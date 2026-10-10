Pilny komunikat wojska! Polskie myśliwce operują w przestrzeni powietrznej. Systemy obrony osiągnęły gotowość

10 października 2026 19:24 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało pilny komunikat w związku z rosyjskimi uderzeniami na cele w zachodniej części Ukrainy. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

Wojsko reaguje na rosyjskie ataki

W sobotę 10 października Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o uruchomieniu niezbędnych sił i środków w związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele położone w zachodniej części Ukrainy.

Zobacz również:

W polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe. Jednocześnie postawiono w stan gotowości naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego.

Decyzje podjęło Dowództwo Operacyjne RSZ, działając zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa.

Szczególna uwaga na regiony przygraniczne

Jak wyjaśnia wojsko, działania mają charakter prewencyjny. Ich głównym celem jest zabezpieczenie i ochrona polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w regionach położonych w pobliżu obszarów zagrożonych.

W praktyce oznacza to zwiększoną gotowość odpowiednich jednostek wojskowych do reagowania na potencjalne zagrożenia.

Nie oznacza to jednak automatycznie, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W opublikowanym komunikacie nie przekazano informacji o takim zdarzeniu.

Zobacz również:

Dowództwo Operacyjne monitoruje sytuację

Polskie wojsko zapewnia, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji.


Komunikat jest związany z trwającymi rosyjskimi atakami na Ukrainę. W takich sytuacjach polskie siły zbrojne podejmują działania zabezpieczające, aby zapewnić możliwość szybkiej odpowiedzi na ewentualne zagrożenie.

Na podstawie opublikowanego komunikatu nie ma podstaw do stwierdzenia, że polska przestrzeń powietrzna została zaatakowana. Mieszkańcy powinni śledzić oficjalne komunikaty Dowództwa Operacyjnego RSZ i innych służb państwowych.

Źródło: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, komunikat opublikowany 10 października 2026 r. w serwisie X.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna