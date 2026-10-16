O godzinie 18.00 w całej Polsce zawyją sygnały strażackie. PSP ogłosiła żałobny hołd

16 października 2026 14:16 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

W piątek, 16 października, o godzinie 18.00 w całej Polsce rozlegną się sygnały świetlno-dźwiękowe strażackich pojazdów. To wyjątkowy gest pamięci o dwóch funkcjonariuszach Państwowej Straży Pożarnej z Niska, którzy zginęli podczas akcji ratowniczo-gaśniczej. Komenda Główna PSP oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowały o ogólnopolskim hołdzie dla poległych strażaków.

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Fot. Pixabay/Warszawa w Pigułce

W całym kraju jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych włączą sygnały pojazdów ratowniczych.

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Akcja ma upamiętnić dwóch strażaków Komendy Powiatowej PSP w Nisku na Podkarpaciu, którzy 16 października stracili życie podczas wykonywania obowiązków służbowych.

O godzinie 18.00 zawyją sygnały strażackie w całej Polsce

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej opublikowała komunikat informujący o szczególnym geście solidarności ze zmarłymi funkcjonariuszami.

W piątek o godzinie 18.00 w jednostkach PSP i OSP w całej Polsce zostaną włączone sygnały świetlno-dźwiękowe w pojazdach pożarniczych.

To forma oddania hołdu strażakom, którzy zginęli podczas ratowania życia i mienia. Informację potwierdziło również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sygnały będzie można usłyszeć także w Warszawie, na Mazowszu oraz w innych regionach Polski.

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Nie jest to ostrzeżenie o zagrożeniu ani ogólnopolski alarm dla mieszkańców. Syreny i sygnały pojazdów będą elementem uroczystego upamiętnienia poległych ratowników.

 

Dwóch strażaków zginęło podczas gaszenia pożaru w Nisku

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek rano w Nisku, w województwie podkarpackim.

Około godziny 8.00 służby otrzymały zgłoszenie o pożarze obiektu handlowo-magazynowego z częściami do maszyn rolniczych. Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej. Podczas prowadzenia działań sytuacja stała się wyjątkowo niebezpieczna.

Według informacji przekazanych przez st. bryg. Marcina Betleję z Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie ogień odciął dwóm strażakom drogę ewakuacji z płonącego budynku.

Ratownicy zostali wydostani z obiektu, jednak mimo podjętych działań nie udało się uratować ich życia.

Minister Kierwiński pożegnał poległych strażaków

Do tragedii odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Szef MSWiA przekazał kondolencje rodzinom, bliskim oraz współpracownikom zmarłych funkcjonariuszy.

Poinformował również, że polegli strażacy mieli na imię Bartłomiej i Wojciech.

Ich śmierć wywołała poruszenie w środowisku strażackim.

Ogólnopolski hołd o godzinie 18.00 ma być symbolem pamięci oraz solidarności wszystkich jednostek straży pożarnej.

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