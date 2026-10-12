Od wtorku 13.10 nowe ceny na stacjach paliw. Minister podał maksymalne stawki

12 października 2026 12:43 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

Od wtorku, 13 października 2026 roku, zaczną obowiązywać nowe maksymalne ceny paliw. Minister energii Miłosz Motyka ogłosił stawki, których stacje benzynowe nie będą mogły przekroczyć. Benzyna podrożeje, natomiast maksymalna cena diesla nieznacznie spadnie.

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Dystrybutor paliwa | Fot. Warszawa w Pigułce.
Dystrybutor paliwa | Fot. Warszawa w Pigułce.

Ile zapłacimy za paliwo od wtorku?

Zgodnie z zapowiedzią ministra maksymalne ceny wyniosą:

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  • Benzyna 95 – 7,06 zł/l
  • Benzyna 98 – 7,95 zł/l
  • Olej napędowy – 8,02 zł/l

W porównaniu z poprzednimi limitami benzyna 95 podrożeje o 9 groszy, benzyna 98 o 10 groszy, a diesel potanieje o 4 grosze na litrze.

Zatankowanie 50 litrów benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 353 zł, natomiast 50 litrów diesla – 401 zł.

Czym jest program CPN?

CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej”, to rządowy program mający ograniczyć koszty tankowania. Zakłada obniżenie podatków na paliwa, w tym VAT z 23 do 8 proc., oraz wprowadzenie maksymalnych cen detalicznych.

Oznacza to, że stacje mogą sprzedawać benzynę i olej napędowy taniej, ale nie mogą przekraczać ustalonych limitów. Za naruszenie przepisów grożą wysokie kary finansowe. Ceny maksymalne są aktualizowane na podstawie sytuacji na rynku paliw.

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