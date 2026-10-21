Polacy coraz gorzej oceniają sytuację w kraju. GUS opublikował niepokojące dane
Nastroje konsumentów w Polsce wyraźnie się pogorszyły. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego za październik 2026 roku wynika, że Polacy coraz bardziej pesymistycznie oceniają sytuację gospodarczą kraju. Pogorszyły się również oczekiwania dotyczące najbliższych miesięcy, możliwości oszczędzania oraz dokonywania większych zakupów.
GUS podał nowe dane. Nastroje Polaków wyraźnie się pogorszyły
Październik przyniósł spadek obu najważniejszych wskaźników opisujących nastroje konsumentów w Polsce. Pogorszyła się zarówno ocena obecnej sytuacji, jak i oczekiwania dotyczące przyszłości.
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wyniósł -14,0, co oznacza spadek o 3,2 punktu w porównaniu z wrześniem.
Wszystkie elementy składające się na ten wskaźnik odnotowały pogorszenie. Największą zmianę zaobserwowano w ocenie przyszłej sytuacji ekonomicznej Polski, która spadła o 7,6 punktu.
Niewiele mniejszy spadek, wynoszący 6,9 punktu, dotyczył oceny obecnej sytuacji gospodarczej kraju.
W porównaniu z październikiem 2025 roku bieżący wskaźnik jest niższy o 3,1 punktu.
Polacy gorzej oceniają gospodarkę i możliwości zakupowe
Dane GUS pokazują, że pogorszenie nastrojów dotyczy kilku obszarów codziennego życia.
Ocena obecnych możliwości dokonywania ważnych zakupów spadła o 1,3 punktu. Oznacza to, że konsumenci nieco mniej korzystnie niż we wrześniu oceniają warunki do ponoszenia większych wydatków.
Pogorszyły się również oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych.
W przypadku oczekiwań dotyczących przyszłych finansów spadek wyniósł 0,5 punktu, natomiast ocena obecnej sytuacji finansowej obniżyła się o 0,1 punktu.
Największy pesymizm dotyczy zatem ogólnej sytuacji gospodarczej Polski, a nie bezpośrednio stanu domowych budżetów.
Coraz większe obawy o przyszłość. Kolejny wskaźnik spada
Niepokojące zmiany widać również w wyprzedzającym wskaźniku ufności konsumenckiej (WWUK), który pokazuje oczekiwania gospodarstw domowych na najbliższe miesiące.
W październiku wskaźnik wyniósł -10,6 i obniżył się o 2,7 punktu względem września.
Największy spadek ponownie dotyczył oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju i wyniósł 7,6 punktu.
Gorzej oceniono również perspektywy dotyczące bezrobocia. Odpowiedni składnik wskaźnika spadł o 1,9 punktu.
Jednocześnie o 0,7 punktu obniżyła się ocena możliwości oszczędzania pieniędzy w przyszłości.
W porównaniu z październikiem ubiegłego roku WWUK pogorszył się o 4,0 punkty.
Co te dane oznaczają dla Polaków?
Ujemne wartości wskaźników ufności konsumenckiej oznaczają, że w badaniu przeważają oceny pesymistyczne nad optymistycznymi.
Nie oznacza to jednak, że dochody wszystkich gospodarstw domowych spadają albo że Polacy już ograniczyli wydatki.
Badanie GUS pokazuje przede wszystkim, jak konsumenci postrzegają swoją sytuację i czego spodziewają się w przyszłości.
Jeżeli negatywne oczekiwania utrzymają się przez kolejne miesiące, mogą wpływać na decyzje zakupowe i skłonność do odkładania większych wydatków.
Nie jest to jednak przesądzone. Same wskaźniki nastrojów nie stanowią prognozy recesji ani wzrostu bezrobocia.
Październik 2026. Najważniejsze dane GUS
|Wskaźnik
|Październik 2026
|Zmiana miesięczna
|Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej
|-14,0
|-3,2 pkt
|Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej
|-10,6
|-2,7 pkt
|Ocena przyszłej sytuacji gospodarczej kraju
|—
|-7,6 pkt
|Ocena obecnej sytuacji gospodarczej kraju
|—
|-6,9 pkt
|Ocena możliwości ważnych zakupów
|—
|-1,3 pkt
|Ocena możliwości przyszłego oszczędzania
|—
|-0,7 pkt
Najnowsze dane pokazują, że w październiku Polacy z większą niepewnością patrzą na sytuację gospodarczą kraju. Czy pogorszenie nastrojów okaże się przejściowe, pokażą kolejne miesięczne badania GUS.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.