący 50 litrów benzyny 95 zapłaci o 5 zł mniej niż przy poprzednim limicie. W przypadku benzyny 98 różnica wyniesie 9 zł.
Czy wszystkie stacje muszą obniżyć ceny?
Ustalane przez Ministerstwo Energii stawki są cenami maksymalnymi, a nie obowiązkowymi cenami sprzedaży.
Oznacza to, że stacje benzynowe mogą oferować paliwo taniej, ale nie mogą przekraczać ogłoszonych limitów.
Zasada ta dotyczy całej Polski, również Warszawy i województwa mazowieckiego.
Za sprzedaż paliwa powyżej ustalonej ceny maksymalnej przedsiębiorcom grożą sankcje finansowe. Kara może wynieść nawet 1 mln zł.
Program CPN. Jak długo potrwa obniżka podatków na paliwa?
Nowe stawki wynikają z trzeciej odsłony rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej”, uruchomionej 3 października 2026 roku.
Pakiet obejmuje obniżenie podatku VAT na paliwa z 23 do 8 proc., zmniejszenie akcyzy oraz wprowadzenie maksymalnych cen detalicznych.
Według szacunków przytaczanych przez Business Insider obniżone podatki pozwalają ograniczyć koszt tankowania o około 1,20–1,30 zł na litrze w porównaniu z sytuacją bez tych ulg.
Obecna edycja programu CPN ma obowiązywać do 31 grudnia 2026 roku. O ewentualnym przedłużeniu rozwiązań rząd ma zdecydować w grudniu.
Koszt trzeciej odsłony programu szacowany jest na około 5 mld zł. Część wydatków ma zostać pokryta wpływami z podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych.
Dla kierowców najważniejsze pozostają jednak codzienne komunikaty Ministerstwa Energii. To na ich podstawie ustalane są maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego obowiązujące na stacjach następnego dnia.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.