Pilny komunikat polskiego wojska! Myśliwce rozpoczęły działania w polskiej przestrzeni powietrznej. Obrona przeciwlotnicza w gotowości
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało pilny komunikat dotyczący sytuacji bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej. W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, prowadzącego uderzenia na zachodnią Ukrainę, uruchomiono niezbędne siły i środki polskiego wojska. W polskiej przestrzeni powietrznej operują wojskowe statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan gotowości.
Pilny komunikat Dowództwa Operacyjnego. Wojsko podjęło działania
W poniedziałek 19 października Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o uruchomieniu procedur bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej.
Powodem jest aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, prowadzącego ataki na cele w zachodniej części Ukrainy.
Polskie wojsko zdecydowało o uruchomieniu sił i środków pozostających w dyspozycji Dowództwa Operacyjnego.
Działania realizowane są zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Wojskowe samoloty w powietrzu. Systemy obrony osiągnęły gotowość
Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ, działania koordynuje Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego.
W komunikacie przekazano:
„Uruchomiono niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji”.
W polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe.
Jednocześnie naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.
Oznacza to, że polskie siły zbrojne pozostają przygotowane do reagowania na potencjalne zagrożenia związane z sytuacją za wschodnią granicą.
Rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę. Polska zabezpiecza przestrzeń powietrzną
Powodem uruchomienia procedur są działania rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu wymierzone w cele na terytorium Ukrainy.
Szczególne znaczenie ma fakt, że ataki prowadzone są w zachodniej części kraju, czyli w regionach położonych bliżej granic Polski.
Dowództwo Operacyjne podkreśliło, że podjęte działania mają charakter prewencyjny.
Ich celem jest zabezpieczenie i ochrona polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
Czy Polska została zaatakowana?
W opublikowanym komunikacie nie ma informacji o ataku na terytorium Polski ani o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
Dowództwo Operacyjne RSZ wyraźnie wskazało, że działania mają charakter zapobiegawczy.
Uruchomienie lotnictwa wojskowego i podwyższenie gotowości systemów obrony nie oznaczają automatycznie, że doszło do bezpośredniego zagrożenia na terytorium naszego kraju.
Wojsko monitoruje sytuację i pozostaje przygotowane do reakcji.
❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.
Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji.
#PołączeniDlaBezpieczeństwa 🤝 #JointForSecurity
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 19, 2026
Dowództwo Operacyjne monitoruje sytuację
Polskie siły zbrojne przekazały, że na bieżąco śledzą rozwój wydarzeń.
Podległe Dowództwu Operacyjnemu jednostki pozostają w gotowości do podjęcia dalszych działań, jeżeli sytuacja będzie tego wymagała.
To standardowe procedury bezpieczeństwa stosowane w związku z rosyjskimi uderzeniami na Ukrainę, szczególnie gdy działania wojenne prowadzone są w pobliżu polskiej granicy.
Najważniejsze informacje: polskie lotnictwo wojskowe operuje w przestrzeni powietrznej kraju, systemy obrony powietrznej i radary są w gotowości, a Dowództwo Operacyjne podkreśla prewencyjny charakter działań.
Źródło: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, oficjalny komunikat opublikowany 19 października 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.