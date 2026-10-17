Policja ujawniła nagranie z głośnego zatrzymania przed TK. Pokazuje, co wydarzyło się na Marszałkowskiej

17 października 2026 17:00 | Autor: Bartłomiej Radecki | Warszawa | Brak komentarzy

Komenda Stołeczna Policji opublikowała nagranie z piątkowej interwencji przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Materiał pochodzi z kamery nasobnej jednego z funkcjonariuszy i przedstawia przebieg zatrzymania mężczyzny, który według policji stawiał czynny i bierny opór, odmawiał podania danych osobowych i próbował uciec. W trakcie zdarzenia obrażenia odniosła policjantka, którą przewieziono do szpitala. Funkcjonariusze zarzucają również osobom obecnym w budynku utrudnianie interwencji.

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Policyjna taśma.
Policyjna taśma. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Stołeczna policja przedstawiła kolejne informacje dotyczące głośnego zatrzymania, do którego doszło w piątek, 16 października, w rejonie ulicy Marszałkowskiej w Warszawie, niedaleko Trybunału Konstytucyjnego.

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Wydarzenie wywołało liczne komentarze, a w przestrzeni publicznej pojawiły się różne relacje dotyczące zachowania funkcjonariuszy i zatrzymanego mężczyzny. W odpowiedzi Komenda Stołeczna Policji zdecydowała się udostępnić nagranie z kamery nasobnej jednego z interweniujących policjantów.

Według funkcjonariuszy materiał ma umożliwić opinii publicznej zapoznanie się z przebiegiem czynności i ocenę informacji rozpowszechnianych na temat zdarzenia.

Policja ujawnia nagranie. Mężczyzna miał stawiać opór od początku interwencji

Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, zatrzymany mężczyzna od początku interwencji nie wykonywał poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy.

Według policyjnego komunikatu stosował zarówno bierny, jak i czynny opór. Odmawiał również podania danych osobowych oraz okazania dokumentu tożsamości.

Policja podaje, że w pewnym momencie mężczyzna próbował oddalić się od funkcjonariuszy. Pobiegł w kierunku budynku przy ulicy Marszałkowskiej, gdzie – zdaniem policjantów – zamierzał się ukryć.

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Funkcjonariusze ruszyli za nim, a interwencja była kontynuowana wewnątrz budynku.

Komenda Stołeczna Policji podkreśla, że opublikowany materiał pochodzi bezpośrednio z urządzenia rejestrującego, w które wyposażony był jeden z policjantów biorących udział w czynnościach.

 

Policjantka została poszkodowana. Konieczna była pomoc w szpitalu

Jednym z najpoważniejszych elementów piątkowego zdarzenia było odniesienie obrażeń przez interweniującą policjantkę.

Według stanowiska stołecznej policji zatrzymywany mężczyzna naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszki podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych.

W wyniku zajścia kobieta doznała obrażeń wymagających udzielenia pomocy medycznej. Została przewieziona do szpitala, gdzie zajęli się nią lekarze.

W sobotę minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał, że ze zdrowiem funkcjonariuszki wszystko jest w porządku.

Policja podtrzymuje stanowisko, że do obrażeń doszło podczas interwencji wobec zatrzymanego mężczyzny.

Dokładna kwalifikacja prawna jego zachowania oraz ewentualne zarzuty wymagają odrębnych ustaleń procesowych.

Osoby obecne w budynku miały utrudniać interwencję

Komenda Stołeczna Policji odniosła się również do zachowania osób, które przebywały w budynku przy ulicy Marszałkowskiej.

Według funkcjonariuszy niektóre z nich utrudniały prowadzenie czynności, nie stosując się do poleceń dotyczących zachowania bezpiecznej odległości.

Policja wskazuje, że takie zachowanie utrudniało interwencję i zwiększało poczucie zagrożenia wśród funkcjonariuszy.

W opublikowanym komunikacie podkreślono, że obecność osób postronnych w bezpośrednim sąsiedztwie zatrzymania może dodatkowo komplikować działania policjantów, szczególnie gdy zatrzymywany stawia opór.

Nie przekazano jednak informacji o postawieniu zarzutów osobom znajdującym się w budynku.

Ocena zachowania świadków przedstawiona w komunikacie jest stanowiskiem policji. Ewentualna odpowiedzialność prawna konkretnych osób wymagałaby osobnego ustalenia okoliczności ich działań.

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