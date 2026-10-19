Pilny Alert RCB dla Warszawy! Mieszkańcy otrzymują ostrzeżenia na telefony. Służby apelują o zachowanie spokoju
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało pilny Alert RCB do mieszkańców Warszawy. Ostrzeżenie dotyczy działań służb zaplanowanych na 20 i 21 października. Ćwiczenia odbędą się w rejonie trzech warszawskich ulic: Czerniakowskiej, Sytej i Jagiellońskiej. RCB apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb.
‼️Uwaga! Alert RCB‼️
„ĆWICZENIA: 20–21.10 na ul. Czerniakowskiej, Sytej i Jagiellońskiej w Warszawie odbędą się ćwiczenia służb. Zachowaj spokój. Stosuj się do poleceń służb.”
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie Warszawy (woj. mazowieckie). https://t.co/AP9mVIKQMA
— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 19, 2026
Pilny Alert RCB. Ostrzeżenie trafiło do mieszkańców Warszawy
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało w poniedziałek 19 października ważny komunikat dotyczący działań służb na terenie stolicy.
Do odbiorców przebywających w Warszawie wysłano wiadomości SMS z Alertem RCB.
Ostrzeżenie dotyczy ćwiczeń, które odbędą się we wtorek 20 października oraz w środę 21 października.
W komunikacie wskazano konkretne lokalizacje, w których zaplanowano działania.
Są to ulice Czerniakowska, Syta i Jagiellońska.
Ćwiczenia służb na trzech ulicach. RCB wskazało dokładne miejsca
Zgodnie z oficjalnym komunikatem działania obejmą trzy rejony Warszawy:
- ulica Czerniakowska – rejon Mokotowa;
- ulica Syta – rejon Wilanowa;
- ulica Jagiellońska – rejon Pragi-Północ.
Ćwiczenia zaplanowano na dwa dni, od 20 do 21 października.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie podało w przedstawionym komunikacie dokładnych godzin poszczególnych działań ani szczegółowego scenariusza ćwiczeń.
Mieszkańcy powinni zwracać uwagę na ewentualne dodatkowe informacje przekazywane przez służby.
RCB apeluje do mieszkańców. Dwa ważne zalecenia
W przesłanym ostrzeżeniu znalazły się dwa podstawowe zalecenia.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, aby mieszkańcy zachowali spokój i stosowali się do poleceń służb.
Treść Alertu RCB brzmi:
„ĆWICZENIA: 20–21.10 na ul. Czerniakowskiej, Sytej i Jagiellońskiej w Warszawie odbędą się ćwiczenia służb. Zachowaj spokój. Stosuj się do poleceń służb”.
To istotna informacja szczególnie dla osób mieszkających, pracujących lub przemieszczających się w pobliżu wskazanych lokalizacji.
Dlaczego mieszkańcy otrzymali Alert RCB?
Alert RCB to system ostrzegania ludności wykorzystywany do przekazywania ważnych komunikatów dotyczących bezpieczeństwa.
Wiadomości trafiają na telefony komórkowe znajdujące się na obszarze objętym ostrzeżeniem.
Nie trzeba zapisywać się do systemu ani instalować specjalnej aplikacji.
W tym przypadku RCB zdecydowało się na powiadomienie odbiorców na terenie całej Warszawy, mimo że ćwiczenia zaplanowano w trzech wskazanych rejonach miasta.
Wysłanie Alertu RCB nie oznacza automatycznie wystąpienia katastrofy ani bezpośredniego zagrożenia.
Czy w Warszawie doszło do niebezpiecznego zdarzenia?
Z komunikatu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika jednoznacznie, że ostrzeżenie dotyczy zaplanowanych ćwiczeń służb.
Nie jest to informacja o rozpoczęciu ewakuacji mieszkańców ani o rzeczywistym ataku.
Celem komunikatu jest wcześniejsze poinformowanie ludności o planowanych działaniach i przypomnienie zasad zachowania.
RCB nie wskazało również w opublikowanej wiadomości obowiązku opuszczenia mieszkań lub budynków.
Co powinni zrobić mieszkańcy Warszawy?
Osoby przebywające w pobliżu ulic Czerniakowskiej, Sytej i Jagiellońskiej powinny pamiętać, że 20 i 21 października w tych rejonach zaplanowano ćwiczenia.
Jeżeli funkcjonariusze wydadzą polecenia związane z bezpieczeństwem, należy się do nich zastosować.
Warto również śledzić oficjalne komunikaty RCB, warszawskich służb oraz miejskich instytucji.
Nie należy rozpowszechniać niesprawdzonych informacji sugerujących, że ćwiczenia oznaczają rzeczywiste zagrożenie.
Ważne dwa dni w Warszawie. Służby będą ćwiczyć
Zaplanowane na 20 i 21 października działania obejmą trzy rejony stolicy.
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie Warszawy, aby uprzedzić mieszkańców o ćwiczeniach i przekazać podstawowe zalecenia.
Najważniejsza informacja: ćwiczenia są zaplanowane, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o zachowanie spokoju. Mieszkańcy powinni stosować się do poleceń służb i korzystać z oficjalnych źródeł informacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.