Pociągi zatrzymają się na godzinę w środku nocy. PKP Intercity zapowiada nietypowe postoje
W nocy z 24 na 25 października 2026 roku pasażerów pociągów dalekobieżnych czeka nietypowa sytuacja. Z powodu zmiany czasu z letniego na zimowy 14 składów PKP Intercity zatrzyma się na stacjach na około godzinę. W jednym przypadku postój potrwa aż 117 minut. Przewoźnik zapewnia jednak, że pociągi dotrą do celu zgodnie z rozkładem jazdy.
Zmiana czasu już w najbliższy weekend. Zegarki cofniemy o godzinę
W nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października 2026 roku w Polsce nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy.
Dokładnie o godzinie 3:00 wskazówki zegarów zostaną cofnięte na 2:00. Oznacza to, że noc będzie o godzinę dłuższa.
Większość osób odczuje zmianę przede wszystkim podczas snu. Inaczej będzie w przypadku podróżnych korzystających z nocnych połączeń kolejowych.
PKP Intercity przygotowało specjalny rozkład jazdy dla pociągów, które będą kursowały w momencie przestawiania zegarów.
Łącznie zmiana obejmie 14 pociągów dalekobieżnych, w tym składy kursujące na trasach międzynarodowych.
Dlaczego pociągi będą stały przez godzinę?
Problem wynika z cofnięcia zegarów. Gdyby pociągi kontynuowały jazdę bez dodatkowego postoju, mogłyby dotrzeć na kolejne stacje o godzinę wcześniej, niż przewiduje rozkład oparty na czasie zimowym.
Dlatego przewoźnik zdecydował o wprowadzeniu specjalnych postojów.
Pociągi zatrzymają się na wyznaczonych stacjach i zaczekają na odpowiednią godzinę odjazdu.
Nie będą zatrzymywane na otwartym szlaku kolejowym. Postoje zaplanowano na stacjach.
Dla pasażerów oznacza to wydłużenie rzeczywistego czasu podróży. Mimo to przewoźnik podkreśla, że nie będą to opóźnienia w rozumieniu obowiązującego rozkładu.
Podróżni mają dotrzeć do miejsc docelowych o zaplanowanych godzinach.
Warto pamiętać, że godziny przyjazdów i odjazdów w noc zmiany czasu mogą wyglądać nietypowo. Ten sam przedział między godziną 2:00 a 3:00 wystąpi bowiem dwukrotnie.
Rekordowy postój w Poznaniu. Pasażerowie poczekają 117 minut
Najdłuższy postój zaplanowano dla pociągu IC Ursa kursującego z Przemyśla Głównego do Berlina Gesundbrunnen.
Skład zatrzyma się na stacji Poznań Główny.
Zgodnie z informacjami przewoźnika przyjedzie tam o godzinie 2:22 czasu letniego, a odjedzie dopiero o 3:19 czasu zimowego.
W praktyce oznacza to aż 117 minut postoju, czyli niemal 2 godziny.
Tak długie oczekiwanie wynika z połączenia zwykłego postoju przewidzianego w rozkładzie oraz dodatkowej godziny związanej ze zmianą czasu.
Pozostałe pociągi również będą oczekiwały na stacjach, choć większość z nich ma zaplanowane znacznie krótsze postoje rozkładowe, wydłużone o dodatkowe 60 minut.
Zmiana czasu dotknie również pasażerów podróżujących z Warszawy
Wśród pociągów objętych specjalnym rozkładem znajdują się także połączenia obsługujące stolicę.
Jednym z nich jest IC Karkonosze, kursujący między Warszawą Wschodnią a Szklarską Porębą Górną.
Pociąg jadący z Warszawy zatrzyma się na stacji Kalisz. Według przedstawionego harmonogramu przyjedzie o 2:25 czasu letniego, a odjedzie o 2:27 czasu zimowego.
Rzeczywisty postój potrwa zatem 62 minuty.
Skład jadący w przeciwnym kierunku, ze Szklarskiej Poręby Górnej do Warszawy Wschodniej, będzie oczekiwał na stacji Sieradz.
Zmiana obejmie również pociąg TLK Ustronie, kursujący między Krakowem Głównym a Kołobrzegiem.
W kierunku Kołobrzegu skład zatrzyma się na stacji Warszawa Wschodnia. Przyjazd zaplanowano na 2:26 czasu letniego, a odjazd na 2:29 czasu zimowego.
Oznacza to 63 minuty oczekiwania.
W przeciwnym kierunku postój związany ze zmianą czasu odbędzie się na stacji Ciechanów.
Pasażerowie podróżujący nocą przez Warszawę powinni więc zwrócić szczególną uwagę na godziny podawane w rozkładach jazdy.
Lista 14 pociągów, które zatrzymają się podczas zmiany czasu
PKP Intercity wskazało następujące połączenia objęte specjalnym rozkładem na noc z 24 na 25 października 2026 roku.
- IC Uznam / 440 Ursa, Chełm – Świnoujście – postój w Środzie Wielkopolskiej, od 2:15 czasu letniego do 2:16 czasu zimowego.
- IC Uznam, Świnoujście – Chełm – postój w Jarocinie, od 2:08 czasu letniego do 2:09 czasu zimowego.
- IC Baltic Express, Gdynia Główna – Praga – postój w Mogilnie, od 2:05 czasu letniego do 2:06 czasu zimowego.
- IC Baltic Express, Praga – Gdynia Główna – postój w Inowrocławiu, od 2:09 czasu letniego do 2:10 czasu zimowego.
- IC Ursa, Przemyśl Główny – Berlin Gesundbrunnen – postój w Poznaniu Głównym, od 2:22 czasu letniego do 3:19 czasu zimowego. Łącznie 117 minut.
- IC Ursa, Berlin Gesundbrunnen – Przemyśl Główny – postój w Lesznie, od 2:06 czasu letniego do 2:07 czasu zimowego.
- IC Podhalanin, Świnoujście – Zakopane – postój w Piotrkowie Trybunalskim, od 2:29 czasu letniego do 2:30 czasu zimowego.
- IC Podhalanin, Zakopane – Świnoujście – postój na stacji Łódź Chojny, od 2:04 czasu letniego do 2:05 czasu zimowego.
- IC Karkonosze, Warszawa Wschodnia – Szklarska Poręba Górna – postój w Kaliszu, od 2:25 czasu letniego do 2:27 czasu zimowego.
- IC Karkonosze, Szklarska Poręba Górna – Warszawa Wschodnia – postój w Sieradzu, od 2:10 czasu letniego do 2:11 czasu zimowego.
- TLK Karpaty, Zakopane – Gdynia Główna – postój w Częstochowie, od 2:16 czasu letniego do 2:21 czasu zimowego.
- TLK Karpaty, Gdynia Główna – Zakopane – postój w Myszkowie, od 2:09 czasu letniego do 2:10 czasu zimowego.
- TLK Ustronie, Kraków Główny – Kołobrzeg – postój na stacji Warszawa Wschodnia, od 2:26 czasu letniego do 2:29 czasu zimowego.
- TLK Ustronie, Kołobrzeg – Kraków Główny – postój w Ciechanowie, od 2:15 czasu letniego do 2:16 czasu zimowego.
Podane godziny należy odczytywać z uwzględnieniem zmiany czasu. Przykładowo przejście od 2:15 czasu letniego do 2:16 czasu zimowego oznacza 61 minut rzeczywistego oczekiwania, a nie jedną minutę.
Czy pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie za godzinny postój?
Sam dodatkowy postój związany ze zmianą czasu nie oznacza automatycznie opóźnienia pociągu.
Przewoźnik przygotował rozkład, który uwzględnia cofnięcie zegarów. Z tego powodu planowe oczekiwanie na stacji nie powinno powodować późniejszego przyjazdu do celu względem obowiązującego rozkładu.
Podstawą ewentualnych roszczeń pasażera jest rzeczywiste opóźnienie w dotarciu do stacji docelowej, a nie sam fakt dłuższego postoju.
Jeżeli jednak pociąg dodatkowo się opóźni, zastosowanie mogą mieć standardowe zasady dotyczące praw pasażerów kolei.
W przypadku kwalifikujących się przejazdów przepisy unijne przewidują co do zasady rekompensatę w wysokości 25 proc. ceny biletu przy opóźnieniu od 60 do 119 minut oraz 50 proc. przy opóźnieniu wynoszącym co najmniej 120 minut. Obowiązują przy tym określone warunki i wyjątki.
Co powinni zrobić pasażerowie podróżujący nocą?
Osoby planujące przejazd pociągiem w nocy z 24 na 25 października powinny sprawdzić szczegółowy rozkład swojego połączenia.
Szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na godziny odjazdów i przyjazdów przypadające między 2:00 a 3:00.
Warto również pamiętać, że urządzenia elektroniczne, takie jak smartfony, zazwyczaj automatycznie aktualizują godzinę. Może to powodować pozorne rozbieżności między wskazaniami zegara a czasem, jaki faktycznie upłynął od rozpoczęcia podróży.
Najważniejsza informacja dla podróżnych jest taka, że zaplanowany godzinny postój nie oznacza awarii ani nadzwyczajnego zatrzymania pociągu.
To przygotowana wcześniej procedura, która ma zapewnić zgodność kursowania pociągów z rozkładem podczas przejścia na czas zimowy.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.