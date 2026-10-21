Polacy coraz gorzej oceniają sytuację w kraju. GUS opublikował niepokojące dane

21 października 2026 10:15 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Nastroje konsumentów w Polsce wyraźnie się pogorszyły. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego za październik 2026 roku wynika, że Polacy coraz bardziej pesymistycznie oceniają sytuację gospodarczą kraju. Pogorszyły się również oczekiwania dotyczące najbliższych miesięcy, możliwości oszczędzania oraz dokonywania większych zakupów.

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Mężczyzna pokazuje pusty portfel. Fot. Shutterstock
Mężczyzna pokazuje pusty portfel. Fot. Shutterstock

GUS podał nowe dane. Nastroje Polaków wyraźnie się pogorszyły

Październik przyniósł spadek obu najważniejszych wskaźników opisujących nastroje konsumentów w Polsce. Pogorszyła się zarówno ocena obecnej sytuacji, jak i oczekiwania dotyczące przyszłości.

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Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wyniósł -14,0, co oznacza spadek o 3,2 punktu w porównaniu z wrześniem.

Wszystkie elementy składające się na ten wskaźnik odnotowały pogorszenie. Największą zmianę zaobserwowano w ocenie przyszłej sytuacji ekonomicznej Polski, która spadła o 7,6 punktu.

Niewiele mniejszy spadek, wynoszący 6,9 punktu, dotyczył oceny obecnej sytuacji gospodarczej kraju.

W porównaniu z październikiem 2025 roku bieżący wskaźnik jest niższy o 3,1 punktu.

Polacy gorzej oceniają gospodarkę i możliwości zakupowe

Dane GUS pokazują, że pogorszenie nastrojów dotyczy kilku obszarów codziennego życia.

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Ocena obecnych możliwości dokonywania ważnych zakupów spadła o 1,3 punktu. Oznacza to, że konsumenci nieco mniej korzystnie niż we wrześniu oceniają warunki do ponoszenia większych wydatków.

Pogorszyły się również oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych.

W przypadku oczekiwań dotyczących przyszłych finansów spadek wyniósł 0,5 punktu, natomiast ocena obecnej sytuacji finansowej obniżyła się o 0,1 punktu.

Największy pesymizm dotyczy zatem ogólnej sytuacji gospodarczej Polski, a nie bezpośrednio stanu domowych budżetów.

Coraz większe obawy o przyszłość. Kolejny wskaźnik spada

Niepokojące zmiany widać również w wyprzedzającym wskaźniku ufności konsumenckiej (WWUK), który pokazuje oczekiwania gospodarstw domowych na najbliższe miesiące.

W październiku wskaźnik wyniósł -10,6 i obniżył się o 2,7 punktu względem września.

Największy spadek ponownie dotyczył oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju i wyniósł 7,6 punktu.

Gorzej oceniono również perspektywy dotyczące bezrobocia. Odpowiedni składnik wskaźnika spadł o 1,9 punktu.

Jednocześnie o 0,7 punktu obniżyła się ocena możliwości oszczędzania pieniędzy w przyszłości.

W porównaniu z październikiem ubiegłego roku WWUK pogorszył się o 4,0 punkty.

Co te dane oznaczają dla Polaków?

Ujemne wartości wskaźników ufności konsumenckiej oznaczają, że w badaniu przeważają oceny pesymistyczne nad optymistycznymi.

Nie oznacza to jednak, że dochody wszystkich gospodarstw domowych spadają albo że Polacy już ograniczyli wydatki.

Badanie GUS pokazuje przede wszystkim, jak konsumenci postrzegają swoją sytuację i czego spodziewają się w przyszłości.

Jeżeli negatywne oczekiwania utrzymają się przez kolejne miesiące, mogą wpływać na decyzje zakupowe i skłonność do odkładania większych wydatków.

Nie jest to jednak przesądzone. Same wskaźniki nastrojów nie stanowią prognozy recesji ani wzrostu bezrobocia.

Październik 2026. Najważniejsze dane GUS

Wskaźnik Październik 2026 Zmiana miesięczna
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej -14,0 -3,2 pkt
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej -10,6 -2,7 pkt
Ocena przyszłej sytuacji gospodarczej kraju -7,6 pkt
Ocena obecnej sytuacji gospodarczej kraju -6,9 pkt
Ocena możliwości ważnych zakupów -1,3 pkt
Ocena możliwości przyszłego oszczędzania -0,7 pkt

Najnowsze dane pokazują, że w październiku Polacy z większą niepewnością patrzą na sytuację gospodarczą kraju. Czy pogorszenie nastrojów okaże się przejściowe, pokażą kolejne miesięczne badania GUS.

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