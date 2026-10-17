Polska pod specjalnym nadzorem. Trzeci stopień alarmowy na kolei, służby w podwyższonej gotowości. Rząd utrzymuje ostrzeżenia
W Polsce nadal obowiązują zaostrzone procedury bezpieczeństwa. Rząd utrzymuje drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie całego kraju, a także BRAVO-CRP, związany z zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Jeszcze wyższy, trzeci stopień CHARLIE obejmuje obszary linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK i PKP LHS. Specjalne środki mają pozostać w mocy do 30 listopada 2026 roku. Dla służb oznacza to dodatkowe obowiązki, a dla mieszkańców możliwość spotkania wzmożonych kontroli w miejscach szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa państwa.
Rząd utrzymuje alarm. Cała Polska objęta specjalnymi procedurami
Sytuacja bezpieczeństwa w regionie sprawia, że polskie instytucje nadal funkcjonują według podwyższonych zasad ochrony.
Obowiązujące zarządzenia Prezesa Rady Ministrów przewidują utrzymanie kilku stopni alarmowych jednocześnie.
Na obszarze całego kraju obowiązuje BRAVO, czyli drugi poziom w czterostopniowej skali zagrożenia terrorystycznego.
Równolegle utrzymywany jest BRAVO-CRP, który dotyczy bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Najdalej idące środki zastosowano wobec określonej infrastruktury kolejowej. Na obszarach linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Linię Hutniczą Szerokotorową obowiązuje trzeci stopień CHARLIE.
Wszystkie te zarządzenia mają obowiązywać do 30 listopada 2026 roku, do godziny 23:59.
Nie są to nowe decyzje podjęte 12 października. Obecny okres obowiązywania stopni alarmowych rozpoczął się 1 września.
Szczególna ochrona kolei. CHARLIE oznacza poważniejsze środki bezpieczeństwa
Trzeci stopień alarmowy należy do najwyższych poziomów przewidzianych w polskim systemie antyterrorystycznym.
Jego utrzymywanie na wskazanych obszarach infrastruktury kolejowej wiąże się z dodatkowymi zadaniami dla instytucji odpowiedzialnych za ochronę obiektów i zapewnienie ciągłości ich funkcjonowania.
Procedury mogą obejmować zwiększenie liczby kontroli, wzmocnienie ochrony szczególnie ważnych miejsc oraz weryfikację gotowości pracowników do działania w sytuacjach kryzysowych.
Znaczenie ma również zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.
Infrastruktura kolejowa jest istotna nie tylko dla codziennych podróży mieszkańców, ale także dla transportu towarów i funkcjonowania państwa.
Dlatego jej zabezpieczenie ma szczególne znaczenie w warunkach podwyższonego ryzyka.
Nie oznacza to jednak wprowadzenia ogólnokrajowego zakazu podróżowania pociągami ani automatycznego zawieszenia połączeń.
Zagrożenia ze strony Rosji i Białorusi. Państwo wskazuje na działania hybrydowe
W komunikatach dotyczących utrzymywania stopni alarmowych administracja zwraca uwagę na sytuację międzynarodową i zagrożenia związane z działaniami hybrydowymi.
W tym kontekście wymieniane są Rosja i Białoruś.
Działania hybrydowe nie muszą przyjmować postaci otwartego konfliktu zbrojnego.
Mogą obejmować próby sabotażu, operacje dezinformacyjne, cyberataki czy działania wymierzone w funkcjonowanie strategicznych elementów infrastruktury.
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na ocenę bezpieczeństwa pozostaje wojna prowadzona przez Rosję przeciwko Ukrainie.
W takich warunkach państwo może utrzymywać zwiększoną gotowość służb, nawet jeżeli nie ogłoszono informacji o bezpośrednim zagrożeniu konkretnego obiektu.
Więcej kontroli w miejscach publicznych. Policja ma dodatkowe zadania
Stopień BRAVO oznacza konieczność realizacji dodatkowych działań ochronnych.
Funkcjonariusze policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej mogą prowadzić wzmożone kontrole miejsc szczególnie narażonych na zagrożenia.
Dotyczy to między innymi wybranych obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury transportowej oraz miejsc, w których przebywa wiele osób.
