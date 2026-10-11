Ostatnia chwila! Mieszkańcy Mazowsza otrzymują SMS-y z ostrzeżeniem

11 października 2026 15:47 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Ważny komunikat dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Na telefony trafiają wiadomości SMS informujące o ćwiczeniach z wykorzystaniem syren alarmowych. Od poniedziałku, 12 października, do piątku, 16 października, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia Syrena-26. Mieszkańcy mogą usłyszeć sygnały alarmowe. Organizatorzy apelują o zachowanie spokoju.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

alert RCB
Fot. Warszawa w Pigułce

W niedzielę, 11 października, pojawiły się wiadomości ostrzegające mieszkańców Mazowsza przed planowanymi ćwiczeniami systemu alarmowania.

Zobacz również:

Z treści udostępnionego SMS-a wynika, że ćwiczenia obejmą teren województwa mazowieckiego i będą prowadzone przez pięć dni.

Komunikat brzmi:

„ĆWICZENIA: 12-16 października na terenie woj. mazowieckiego odbędzie się ćwiczenie Syrena-26 z wykorzystaniem syren alarmowych. Zachowaj spokój”.

Od poniedziałku na Mazowszu mogą zawyć syreny

Ćwiczenia Syrena-26 zaplanowano od 12 do 16 października 2026 roku.

W ich trakcie wykorzystywane będą syreny alarmowe. Oznacza to, że mieszkańcy różnych części województwa mogą usłyszeć sygnały, które w innych okolicznościach służą ostrzeganiu ludności przed zagrożeniem.

Zobacz również:

Zgodnie z treścią SMS-a będzie to element zaplanowanych ćwiczeń.

Nie należy więc automatycznie interpretować każdego uruchomienia syren w tym terminie jako informacji o rzeczywistym zagrożeniu.

Ważny komunikat dla mieszkańców. Zachowaj spokój

Wiadomość zawiera wyraźną prośbę o zachowanie spokoju.

Celem wcześniejszego powiadomienia mieszkańców jest ograniczenie niepotrzebnego niepokoju związanego z uruchamianiem syren.

Szczególną uwagę na komunikat powinny zwrócić osoby starsze, rodzice małych dzieci oraz mieszkańcy, którzy mogą nie wiedzieć o planowanych ćwiczeniach.


Warto poinformować bliskich o zapowiedzianych działaniach, aby dźwięk syren nie był dla nich zaskoczeniem.

Ćwiczenia potrwają pięć dni. Co trzeba wiedzieć?

Najważniejsze informacje wynikające z wiadomości SMS:

  • Termin: 12–16 października 2026 roku.
  • Obszar: województwo mazowieckie.
  • Nazwa ćwiczenia: Syrena-26.
  • Zakres: wykorzystanie syren alarmowych.
  • Zalecenie dla mieszkańców: zachowanie spokoju.

W udostępnionej wiadomości nie wskazano konkretnych godzin uruchamiania syren ani listy miejscowości, w których będzie można je usłyszeć.

Co zrobić, gdy usłyszysz syrenę?

Jeżeli w dniach 12–16 października usłyszysz sygnał alarmowy, sprawdź oficjalne komunikaty lokalnych władz i służb.

Samo ogłoszenie ćwiczeń nie oznacza, że w tym okresie nie może wystąpić rzeczywiste zagrożenie. Dlatego nie należy ignorować innych ostrzeżeń, szczególnie gdy dotyczą konkretnego niebezpieczeństwa.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna