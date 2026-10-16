Polacy mogą pracować nawet pięć lat dłużej? Minister mówi o zmianie wieku emerytalnego. Padły niepokojące słowa
Czy Polki będą musiały pracować aż do 65. roku życia? Temat podniesienia wieku emerytalnego ponownie wrócił do publicznej dyskusji. Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz opowiedziała się za zrównaniem wieku przechodzenia na emeryturę przez kobiety i mężczyzn. Jej zdaniem obecny system wymaga poważnej debaty, ponieważ starzenie się społeczeństwa będzie coraz większym obciążeniem dla finansów publicznych. Padła również propozycja zmiany zasad wypłacania trzynastej emerytury. Czy Polacy mają powody do obaw?
Przyszłość polskiego systemu emerytalnego ponownie stała się przedmiotem dyskusji wśród członków rządu. Tym razem głos zabrała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News przedstawiła swoje stanowisko dotyczące wieku zakończenia aktywności zawodowej.
Wypowiedź może zainteresować miliony Polaków, szczególnie kobiety, które zgodnie z obecnymi przepisami mogą przechodzić na emeryturę pięć lat wcześniej niż mężczyźni.
Ministra uważa, że utrzymywanie obecnego rozwiązania wymaga dyskusji w kontekście niekorzystnych zmian demograficznych.
Wiek emerytalny do zmiany? Minister wskazała konkretny kierunek
Podczas rozmowy w Polsat News Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została zapytana o możliwość zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
Obecnie kobiety mogą przechodzić na emeryturę po ukończeniu 60 lat, natomiast mężczyźni po ukończeniu 65 lat.
Ministra przyznała, że jej zdaniem należałoby rozważyć odejście od tego zróżnicowania.
Zwróciła przy tym uwagę, że wyrównanie wieku powinno następować raczej poprzez zbliżanie wieku emerytalnego kobiet do tego, który obowiązuje mężczyzn.
W praktyce oznaczałoby to możliwość wydłużenia aktywności zawodowej części kobiet nawet o pięć lat, gdyby przyjęto rozwiązanie polegające na ustanowieniu wspólnej granicy 65 lat.
Nie przedstawiono jednak gotowego projektu ustawy ani harmonogramu ewentualnej reformy.
To stanowisko jednej z członkiń rządu, a nie obowiązująca decyzja dotycząca milionów pracowników.
Polacy mieliby pracować dłużej. Ministra ostrzega przed problemami demograficznymi
Jednym z głównych argumentów przywołanych przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz jest sytuacja demograficzna Polski.
Społeczeństwo stopniowo się starzeje, a liczba osób w wieku produkcyjnym będzie w kolejnych latach znajdowała się pod coraz większą presją zmian ludnościowych.
Oznacza to poważne wyzwanie dla systemu emerytalnego, którego funkcjonowanie zależy między innymi od składek opłacanych przez aktywnych zawodowo ubezpieczonych.
Ministra zwróciła uwagę, że przyszłe pokolenia mogą zostać obciążone coraz większymi kosztami utrzymania systemu świadczeń.
W jej ocenie brak dyskusji nad reformami może prowadzić do pogłębiania problemów finansowych państwa.
Wskazała również na ryzyko, że młodzi ludzie, obawiając się wysokich podatków i składek, będą częściej rozważać wyjazd za granicę.
Są to argumenty przedstawione przez ministrę na rzecz reformy, a nie prognoza przesądzająca o przyszłych decyzjach Polaków.
Jest ważne zastrzeżenie. Reformy nie można wprowadzić z dnia na dzień
Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła, że tak poważna zmiana wymagałaby wcześniejszego porozumienia społecznego.
Jej zdaniem nie powinno się podejmować decyzji o podniesieniu wieku emerytalnego bez rozmów z obywatelami i wyjaśnienia skutków proponowanych rozwiązań.
Wskazała na potrzebę osiągnięcia szerokiego kompromisu dotyczącego przyszłości systemu.
Oznacza to, że nawet osoby popierające reformę nie przedstawiają jej jako rozwiązania możliwego do natychmiastowego wdrożenia.
Nie ma obecnie ustalonej daty, od której kobiety musiałyby pracować do 65. roku życia.
Nie wiadomo również, czy ewentualne przyszłe zmiany obejmowałyby wszystkie roczniki, czy przewidywałyby okresy przejściowe.
Takie szczegóły musiałyby znaleźć się w konkretnym projekcie ustawy.
Minister rodziny prezentowała inne stanowisko. W rządzie nie ma jednomyślności
Pomysł zmiany wieku emerytalnego nie jest nowy, ale budzi istotne różnice zdań.
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wcześniej sprzeciwiała się propozycjom podwyższenia wieku emerytalnego kobiet.
Podkreślała również, że nie akceptuje pomysłów różnicowania prawa do emerytury ze względu na to, czy dana osoba posiada dzieci.
Stanowisko to jest odmienne od koncepcji przedstawianych przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.
