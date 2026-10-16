Papież Leon XIV zadzwonił do Władimira Putina. Watykan ujawnia, czego zażądał od Rosji
Papież Leon XIV przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Watykan potwierdził, że głównym tematem była dramatyczna sytuacja ludności cywilnej w Ukrainie. Ojciec Święty zwrócił się do rosyjskiego przywódcy z apelem o zawieszenie broni w rejonie jednego z miast w obwodzie chersońskim. Celem jest umożliwienie dostarczenia żywności, leków oraz bezpiecznej ewakuacji mieszkańców.
Leon XIV rozmawiał z Putinem. Watykan przekazał szczegóły
Do rozmowy doszło w piątek, 16 października 2026 roku. Informację przekazało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Szczególną uwagę zwraca fakt, że papież kontaktował się z rosyjskim prezydentem podczas hospitalizacji w rzymskiej Poliklinice Gemelli, gdzie dochodzi do siebie po operacji.
Głównym tematem telefonicznej rozmowy była sytuacja humanitarna w okupowanej przez Rosję części obwodu chersońskiego. Papież wyraził głębokie zaniepokojenie losem mieszkańców Oleszek, którzy zmagają się ze skutkami trwających działań wojennych i ograniczonym dostępem do podstawowej pomocy.
Leon XIV zaapelował do Władimira Putina o zawieszenie broni, które pozwoliłoby na przeprowadzenie operacji humanitarnej. Chodzi przede wszystkim o stworzenie warunków do bezpiecznego dostarczenia żywności i środków medycznych, a także umożliwienie cywilom opuszczenia zagrożonego obszaru.
Z komunikatu Watykanu wynika, że papież szczególny nacisk położył na dobrowolność i bezpieczeństwo ewakuacji. Oznacza to konieczność zapewnienia mieszkańcom możliwości podjęcia własnej decyzji o opuszczeniu miasta oraz ochrony przed zagrożeniami związanymi z prowadzonymi działaniami zbrojnymi.
Dramatyczna sytuacja w Oleszkach. Papież apeluje o pomoc dla mieszkańców
Oleszki znajdują się w obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy. Miasto od początku rosyjskiej inwazji znalazło się w jednym z obszarów szczególnie dotkniętych działaniami wojennymi. W wyniku walk, zniszczeń infrastruktury i ograniczeń komunikacyjnych sytuacja ludności cywilnej pozostaje bardzo trudna.
W takich warunkach problemem staje się nie tylko bezpośrednie zagrożenie związane z ostrzałami, lecz także dostęp do podstawowych produktów i usług. Szczególnie narażone są osoby starsze, przewlekle chore oraz mieszkańcy, którzy nie mogą samodzielnie opuścić niebezpiecznych terenów.
Właśnie dlatego papież zwrócił się o rozejm humanitarny, który pozwoliłby dostarczyć niezbędne zaopatrzenie i przeprowadzić ewakuację. Tego rodzaju porozumienie nie musiałoby oznaczać zakończenia całej wojny. Jego celem byłoby czasowe wstrzymanie działań zbrojnych na określonym obszarze, aby służby i organizacje pomocowe mogły dotrzeć do potrzebujących.
Papież interweniuje mimo pobytu w szpitalu
Rozmowa z Putinem odbyła się w szczególnym momencie dla Leona XIV. Papież przebywa obecnie w Poliklinice Gemelli po zabiegu chirurgicznym przeprowadzonym 13 października. W ostatnich dniach Watykan informował o jego rekonwalescencji i stopniowym powrocie do części obowiązków.
W piątek Ojciec Święty odprawił również Mszę świętą na terenie szpitala. W nabożeństwie uczestniczyli pracownicy placówki oraz przedstawiciele watykańskiej żandarmerii. Podczas homilii papież podziękował lekarzom, pielęgniarkom i pozostałemu personelowi za opiekę nad chorymi, w tym za pomoc udzielaną jemu samemu.
Telefon do rosyjskiego prezydenta pokazuje, że mimo hospitalizacji Leon XIV nadal angażuje się w sprawy międzynarodowe, szczególnie dotyczące wojny w Ukrainie. Watykan od początku konfliktu podejmuje działania dyplomatyczne i humanitarne, których celem jest ograniczenie cierpienia ludności cywilnej.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.