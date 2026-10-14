Od czwartku w Lidlu nowa kolekcja do domu. Pościel, świece i jesienne dekoracje
Lidl przygotowuje nową ofertę dla osób, które chcą odświeżyć mieszkanie na jesień. Od czwartku, 15 października, w centrum zainteresowania klientów znajdą się artykuły do wyposażenia i dekorowania wnętrz. Wśród zapowiadanych kategorii są pościel, świece oraz jesienne ozdoby. To propozycja dla tych, którzy chcą nadać domowi przytulny charakter przed nadejściem zimy.
Lidl szykuje nową ofertę od czwartku. Tym razem coś do domu
Jesienią wiele osób spędza więcej czasu w domu. Krótsze dni, chłodne wieczory i coraz niższe temperatury sprawiają, że rośnie zainteresowanie dodatkami, które pozwalają stworzyć przyjemną atmosferę w mieszkaniu.
Lidl przygotował na ten okres ofertę artykułów do domu, której start zapowiedziano na czwartek, 15 października.
Wśród kategorii znajdują się tekstylia do sypialni, świece oraz dekoracje sezonowe.
To produkty, które mogą zainteresować zarówno osoby planujące większą zmianę wystroju, jak i klientów szukających jednego niedrogiego dodatku.
Pościel i tekstylia do sypialni. Jesienią przydadzą się szczególnie
Jedną z kategorii nowej oferty jest pościel.
Zmiana kompletu pościeli to prosty sposób na odświeżenie wyglądu sypialni. Jesienią wiele osób wybiera cieplejsze kolory i materiały przyjemne w dotyku.
Przy zakupie warto jednak zwrócić uwagę nie tylko na wzór.
Znaczenie mają również rozmiar poszewek, skład materiału i sposób pielęgnacji. Szczególnie istotne jest to w przypadku osób, które często piorą pościel lub szukają kompletu na konkretny wymiar kołdry.
Dokładne ceny i warianty produktów należy sprawdzić w aktualnej ofercie sieci.
Świece i dekoracje. Niewielkie dodatki mogą odmienić mieszkanie
Kolejnym elementem jesiennej kolekcji są świece i ozdoby.
Takie dodatki mogą sprawdzić się w salonie, sypialni czy przedpokoju. Pozwalają zmienić charakter wnętrza bez kupowania nowych mebli.
Jesienią szczególnie dobrze wpisują się w wystrój dekoracje w odcieniach brązu, beżu, pomarańczu i ciemnej zieleni.
Świece można zestawiać z tacami dekoracyjnymi, wazonami czy tekstyliami, tworząc spójną aranżację.
Warto pamiętać o bezpieczeństwie: zapalone świece powinny stać na stabilnym, niepalnym podłożu, z dala od zasłon i innych łatwopalnych materiałów.
Klienci mogą przygotować dom na chłodniejsze miesiące
Nowa oferta pojawia się w momencie, gdy wiele gospodarstw domowych przygotowuje się do sezonu jesienno-zimowego.
To czas porządkowania szaf, wymiany tekstyliów i dostosowywania mieszkania do niższych temperatur.
Artykuły do sypialni oraz sezonowe dekoracje mogą być również pomysłem na niewielki prezent.
Nie trzeba przy tym zmieniać całego wystroju. Czasami wystarczy nowa pościel, świeca lub kilka dodatków, aby pomieszczenie wyglądało inaczej.
Kiedy rusza nowa oferta Lidla?
Start zapowiadanej kolekcji przypada na czwartek, 15 października 2026 roku.
Przed zakupami warto sprawdzić aktualną gazetkę, ponieważ poszczególne produkty mogą mieć różne ceny, rozmiary i warianty kolorystyczne.
Dostępność asortymentu może też różnić się między placówkami.
Nowa kolekcja do domu to kolejna propozycja Lidla na jesień. Pościel, świece i dekoracje mogą zainteresować klientów, którzy chcą przygotować mieszkanie na chłodniejsze miesiące bez przeprowadzania kosztownych zmian.
Źródło: zapowiedź kategorii oferty Lidl od 15 października 2026 roku. Szczegółowe ceny i modele wymagają potwierdzenia w gazetce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.