Papież Leon XIV odprawił Mszę w szpitalu. Watykan przekazał nowe informacje o jego stanie zdrowia
Nowe informacje o stanie zdrowia papieża Leona XIV. Ojciec Święty, który przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli, poczuł się na tyle dobrze, że w piątek, 16 października, odprawił Mszę świętą. W nabożeństwie uczestniczyli pracownicy szpitala oraz przedstawiciele watykańskiej żandarmerii. Papież skierował do personelu poruszające słowa podziękowania za opiekę nad chorymi.
Papież odprawił Mszę na dziesiątym piętrze kliniki
O wydarzeniu poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Msza odbyła się o godzinie 12.00 w specjalnie przygotowanej sali na dziesiątym piętrze Polikliniki Gemelli w Rzymie.
Piątkowe nabożeństwo odbyło się na terenie placówki medycznej, w której przebywa Leon XIV.
W sali przygotowanej do sprawowania liturgii zgromadzili się pracownicy Polikliniki Gemelli oraz członkowie Korpusu Żandarmerii Watykańskiej.
Papież osobiście przewodniczył Mszy świętej i wygłosił homilię.
Według informacji przekazanych przez Watykan Ojciec Święty czuł się na tyle dobrze, że mógł odprawić nabożeństwo.
Nie podano jednak, czy oznacza to zmianę planowanego terminu zakończenia hospitalizacji.
Leon XIV podziękował lekarzom i pielęgniarkom
Podczas homilii papież zwrócił się bezpośrednio do osób opiekujących się pacjentami. Podziękował lekarzom, pielęgniarkom oraz pracownikom pomocniczym za ich codzienną pracę.
Szczególną uwagę poświęcił trosce o osoby chore, które zmagają się z cierpieniem i wymagają wsparcia.
Leon XIV wyraził również wdzięczność za opiekę, jaką sam otrzymuje podczas pobytu w szpitalu.
Jak przekazało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, papież podziękował personelowi za wszystko, co jego członkowie zrobili i nadal robią dla niego.
Co wiadomo o stanie zdrowia papieża?
Piątkowa informacja wskazuje, że Leon XIV był w stanie odprawić Mszę świętą i wygłosić homilię podczas hospitalizacji.
Jest to pozytywny sygnał dotyczący jego bieżącego samopoczucia.
Nie oznacza jednak automatycznie zakończenia leczenia ani potwierdzenia pełnego powrotu do zdrowia.
W komunikacie dotyczącym nabożeństwa nie przedstawiono szczegółowych wyników badań ani nowego terminu wypisania Ojca Świętego ze szpitala.
Dalsze informacje o jego stanie zdrowia mają zależeć od oficjalnych komunikatów Stolicy Apostolskiej.
Poliklinika Gemelli. To tutaj przebywa papież
Poliklinika Gemelli jest jedną z najbardziej znanych placówek medycznych w Rzymie. Szpital ten od dziesięcioleci jest związany z opieką zdrowotną nad papieżami.
Leczony był tam między innymi Jan Paweł II, który wielokrotnie przebywał w placówce podczas swojego pontyfikatu.
Również papież Franciszek korzystał z opieki specjalistów Gemelli. Piątkowa Msza Leona XIV była okazją do osobistego podziękowania pracownikom placówki za ich zaangażowanie w opiekę nad pacjentami.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.