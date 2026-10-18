Ponad 225 tys. kontroli w szkołach i 194 zatrzymania. Policja podała najnowszy bilans działań w całej Polsce
Ponad 225 tys. kontroli placówek oświatowych, 194 zatrzymane osoby i 519 zdarzeń wymagających czynności policji. To najnowszy bilans ogólnopolskich działań prowadzonych po serii niebezpiecznych incydentów w szkołach. W niedzielę, 18 października, Komenda Główna Policji przedstawiła kolejne dane i potwierdziła, że funkcjonariusze nadal monitorują sytuację w placówkach oraz internecie.
Działania rozpoczęły się po poważnych zdarzeniach, do których doszło na początku października w szkołach na Mazowszu. Policja zwiększyła liczbę patroli, rozpoczęła kontrole placówek i wzmocniła działania związane z wykrywaniem gróźb pojawiających się w mediach społecznościowych.
Najnowsze statystyki pokazują, jak szeroka jest skala operacji. Liczba przeprowadzonych kontroli przekroczyła 225 tys., a funkcjonariusze nadal reagują na informacje dotyczące możliwych zagrożeń dla uczniów i pracowników szkół.
Policja podała najnowsze dane. 194 zatrzymania i 519 sprawdzanych zdarzeń
W niedzielnym komunikacie Polska Policja poinformowała, że od początku ogólnopolskiej akcji przeprowadzono ponad 225 tys. kontroli placówek oświatowych.
Zatrzymano łącznie 194 osoby. Do godziny 6:00 w niedzielę odnotowano także 519 zdarzeń, w których policjanci prowadzą czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.
Funkcjonariusze podkreślili, że działania obejmują całą Polskę i mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom placówek edukacyjnych.
Liczba 519 zdarzeń nie oznacza jednak, że w tylu szkołach doszło do ataków. Statystyka obejmuje przypadki wymagające policyjnej weryfikacji w związku z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.
Podobnie 194 zatrzymania nie oznaczają 194 osób skazanych za przestępstwa. Zatrzymanie jest czynnością podejmowaną przez funkcjonariuszy, a o ewentualnej odpowiedzialności karnej rozstrzygają dalsze postępowania.
Policyjne dane mają charakter zbiorczy i obejmują działania prowadzone od początku akcji, a nie tylko zdarzenia z ostatniej doby.
Ponad 225 tys. kontroli. Liczby rosną z każdym dniem
Jeszcze w piątek, 16 października, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informowało o ponad 160 tys. przeprowadzonych kontroli i 192 zatrzymanych osobach.
Dzień później, w sobotę, policyjny bilans wzrósł do ponad 211 tys. kontroli oraz 194 zatrzymań. Odnotowano wówczas 518 zdarzeń wymagających czynności funkcjonariuszy.
Najnowsze zestawienie przedstawione w niedzielę pokazuje dalszy wzrost liczby przeprowadzonych kontroli.
|Data komunikatu
|Kontrole
|Zatrzymani
|Zdarzenia
|16 października
|Ponad 160 tys.
|192
|482
|17 października
|Ponad 211 tys.
|194
|518
|18 października
|Ponad 225 tys.
|194
|519
W porównaniu z sobotnim raportem liczba zatrzymanych pozostała bez zmian, natomiast liczba odnotowanych zdarzeń wzrosła o 1.
Warto wyjaśnić także znaczenie samych kontroli. Ponad 225 tys. kontroli nie oznacza sprawdzenia 225 tys. różnych szkół. Jedna placówka może być kontrolowana wielokrotnie.
Potwierdzają to dane przedstawione przez MSWiA 16 października. Resort wskazał wówczas, że ponad 160 tys. kontroli przeprowadzono w blisko 55 tys. obiektów.
Ponad 90 tys. policjantów zaangażowanych w działania. Zabezpieczono niebezpieczne przedmioty
Podczas piątkowej odprawy kierownictwa MSWiA, Policji i Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące pierwszego etapu ogólnopolskiej operacji.
Z danych wynikało, że do działań związanych z ochroną placówek skierowano łącznie ponad 90 tys. funkcjonariuszy. Była to skumulowana liczba zaangażowań policjantów, a nie liczba mundurowych jednocześnie obecnych w szkołach.
