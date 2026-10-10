Pilny komunikat wojska! Polskie myśliwce operują w przestrzeni powietrznej. Systemy obrony osiągnęły gotowość
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało pilny komunikat w związku z rosyjskimi uderzeniami na cele w zachodniej części Ukrainy. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny.
Wojsko reaguje na rosyjskie ataki
W sobotę 10 października Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o uruchomieniu niezbędnych sił i środków w związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele położone w zachodniej części Ukrainy.
W polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe. Jednocześnie postawiono w stan gotowości naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego.
Decyzje podjęło Dowództwo Operacyjne RSZ, działając zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa.
Szczególna uwaga na regiony przygraniczne
Jak wyjaśnia wojsko, działania mają charakter prewencyjny. Ich głównym celem jest zabezpieczenie i ochrona polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w regionach położonych w pobliżu obszarów zagrożonych.
W praktyce oznacza to zwiększoną gotowość odpowiednich jednostek wojskowych do reagowania na potencjalne zagrożenia.
Nie oznacza to jednak automatycznie, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W opublikowanym komunikacie nie przekazano informacji o takim zdarzeniu.
Dowództwo Operacyjne monitoruje sytuację
Polskie wojsko zapewnia, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji.
❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.
Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji.
#PołączeniDlaBezpieczeństwa 🤝 #JointForSecurity
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 10, 2026
Komunikat jest związany z trwającymi rosyjskimi atakami na Ukrainę. W takich sytuacjach polskie siły zbrojne podejmują działania zabezpieczające, aby zapewnić możliwość szybkiej odpowiedzi na ewentualne zagrożenie.
Na podstawie opublikowanego komunikatu nie ma podstaw do stwierdzenia, że polska przestrzeń powietrzna została zaatakowana. Mieszkańcy powinni śledzić oficjalne komunikaty Dowództwa Operacyjnego RSZ i innych służb państwowych.
Źródło: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, komunikat opublikowany 10 października 2026 r. w serwisie X.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.