W określonych sytuacjach można zauważyć funkcjonariuszy wyposażonych w broń długą i środki ochrony osobistej.
Takie działania wynikają z procedur przewidzianych dla drugiego stopnia alarmowego.
Ich obecność nie musi oznaczać, że w danym miejscu doszło do niebezpiecznego zdarzenia.
Dodatkowe zasady w szkołach i przedszkolach
Podwyższony stopień alarmowy wpływa również na sposób zabezpieczania placówek edukacyjnych.
Procedury BRAVO przewidują ograniczenie dostępu osób postronnych do szkół, przedszkoli i uczelni.
W praktyce może to oznaczać dokładniejsze sprawdzanie osób odwiedzających placówki oraz większą kontrolę wejść do budynków.
Nie jest to jednak równoznaczne z zamknięciem szkół.
Dzieci mogą nadal uczestniczyć w zajęciach, a placówki funkcjonują zgodnie z obowiązującą organizacją pracy.
Dodatkowe środki mają ograniczać możliwość nieuprawnionego dostępu do obiektów.
Alarm obejmuje również internet. BRAVO-CRP pozostaje w mocy
Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa nie ograniczają się do przestrzeni fizycznej.
W Polsce utrzymywany jest także drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, dotyczący systemów teleinformatycznych.
Jego obowiązywanie oznacza zwiększoną czujność instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cyfrowe.
Administratorzy ważnych systemów powinni intensywniej analizować potencjalne incydenty, sprawdzać stan zabezpieczeń i zapewniać odpowiednią gotowość do reagowania.
Ma to znaczenie między innymi dla administracji publicznej oraz podmiotów obsługujących kluczowe usługi.
Celem tych działań jest możliwie szybkie wykrywanie zagrożeń i ograniczanie skutków ewentualnych ataków.
Sam stopień BRAVO-CRP nie oznacza jednak, że doszło do włamania do systemów państwowych.
Czy mieszkańcy powinni przygotować się na ewakuację?
Utrzymywanie podwyższonych stopni alarmowych nie oznacza ogłoszenia ewakuacji.
Nie wprowadzono również stanu wyjątkowego ani ogólnokrajowych ograniczeń w przemieszczaniu się.
Dla większości mieszkańców codzienne funkcjonowanie pozostaje bez zmian.
Warto jednak zwracać uwagę na oficjalne komunikaty i stosować się do poleceń służb w sytuacji rzeczywistego zagrożenia.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca zachowanie czujności wobec nietypowych zdarzeń, szczególnie w miejscach publicznych.
Pozostawione bez opieki pakunki, podejrzane przedmioty lub zachowania mogące wskazywać na bezpośrednie niebezpieczeństwo powinny zostać zgłoszone odpowiednim służbom.
W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod numer 112.
Jak długo potrwa podwyższony alarm?
Obecnie obowiązujące zarządzenia wskazują datę 30 listopada 2026 roku jako koniec okresu stosowania specjalnych procedur.
Nie oznacza to jednak automatycznej gwarancji, że po tej dacie wszystkie stopnie alarmowe zostaną odwołane.
Premier może podjąć kolejną decyzję w zależności od aktualnej oceny zagrożeń.
Możliwe jest zarówno zakończenie obowiązywania poszczególnych stopni, jak i przedłużenie ich na kolejny okres.
Na razie nie ma podstaw, aby przesądzać, jakie rozwiązanie zostanie przyjęte.
Polska pozostaje w podwyższonej gotowości
Utrzymywanie stopni BRAVO, BRAVO-CRP i CHARLIE pokazuje, że państwo nadal stosuje specjalne mechanizmy ochrony wobec potencjalnych zagrożeń.
Najbardziej rygorystyczne procedury dotyczą wskazanych obszarów infrastruktury kolejowej, natomiast na terenie całej Polski obowiązują dodatkowe środki bezpieczeństwa związane z zagrożeniami terrorystycznymi i cybernetycznymi.
Dla mieszkańców najważniejsze jest to, że podwyższony alarm nie oznacza rozpoczęcia wojny, ogłoszenia mobilizacji ani wydania nakazu opuszczania domów. Oznacza natomiast utrzymywanie zwiększonej gotowości służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.