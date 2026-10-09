Pilny komunikat policji. 172 zdarzenia w Polsce. 59 osób zatrzymanych

9 października 2026 19:05 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Policja prowadzi w całym kraju szeroko zakrojone działania związane z bezpieczeństwem dzieci, młodzieży oraz pracowników szkół i innych placówek oświatowych. Do godziny 17:00 funkcjonariusze odnotowali 172 zdarzenia wymagające reakcji. Zatrzymano łącznie 59 osób.

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Fot. Czytelnik Warszawy w Pigułce.

Jak informuje Komenda Główna Policji, działania prowadzone są w całej Polsce. Ich celem jest szybkie reagowanie na sygnały mogące wskazywać na zagrożenie oraz zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.

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Blisko 35 tysięcy skontrolowanych placówek

Z policyjnego komunikatu wynika, że funkcjonariusze skontrolowali już blisko 35 tys. placówek.

Policjanci prowadzą działania zarówno w szkołach, jak i w ich otoczeniu, a także reagują na zgłoszenia dotyczące niepokojących treści, gróźb i innych zachowań mogących prowadzić do zagrożenia.

172 zdarzenia i 59 zatrzymanych

Do godziny 17:00 odnotowano 172 zdarzenia, w związku z którymi policjanci realizowali czynności wobec osób podejrzewanych o popełnienie czynu zabronionego.


W toku działań zatrzymano 59 osób.

To bardzo duża skala interwencji, pokazująca, że służby traktują podobne zgłoszenia priorytetowo.

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Działania będą kontynuowane

Policja podkreśla, że praca nie kończy się na dotychczasowych interwencjach.

Funkcjonariusze nadal monitorują sytuację i reagują na każde zgłoszenie mogące wskazywać na zagrożenie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz pracowników placówek oświatowych.

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