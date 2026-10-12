Od wtorku 13.10 nowe ceny na stacjach paliw. Minister podał maksymalne stawki
Od wtorku, 13 października 2026 roku, zaczną obowiązywać nowe maksymalne ceny paliw. Minister energii Miłosz Motyka ogłosił stawki, których stacje benzynowe nie będą mogły przekroczyć. Benzyna podrożeje, natomiast maksymalna cena diesla nieznacznie spadnie.
Ile zapłacimy za paliwo od wtorku?
Zgodnie z zapowiedzią ministra maksymalne ceny wyniosą:
- Benzyna 95 – 7,06 zł/l
- Benzyna 98 – 7,95 zł/l
- Olej napędowy – 8,02 zł/l
W porównaniu z poprzednimi limitami benzyna 95 podrożeje o 9 groszy, benzyna 98 o 10 groszy, a diesel potanieje o 4 grosze na litrze.
Zatankowanie 50 litrów benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 353 zł, natomiast 50 litrów diesla – 401 zł.
Czym jest program CPN?
CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej”, to rządowy program mający ograniczyć koszty tankowania. Zakłada obniżenie podatków na paliwa, w tym VAT z 23 do 8 proc., oraz wprowadzenie maksymalnych cen detalicznych.
Oznacza to, że stacje mogą sprzedawać benzynę i olej napędowy taniej, ale nie mogą przekraczać ustalonych limitów. Za naruszenie przepisów grożą wysokie kary finansowe. Ceny maksymalne są aktualizowane na podstawie sytuacji na rynku paliw.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.