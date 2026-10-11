Ostatnia chwila! Mieszkańcy Mazowsza otrzymują SMS-y z ostrzeżeniem
Ważny komunikat dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Na telefony trafiają wiadomości SMS informujące o ćwiczeniach z wykorzystaniem syren alarmowych. Od poniedziałku, 12 października, do piątku, 16 października, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia Syrena-26. Mieszkańcy mogą usłyszeć sygnały alarmowe. Organizatorzy apelują o zachowanie spokoju.
W niedzielę, 11 października, pojawiły się wiadomości ostrzegające mieszkańców Mazowsza przed planowanymi ćwiczeniami systemu alarmowania.
Z treści udostępnionego SMS-a wynika, że ćwiczenia obejmą teren województwa mazowieckiego i będą prowadzone przez pięć dni.
Komunikat brzmi:
„ĆWICZENIA: 12-16 października na terenie woj. mazowieckiego odbędzie się ćwiczenie Syrena-26 z wykorzystaniem syren alarmowych. Zachowaj spokój”.
Od poniedziałku na Mazowszu mogą zawyć syreny
Ćwiczenia Syrena-26 zaplanowano od 12 do 16 października 2026 roku.
W ich trakcie wykorzystywane będą syreny alarmowe. Oznacza to, że mieszkańcy różnych części województwa mogą usłyszeć sygnały, które w innych okolicznościach służą ostrzeganiu ludności przed zagrożeniem.
Zgodnie z treścią SMS-a będzie to element zaplanowanych ćwiczeń.
Nie należy więc automatycznie interpretować każdego uruchomienia syren w tym terminie jako informacji o rzeczywistym zagrożeniu.
Ważny komunikat dla mieszkańców. Zachowaj spokój
Wiadomość zawiera wyraźną prośbę o zachowanie spokoju.
Celem wcześniejszego powiadomienia mieszkańców jest ograniczenie niepotrzebnego niepokoju związanego z uruchamianiem syren.
Szczególną uwagę na komunikat powinny zwrócić osoby starsze, rodzice małych dzieci oraz mieszkańcy, którzy mogą nie wiedzieć o planowanych ćwiczeniach.
‼️Uwaga! Alert RCB‼️
„ĆWICZENIA: 12–16 października na terenie woj. mazowieckiego odbędzie się ćwiczenie Syrena-26 z wykorzystaniem syren alarmowych. Zachowaj spokój”
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województwa mazowieckiego. https://t.co/SkjmKe35Yv
— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 11, 2026
Warto poinformować bliskich o zapowiedzianych działaniach, aby dźwięk syren nie był dla nich zaskoczeniem.
Ćwiczenia potrwają pięć dni. Co trzeba wiedzieć?
Najważniejsze informacje wynikające z wiadomości SMS:
- Termin: 12–16 października 2026 roku.
- Obszar: województwo mazowieckie.
- Nazwa ćwiczenia: Syrena-26.
- Zakres: wykorzystanie syren alarmowych.
- Zalecenie dla mieszkańców: zachowanie spokoju.
W udostępnionej wiadomości nie wskazano konkretnych godzin uruchamiania syren ani listy miejscowości, w których będzie można je usłyszeć.
Co zrobić, gdy usłyszysz syrenę?
Jeżeli w dniach 12–16 października usłyszysz sygnał alarmowy, sprawdź oficjalne komunikaty lokalnych władz i służb.
Samo ogłoszenie ćwiczeń nie oznacza, że w tym okresie nie może wystąpić rzeczywiste zagrożenie. Dlatego nie należy ignorować innych ostrzeżeń, szczególnie gdy dotyczą konkretnego niebezpieczeństwa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.