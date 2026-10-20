Pilne! 800 plus na nowych zasadach? Donald Tusk zapowiedział zmiany
Rząd zapowiada istotne zmiany w programie 800 plus. Premier Donald Tusk poinformował, że rodzice nie będą musieli co roku składać nowych wniosków o świadczenie wychowawcze. Zgodnie z zapowiedzią wystarczyć ma jeden wniosek, złożony po narodzinach dziecka, a pieniądze będą wypłacane automatycznie aż do ukończenia przez nie 18 lat.
Koniec corocznego składania wniosków o 800 plus
Premier Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem rządu ogłosił plan uproszczenia zasad przyznawania świadczenia 800 plus.
Obecnie rodzice i opiekunowie, którzy chcą zachować ciągłość wypłat, muszą składać nowy wniosek na kolejny okres świadczeniowy. Procedurę trzeba powtarzać każdego roku, nawet jeśli sytuacja rodziny nie uległa zmianie.
Rząd chce zlikwidować ten obowiązek. Po wprowadzeniu zapowiadanych zmian świadczenie ma być kontynuowane automatycznie.
– Wystarczy jeden wniosek, ten pierwszy, po narodzinach dziecka. I automatycznie do 18. roku życia 800 plus będzie trafiało na konto rodziny, bez potrzeby ponawiania wniosku – zapowiedział Donald Tusk.
Oznaczałoby to znaczące ograniczenie formalności dla milionów rodziców korzystających z programu.
Jeden wniosek i automatyczne wypłaty do 18. roku życia
Zgodnie z przedstawionymi założeniami rodzic składałby wniosek o świadczenie tylko raz.
Po jego pozytywnym rozpatrzeniu pieniądze miałyby trafiać na wskazany rachunek bankowy bez konieczności ponawiania formalności w kolejnych latach.
Automatyczne wypłaty miałyby być kontynuowane do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, pod warunkiem dalszego spełniania wymogów programu.
Premier podkreślił, że celem zmiany jest ułatwienie życia rodzinom.
– Cieszę się, że to 800 plus udało nam się nie tylko zagwarantować, ale że teraz też nie będzie się kojarzyło z męczącym obowiązkiem corocznego wnioskowania – powiedział szef rządu.
Rodzice nadal będą musieli zgłaszać ważne zmiany
Zapowiadane uproszczenie nie oznacza całkowitego zniesienia obowiązków związanych z pobieraniem świadczenia.
Premier zaznaczył, że wyjątkiem będą sytuacje, w których rodzic powinien poinformować właściwą instytucję o istotnych zmianach mających wpływ na prawo do 800 plus lub jego wypłatę.
Oznacza to, że automatyczna kontynuacja świadczenia nie będzie bezwarunkowa.
Szczegółowy zakres obowiązków informacyjnych ma wynikać z przepisów regulujących nowy system.
Czy nowe zasady 800 plus już obowiązują?
Na razie jest to zapowiedź premiera, a nie obowiązująca zmiana przepisów.
Donald Tusk przedstawił plan zniesienia corocznego obowiązku składania wniosków, jednak w przytoczonym komunikacie nie wskazano daty wejścia nowych zasad w życie.
Do czasu wprowadzenia odpowiednich regulacji rodzice powinni stosować się do dotychczasowych zasad przyznawania świadczenia.
Oznacza to, że nie należy samodzielnie rezygnować ze składania wymaganych wniosków na kolejne okresy świadczeniowe.
Co zmieni się dla rodzin pobierających 800 plus?
Jeżeli zapowiadane rozwiązanie wejdzie w życie, rodzice nie będą musieli pamiętać o corocznym odnawianiu świadczenia.
Zmiana ma ograniczyć liczbę formalności i ryzyko przerw w wypłatach spowodowanych niezłożeniem wniosku w odpowiednim terminie.
Najważniejsze założenia przedstawione przez premiera to:
- Jeden wniosek o 800 plus zamiast corocznego ponawiania dokumentów.
- Automatyczna kontynuacja wypłat do ukończenia przez dziecko 18 lat.
- Zachowanie obowiązku zgłaszania istotnych zmian wpływających na świadczenie.
- Uproszczenie procedur dla rodziców i opiekunów.
Wysokość świadczenia pozostaje bez zmian. Zapowiedź dotyczy sposobu przyznawania i kontynuowania wypłat, a nie podwyższenia kwoty 800 zł miesięcznie na dziecko.
Na szczegółowe przepisy oraz termin wdrożenia nowego rozwiązania trzeba jeszcze poczekać.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.