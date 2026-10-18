Polaków zapytano o obowiązkowe szkolenia wojskowe kobiet. Wyniki mówią wiele [SONDAŻ]
Czy obowiązkowe szkolenia wojskowe powinny obejmować również kobiety? Aż 72,5 proc. Polaków uczestniczących w najnowszym sondażu popiera takie rozwiązanie. Większość ankietowanych uważa jednak, że kobiety powinny być przygotowywane do innych zadań niż mężczyźni, przede wszystkim w służbach medycznych i logistyce. Badanie przeprowadziła pracownia United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski.
Dyskusja o obowiązkowej służbie wojskowej oraz powszechnych szkoleniach obronnych powraca w Polsce w związku z sytuacją bezpieczeństwa w Europie. Trwająca wojna w Ukrainie sprawia, że coraz częściej pojawiają się pytania dotyczące przygotowania obywateli na wypadek zagrożenia.
Jedną z najważniejszych kwestii pozostaje to, czy ewentualny obowiązek powinien dotyczyć wyłącznie mężczyzn, czy również kobiet.
Najnowsze wyniki badania opinii publicznej pokazują, że większość respondentów dopuszcza obowiązkowy udział kobiet w przygotowaniu obronnym kraju. Jednocześnie pojawiają się wyraźne różnice dotyczące rodzaju służby lub szkolenia.
72,5 proc. Polaków popiera szkolenia wojskowe dla kobiet. Wyniki sondażu
W badaniu United Surveys by IBRiS uczestnikom zadano pytanie o to, czy ewentualna obowiązkowa służba wojskowa lub szkolenie wojskowe powinny obejmować również kobiety.
Łącznie 72,5 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Nie oznacza to jednak, że wszyscy popierają identyczny zakres obowiązków dla kobiet i mężczyzn.
Najliczniejsza grupa, stanowiąca 50,7 proc. respondentów, opowiedziała się za odmienną formą przygotowania kobiet. Jako przykłady wskazano służby medyczne oraz logistykę.
Kolejne 21,8 proc. badanych uważa, że kobiety powinny podlegać dokładnie takim samym zasadom jak mężczyźni.
Przeciwnego zdania jest 24,8 proc. respondentów. Według nich ewentualny obowiązek wojskowy powinien obejmować wyłącznie mężczyzn.
Pozostałe 2,7 proc. uczestników badania nie miało sprecyzowanej opinii.
Szczegółowe wyniki sondażu:
|Odpowiedź
|Wynik
|Tak, ale w innej formie, np. medycyna lub logistyka
|50,7 proc.
|Tak, na takich samych zasadach jak mężczyźni
|21,8 proc.
|Nie, obowiązek powinien dotyczyć tylko mężczyzn
|24,8 proc.
|Nie wiem / trudno powiedzieć
|2,7 proc.
Wyniki pokazują, że większość badanych dostrzega możliwość szerszego zaangażowania kobiet w system obronny, ale preferuje specjalistyczny charakter takiego przygotowania.
Kto zlecił sondaż? Badanie przeprowadzono dla Wirtualnej Polski
Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS na zlecenie redakcji Wirtualnej Polski.
Badanie zrealizowano w dniach 2-4 października 2026 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.
Ankietowanych pytano o ich stosunek do ewentualnego objęcia kobiet obowiązkową służbą wojskową lub szkoleniem.
Do zebrania odpowiedzi wykorzystano metodę mieszaną, łączącą ankiety internetowe i wywiady telefoniczne.
Zastosowano dwie techniki:
- CAWI – ankiety wypełniane przez internet;
- CATI – standaryzowane wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo.
Według informacji Wirtualnej Polski błąd oszacowania wynosi około 3 punktów procentowych przy poziomie ufności 95 proc.
Oznacza to, że wyniki należy traktować jako oszacowanie opinii społecznych, a nie dokładny pomiar poglądów każdego mieszkańca Polski.
Warto również podkreślić, że sondaż nie dotyczył wyłącznie powrotu obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Pytanie obejmowało także możliwość wprowadzenia szkoleń, które mogą mieć zupełnie inny charakter niż wielomiesięczna służba w jednostce.
Kobiety w służbach medycznych i logistyce. Taką formę wybiera większość badanych
Najwięcej respondentów opowiedziało się za przygotowywaniem kobiet do specjalistycznych zadań związanych z obronnością.
Wskazane w badaniu służby medyczne i logistyka mają istotne znaczenie zarówno podczas konfliktów zbrojnych, jak i w czasie innych sytuacji kryzysowych.
Szkolenia tego rodzaju mogłyby obejmować między innymi udzielanie pierwszej pomocy, organizację ewakuacji poszkodowanych, zabezpieczenie transportu oraz organizację dostaw żywności, leków i niezbędnego wyposażenia.
Nie oznacza to jednak, że kobiety w polskiej armii mogą obecnie wykonywać wyłącznie takie zadania.
Kobiety już dziś służą w Siłach Zbrojnych RP, również na stanowiskach związanych bezpośrednio z działaniami wojskowymi.
Sondaż dotyczy zatem tego, jak ankietowani wyobrażają sobie ewentualny obowiązkowy system przygotowania kobiet, a nie ograniczeń dotyczących ich obecnej służby w wojsku.
Czy Polki już teraz mogą otrzymać obowiązkowe wezwanie do wojska?
Obecne przepisy przewidują obowiązki wojskowe również dla określonych grup kobiet.
Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej mogą zostać objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
Dotyczy to między innymi osób związanych z ochroną zdrowia, psychologią, weterynarią oraz wybranymi specjalizacjami technicznymi.
Do kwalifikacji mogą być wzywane również kobiety kończące określone kierunki studiów i szkoły zawodowe.
Przepisy wymieniają między innymi:
- kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny;
- pielęgniarstwo i położnictwo;
- ratownictwo medyczne;
- fizjoterapię i farmację;
- weterynarię;
- psychologię.
Ustawa uwzględnia także inne kwalifikacje przydatne wojsku, w tym związane z informatyką, teleinformatyką oraz wybranymi zawodami specjalistycznymi.
Samo wezwanie na kwalifikację wojskową nie oznacza automatycznego skierowania do obowiązkowej służby w jednostce.
Celem kwalifikacji jest przede wszystkim ustalenie zdolności do służby oraz wprowadzenie odpowiednich danych do ewidencji wojskowej.
W 2026 roku obowiązek stawienia się do kwalifikacji dotyczył między innymi określonych grup kobiet urodzonych w latach 1999-2007.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.