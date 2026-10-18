Od poniedziałku mieszkańcy Warszawy zostaną bez wody! Nawet 7 godzin utrudnień. Wodociągi opublikowały listę adresów
Ważny komunikat dla mieszkańców stolicy. Od poniedziałku 19 października rozpoczną się kolejne planowane przerwy w dostawie wody. Warszawskie wodociągi opublikowały harmonogram obejmujący kilka dzielnic, w tym Śródmieście, Ursynów, Mokotów, Pragę-Północ, Wawer i Włochy. W niektórych budynkach woda nie będzie dostępna nawet przez siedem godzin, a część prac zaplanowano w nocy. Sprawdzamy dokładne adresy i godziny wyłączeń.
Warszawa bez wody od poniedziałku. Pierwsze wyłączenia już rano
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie opublikowało harmonogram planowanych przerw w dostawie wody na najbliższe dni.
Prace rozpoczną się w poniedziałek 19 października i obejmą wybrane nieruchomości w różnych częściach stolicy.
Nie jest to awaria całego miejskiego systemu wodociągowego ani wyłączenie obejmujące wszystkich mieszkańców wskazanych dzielnic.
Przerwy dotyczą konkretnych budynków, a ich dokładny zakres określają komunikaty MPWiK.
Śródmieście. W poniedziałek nawet pięć godzin bez wody
Pierwsze planowane wyłączenia dotyczą Śródmieścia.
W poniedziałek 19 października w godzinach od 9:00 do 13:00 przerwa obejmie posesje:
- ul. Szwoleżerów 1,
- ul. Szwoleżerów 3.
Tego samego dnia, od 15:00 do 20:00, wody zabraknie pod adresami:
- ul. Ludwika Waryńskiego 8,
- ul. Ludwika Waryńskiego 10,
- ul. Ludwika Waryńskiego 10A,
- ul. Ludwika Waryńskiego 12.
Mieszkańcy tych budynków powinni przygotować zapas wody na czas zaplanowanych prac.
Ursynów. Wyłączenie w nocy z poniedziałku na wtorek
Na Ursynowie przerwę zaplanowano na noc z 19 na 20 października.
Woda ma zostać wyłączona o godzinie 23:00 w poniedziałek, a przywrócenie dostaw przewidziano na godzinę 1:00 we wtorek.
Wyłączenie dotyczy posesji przy ulicy Wilhelma Konrada Roentgena:
34, 43R, 43E, 43P, 43N, 43M, 43L, 43K, 43J, 43H, 43G, 43F, 43U, 43D, 43C, 43B, 43A, 43T, 43S, 43X, 43W, 44, 45 i 46.
Planowany czas przerwy wynosi dwie godziny.
Mokotów. We wtorek kolejne wyłączenia
We wtorek 20 października utrudnienia pojawią się również na Mokotowie.
Od godziny 10:00 do 12:00 przerwy w dostawie wody zaplanowano przy ulicy Bokserskiej.
Na liście znalazły się budynki:
- Bokserska 2,
- Bokserska 4,
- Bokserska 6.
Zgodnie z harmonogramem wyłączenie powinno potrwać około dwóch godzin.
Praga-Północ. Nawet siedem godzin bez wody
Jedna z najdłuższych planowanych przerw dotyczy Pragi-Północ.
We wtorek 20 października dostawy wody mają zostać wstrzymane od godziny 16:00 aż do 23:00.
Oznacza to siedem godzin utrudnień.
Wyłączenia obejmą następujące adresy:
Ulica Stefana Okrzei: 18, 21, 22, 24, 26, 27 i 29.
Ulica Wrzesińska: 2, 4, 6, 10, 12 i 14.
Ulica Józefa Sierakowskiego: 6.
Mieszkańcy wskazanych budynków powinni zwrócić szczególną uwagę na termin prac, ponieważ wyłączenie obejmie godziny popołudniowe i wieczorne.
Wawer. Nocna przerwa potrwa sześć godzin
Kolejne wyłączenie zaplanowano w Wawrze.
Prace rozpoczną się we wtorek 20 października o godzinie 23:00 i potrwają do środy 21 października do godziny 5:00.
Na liście znalazły się:
- ul. Bysławska 69,
- ul. Bysławska 82,
- ul. Poezji 19,
- ul. Regionalna 1.
W tych budynkach mieszkańcy powinni liczyć się z sześciogodzinną nocną przerwą w dostawie wody.
Włochy. W czwartek kolejne adresy bez wody
Harmonogram obejmuje również czwartek 22 października.
We Włochach wyłączenie zaplanowano w godzinach od 8:00 do 12:00.
Dotyczy ono posesji:
Ulica Emaliowa: 2 i 2A.
Ulica Kurzawska: 1, 6, 8, 9, 10, 11, 13 i 15.
Planowana przerwa potrwa cztery godziny.
Co zrobić przed wyłączeniem wody?
Osoby mieszkające pod adresami objętymi harmonogramem powinny przygotować się do czasowego braku bieżącej wody.
Przede wszystkim warto napełnić czyste pojemniki wodą przeznaczoną do picia i przygotowywania posiłków.
Przydatny może być również osobny zapas wody do spłukiwania toalety i podstawowych czynności higienicznych.
Jeżeli w domu mieszkają małe dzieci, osoby starsze lub osoby wymagające stałej opieki, należy uwzględnić ich dodatkowe potrzeby.
Po zakończeniu prac i przywróceniu dostaw może wystąpić chwilowe pogorszenie przejrzystości wody związane ze zmianami przepływu w instalacji. W takiej sytuacji należy stosować się do aktualnych zaleceń wodociągów.
Gdzie sprawdzić aktualne informacje?
Warszawskie MPWiK publikuje informacje o planowanych i awaryjnych wyłączeniach wody na swojej oficjalnej stronie internetowej.
Harmonogram może być aktualizowany, dlatego przed planowanym terminem warto ponownie sprawdzić adres.
W przypadku nagłej awarii mieszkańcy mogą skorzystać z całodobowego numeru pogotowia wodociągowego 994.
Najbliższe dni przyniosą utrudnienia w kilku warszawskich dzielnicach. Najdłuższa zaplanowana przerwa potrwa siedem godzin na Pradze-Północ, natomiast w Śródmieściu pierwsze wyłączenia rozpoczną się już w poniedziałek rano.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.