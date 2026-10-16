O godzinie 18.00 w całej Polsce zawyją sygnały strażackie. PSP ogłosiła żałobny hołd
W piątek, 16 października, o godzinie 18.00 w całej Polsce rozlegną się sygnały świetlno-dźwiękowe strażackich pojazdów. To wyjątkowy gest pamięci o dwóch funkcjonariuszach Państwowej Straży Pożarnej z Niska, którzy zginęli podczas akcji ratowniczo-gaśniczej. Komenda Główna PSP oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowały o ogólnopolskim hołdzie dla poległych strażaków.
W całym kraju jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych włączą sygnały pojazdów ratowniczych.
Akcja ma upamiętnić dwóch strażaków Komendy Powiatowej PSP w Nisku na Podkarpaciu, którzy 16 października stracili życie podczas wykonywania obowiązków służbowych.
O godzinie 18.00 zawyją sygnały strażackie w całej Polsce
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej opublikowała komunikat informujący o szczególnym geście solidarności ze zmarłymi funkcjonariuszami.
W piątek o godzinie 18.00 w jednostkach PSP i OSP w całej Polsce zostaną włączone sygnały świetlno-dźwiękowe w pojazdach pożarniczych.
To forma oddania hołdu strażakom, którzy zginęli podczas ratowania życia i mienia. Informację potwierdziło również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Sygnały będzie można usłyszeć także w Warszawie, na Mazowszu oraz w innych regionach Polski.
Nie jest to ostrzeżenie o zagrożeniu ani ogólnopolski alarm dla mieszkańców. Syreny i sygnały pojazdów będą elementem uroczystego upamiętnienia poległych ratowników.
Dziś o godz. 18:00 w jednostkach PSP i OSP w całym kraju zostaną włączone sygnały świetlno-dźwiękowe w pojazdach pożarniczych.
W ten sposób oddany zostanie hołd dwóm Strażakom KP PSP w Nisku, którzy dziś zginęli podczas działań ratowniczych.
Cześć Ich Pamięci! https://t.co/AI8weQxPiP
— Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) October 16, 2026
Dwóch strażaków zginęło podczas gaszenia pożaru w Nisku
Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek rano w Nisku, w województwie podkarpackim.
Około godziny 8.00 służby otrzymały zgłoszenie o pożarze obiektu handlowo-magazynowego z częściami do maszyn rolniczych. Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej. Podczas prowadzenia działań sytuacja stała się wyjątkowo niebezpieczna.
Według informacji przekazanych przez st. bryg. Marcina Betleję z Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie ogień odciął dwóm strażakom drogę ewakuacji z płonącego budynku.
Ratownicy zostali wydostani z obiektu, jednak mimo podjętych działań nie udało się uratować ich życia.
Minister Kierwiński pożegnał poległych strażaków
Do tragedii odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
Szef MSWiA przekazał kondolencje rodzinom, bliskim oraz współpracownikom zmarłych funkcjonariuszy.
Poinformował również, że polegli strażacy mieli na imię Bartłomiej i Wojciech.
Ich śmierć wywołała poruszenie w środowisku strażackim.
Ogólnopolski hołd o godzinie 18.00 ma być symbolem pamięci oraz solidarności wszystkich jednostek straży pożarnej.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.