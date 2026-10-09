Pilny komunikat policji. 172 zdarzenia w Polsce. 59 osób zatrzymanych
Policja prowadzi w całym kraju szeroko zakrojone działania związane z bezpieczeństwem dzieci, młodzieży oraz pracowników szkół i innych placówek oświatowych. Do godziny 17:00 funkcjonariusze odnotowali 172 zdarzenia wymagające reakcji. Zatrzymano łącznie 59 osób.
Jak informuje Komenda Główna Policji, działania prowadzone są w całej Polsce. Ich celem jest szybkie reagowanie na sygnały mogące wskazywać na zagrożenie oraz zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.
Blisko 35 tysięcy skontrolowanych placówek
Z policyjnego komunikatu wynika, że funkcjonariusze skontrolowali już blisko 35 tys. placówek.
Policjanci prowadzą działania zarówno w szkołach, jak i w ich otoczeniu, a także reagują na zgłoszenia dotyczące niepokojących treści, gróźb i innych zachowań mogących prowadzić do zagrożenia.
172 zdarzenia i 59 zatrzymanych
Do godziny 17:00 odnotowano 172 zdarzenia, w związku z którymi policjanci realizowali czynności wobec osób podejrzewanych o popełnienie czynu zabronionego.
‼️Blisko 35 tysięcy skontrolowanych placówek i 59 osób zatrzymanych w całym kraju.
Na terenie całej Polski trwają działania Policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych.
Do godziny 17:00 odnotowano 172 zdarzenia, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.
W toku działań zatrzymano dotychczas 59 osób.
Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem powyższych zdarzeń, ale w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie.
— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) October 9, 2026
W toku działań zatrzymano 59 osób.
To bardzo duża skala interwencji, pokazująca, że służby traktują podobne zgłoszenia priorytetowo.
Działania będą kontynuowane
Policja podkreśla, że praca nie kończy się na dotychczasowych interwencjach.
Funkcjonariusze nadal monitorują sytuację i reagują na każde zgłoszenie mogące wskazywać na zagrożenie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz pracowników placówek oświatowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.