W praktyce oznacza to, że wśród przedstawicieli rządu nie ma jednolitego podejścia do kierunku ewentualnej reformy.
Nie można zatem twierdzić, że Rada Ministrów uzgodniła już podwyżkę wieku emerytalnego.
Zmiany mogą objąć także trzynastą emeryturę. Padła kolejna propozycja
Podczas rozmowy pojawił się również temat dodatkowych świadczeń dla seniorów.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zasugerowała rozważenie zmian w sposobie wypłacania trzynastej emerytury.
Jej zdaniem system dodatkowego wsparcia mógłby w większym stopniu uwzględniać sytuację finansową osób pobierających najniższe świadczenia.
Obecnie trzynasta emerytura jest co do zasady wypłacana uprawnionym niezależnie od wysokości ich podstawowej emerytury lub renty.
Ministra zwróciła uwagę, że dodatkowe pieniądze otrzymują również osoby posiadające wysokie świadczenia.
Zaproponowała dyskusję nad rozwiązaniem, które kierowałoby pomoc przede wszystkim do seniorów znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej.
Nie wskazała jednak gotowych progów dochodowych ani szczegółowych zasad ewentualnej zmiany.
Czy bogatsi emeryci stracą trzynastkę?
Na obecnym etapie nie ma podstaw, aby informować seniorów o odebraniu prawa do trzynastej emerytury.
Wypowiedź ministry dotyczyła możliwego kierunku dyskusji, a nie zatwierdzonych przepisów.
Nie przedstawiono projektu określającego, od jakiej kwoty świadczenia dodatkowa wypłata miałaby zostać ograniczona lub wyłączona.
W 2026 roku trzynasta emerytura odpowiadała wysokości najniższej emerytury obowiązującej od marca, czyli 1978,49 zł brutto.
Świadczenie przysługiwało osobom spełniającym ustawowe warunki.
Ewentualna zmiana zasad wypłaty wymagałaby przyjęcia odpowiednich przepisów.
Dlatego seniorzy nie powinni traktować wypowiedzi politycznej jako zapowiedzi natychmiastowego wstrzymania pieniędzy.
Co na to ZUS? Wiek emerytalny pozostaje bez zmian
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje jednoznacznie, że obecny powszechny wiek emerytalny wynosi:
- 60 lat dla kobiet,
- 65 lat dla mężczyzn.
Takie zasady obowiązują od 1 października 2017 roku.
Osoby osiągające odpowiedni wiek i spełniające pozostałe warunki mogą ubiegać się o emeryturę na podstawie aktualnych przepisów.
Nie muszą czekać na rozstrzygnięcie dyskusji dotyczącej przyszłych reform.
Warto także pamiętać, że ukończenie powszechnego wieku emerytalnego nie oznacza obowiązku natychmiastowego zakończenia pracy.
Osoba, która chce i może pozostać aktywna zawodowo, może odłożyć moment przejścia na świadczenie.
ZUS informuje, że późniejsze zakończenie aktywności zawodowej często pozwala uzyskać wyższą miesięczną emeryturę, choć ostateczny wynik zależy od indywidualnej sytuacji.
Dlaczego temat budzi tak duże emocje?
Podwyższenie wieku emerytalnego oznaczałoby istotną zmianę dla osób planujących zakończenie pracy w najbliższych latach.
Dla części pracowników dodatkowe lata aktywności mogłyby oznaczać wyższą przyszłą emeryturę.
Z drugiej strony osoby wykonujące ciężką pracę fizyczną, zmagające się z ograniczeniami zdrowotnymi albo pozostające bez zatrudnienia przed osiągnięciem wieku emerytalnego mogłyby napotkać poważne trudności.
Znaczenie ma również sytuacja kobiet, które częściej niż mężczyźni doświadczają przerw w zatrudnieniu związanych z opieką nad dziećmi lub osobami zależnymi.
Dlatego dyskusja nie sprowadza się wyłącznie do matematycznego zrównania dwóch liczb.
Obejmuje także kwestie rynku pracy, zdrowia, opieki społecznej i wysokości przyszłych świadczeń.
Czy kobiety będą przechodzić na emeryturę dopiero w wieku 65 lat?
Na 16 października 2026 roku odpowiedź brzmi: nie wprowadzono takiego obowiązku.
Ministra funduszy opowiedziała się za rozważeniem zrównania wieku emerytalnego i wskazała preferowany kierunek ewentualnej reformy.
Nie oznacza to jednak, że rząd przyjął projekt podnoszący wiek emerytalny kobiet.
Nie ma również zatwierdzonego terminu wejścia w życie nowych regulacji.
Dyskusja może trwać, ale obowiązujące zasady pozostają niezmienione.
Najważniejsza informacja: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz opowiada się za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, raczej w kierunku 65 lat. Jednocześnie podkreśla konieczność osiągnięcia porozumienia społecznego. Obecnie kobiety nadal mogą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Nie uchwalono podwyżki ani ograniczenia trzynastej emerytury.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.