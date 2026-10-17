Papież opuścił szpital. Jest komunikat Watykanu
Papież Leon XIV ma opuścić rzymską Poliklinikę Gemelli w sobotę, 17 października, we wczesnych godzinach popołudniowych. Informację o planowanym zakończeniu hospitalizacji przekazała Stolica Apostolska. Ojciec Święty przeszedł kilka dni temu operację płuca, a najnowsze badania potwierdziły poprawę jego stanu zdrowia. W ostatnich dniach papież stopniowo powracał także do wykonywania swoich obowiązków.
To dobra wiadomość dla wiernych, którzy od kilku dni śledzą informacje dotyczące zdrowia Leona XIV. Zgodnie z najnowszą zapowiedzią Watykanu hospitalizacja papieża ma zakończyć się jeszcze w sobotę.
Ojciec Święty przebywa w Poliklinice Gemelli w Rzymie od 13 października. Tego dnia przeszedł zaplanowany zabieg chirurgiczny. Od tamtej pory lekarze regularnie informowali o przebiegu rekonwalescencji, podkreślając stopniową poprawę jego stanu zdrowia.
Watykan ogłosił termin wypisania papieża ze szpitala
Według najnowszej informacji Stolicy Apostolskiej Leon XIV ma opuścić szpital w sobotę, 17 października, we wczesnych godzinach popołudniowych.
Jest to zapowiedź planowanego wypisu, a nie potwierdzenie, że papież już opuścił placówkę. Watykan nie podał w przytoczonym komunikacie dokładnej godziny wyjazdu z Polikliniki Gemelli.
Decyzja o zakończeniu hospitalizacji pojawia się po serii korzystnych informacji dotyczących rekonwalescencji Ojca Świętego. W ostatnich dniach lekarze informowali o prawidłowym przebiegu leczenia, a papież zaczął ponownie wykonywać część codziennych obowiązków.
Leon XIV przeszedł poważną operację płuca
Hospitalizacja rozpoczęła się we wtorek, 13 października. Papież trafił do Polikliniki Gemelli na zaplanowaną operację zmiany wykrytej wcześniej podczas badań kontrolnych.
Z przekazanych przez Watykan informacji wynika, że lekarze usunęli dolny płat prawego płuca. Zabieg przeprowadzono techniką wspomaganą obrazowaniem wideo. Badanie histopatologiczne wykonane podczas operacji potwierdziło rozpoznanie gruczolakoraka płuca.
Operacja przebiegła zgodnie z planem i bez zgłoszonych powikłań. Po zakończeniu zabiegu Ojciec Święty został przewieziony do swojej sali, gdzie rozpoczął rekonwalescencję.
Watykan podkreślał, że kolejne wyniki badań wskazywały na prawidłowy przebieg powrotu do zdrowia.
Lekarze potwierdzili poprawę. Papież odzyskuje samodzielność
Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej przekazało szczegółowe informacje dotyczące stanu zdrowia Leona XIV.
Ojciec Święty przeszedł badania krwi oraz prześwietlenie klatki piersiowej. Wyniki potwierdziły utrzymującą się poprawę jego ogólnego stanu zdrowia.
Papież kontynuował również fizjoterapię oddechową, stanowiącą ważny element rehabilitacji po operacji płuca.
Według komunikatu zespołu medycznego Leon XIV odzyskał zdolność samodzielnego wykonywania codziennych czynności.
Poprawa samopoczucia i wyników badań umożliwiła rozważenie zakończenia pobytu w szpitalu. Nie oznacza to jednak zakończenia całego procesu rekonwalescencji, który może być kontynuowany po wypisie.
Papież odprawił Mszę w szpitalu. Podziękował lekarzom i pielęgniarkom
Jednym z najważniejszych wydarzeń podczas hospitalizacji była piątkowa Msza święta, którą Leon XIV odprawił w Poliklinice Gemelli.
Nabożeństwo rozpoczęło się o godzinie 12.00 w specjalnie przygotowanej sali na dziesiątym piętrze szpitala. Uczestniczyli w nim pracownicy placówki oraz członkowie Korpusu Żandarmerii Watykańskiej.
Podczas homilii papież zwrócił się do personelu medycznego. Podziękował lekarzom, pielęgniarkom i pracownikom pomocniczym za codzienną troskę o pacjentów, a także za opiekę, którą sam otrzymał podczas hospitalizacji.
Piątkowa Msza była kolejnym sygnałem stopniowego powrotu Ojca Świętego do aktywności.
Leon XIV pracował także podczas hospitalizacji
Pobyt w szpitalu nie oznaczał całkowitego wstrzymania papieskich obowiązków.
W czwartek, 15 października, Leon XIV spotkał się w Poliklinice Gemelli z arcybiskupem Paolo Rudellim, pełniącym funkcję substytuta do spraw ogólnych w watykańskim Sekretariacie Stanu.
W piątek kontynuował pracę, przyjmując kolejnych przedstawicieli Kościoła.
Ojciec Święty odbył również rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, podczas której poruszył kwestię sytuacji humanitarnej w Ukrainie.
Podczas rozmowy zaapelował o lokalny rozejm umożliwiający dostarczenie pomocy mieszkańcom Oleszek w obwodzie chersońskim oraz przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji ludności cywilnej.
Aktywność papieża podczas hospitalizacji pokazuje, że mimo przebytego zabiegu stopniowo podejmował obowiązki związane z kierowaniem Kościołem katolickim.
Co dalej? Wierni czekają na niedzielną modlitwę
Watykan zapowiadał wcześniej, że w niedzielę, 18 października, Leon XIV odmówi z wiernymi modlitwę Anioł Pański.
Początkowo nie sprecyzowano jednak, gdzie odbędzie się to wydarzenie.
Zapowiedziany na sobotę wypis ze szpitala może umożliwić Ojcu Świętemu kontynuowanie rekonwalescencji poza placówką medyczną. Szczegółowy harmonogram jego aktywności będzie jednak zależał od kolejnych informacji Stolicy Apostolskiej.
Nie wiadomo jeszcze, kiedy papież powróci do pełnego programu publicznych audiencji i spotkań.
Najważniejszą wiadomością pozostaje planowane zakończenie hospitalizacji w sobotnie popołudnie. Najnowsze wyniki badań potwierdzają poprawę stanu zdrowia Leona XIV, który po operacji płuca stopniowo odzyskuje siły.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.