Do 16 października odnotowano również:
- 106 wszczętych postępowań karnych;
- 155 zabezpieczonych niebezpiecznych przedmiotów;
- 68 materiałów przekazanych do sądów rodzinnych.
Wobec 56 osób zastosowano środki obejmujące umieszczenie w odpowiednich ośrodkach lub tymczasowe aresztowanie.
Według MSWiA większość wszczętych postępowań karnych dotyczyła gróźb karalnych, publicznego nawoływania do popełniania przestępstw, fałszywych alarmów i zawiadamiania o zagrożeniach oraz narażenia na niebezpieczeństwo.
Dane te pochodzą z 16 października i nie stanowią aktualizacji wszystkich kategorii na niedzielny poranek.
Policja monitoruje internet przez całą dobę. Każda groźba jest sprawdzana
Działania służb nie ograniczają się do obecności funkcjonariuszy w szkołach i ich otoczeniu.
Policja prowadzi również całodobowy monitoring internetu, analizując informacje o potencjalnych zagrożeniach dla placówek edukacyjnych.
Funkcjonariusze sprawdzają między innymi zgłoszenia dotyczące gróźb publikowanych w mediach społecznościowych oraz komunikatorach internetowych.
Część takich informacji może pochodzić od osób próbujących wywołać strach lub zainteresowanie. Nie oznacza to jednak, że służby mogą je ignorować. Każde zgłoszenie dotyczące możliwego zagrożenia wymaga odpowiedniej oceny.
W ostatnich dniach policjanci zatrzymywali również nieletnich podejrzewanych o publikowanie niebezpiecznych treści w internecie. W części spraw zgromadzono materiały, które mogą stanowić podstawę dalszych czynności przed sądami rodzinnymi.
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował wcześniej, że służby nie znalazły potwierdzenia doniesień o zorganizowanym ogólnopolskim internetowym wyzwaniu polegającym na atakowaniu szkół.
Według resortu nie ma również potwierdzonych informacji, aby najpoważniejsze zdarzenia z początku października były ze sobą skoordynowane.
Ministerstwo zapowiada zmianę działań. Policjanci mają prowadzić zajęcia w szkołach
Podczas odprawy 16 października minister Marcin Kierwiński ocenił, że sytuacja dotycząca bezpieczeństwa w szkołach stopniowo się stabilizuje.
Zapowiedział jednak utrzymanie obecności funkcjonariuszy przy placówkach edukacyjnych. Jednocześnie działania mają stopniowo zmieniać charakter z interwencyjnego na profilaktyczno-edukacyjny.
Oznacza to, że policjanci będą nie tylko patrolować okolice szkół, lecz także prowadzić spotkania i szkolenia z uczniami oraz nauczycielami.
Komendant główny Policji, gen. insp. Marek Boroń, zapowiedział przygotowanie programu pod nazwą „Życie to nie gra, masz je tylko jedno”.
Planowane zajęcia mają obejmować między innymi:
- rozpoznawanie i zgłaszanie zagrożeń;
- przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej;
- cyberprzemoc i dezinformację;
- odpowiedzialność prawną nieletnich;
- właściwe zachowanie w sytuacjach zagrożenia w szkole.
Policjanci mają współpracować w tym zakresie z dyrektorami szkół, pedagogami i specjalistami zajmującymi się przeciwdziałaniem cyberprzestępczości.
Co powinni zrobić rodzice i uczniowie? Policja apeluje o zgłaszanie zagrożeń
Służby apelują do rodziców, nauczycieli i uczniów o zachowanie ostrożności oraz odpowiedzialne reagowanie na informacje pojawiające się w internecie.
Szczególne znaczenie ma rozróżnienie potwierdzonych zagrożeń od pogłosek i niezweryfikowanych wpisów.
W przypadku otrzymania niepokojącej wiadomości warto zastosować kilka zasad:
- Zgłosić groźby – informacje dotyczące planowanej przemocy należy przekazać szkole lub policji.
- Nie rozpowszechniać niesprawdzonych wiadomości – przekazywanie alarmujących wpisów dalej może wywoływać niepotrzebny niepokój.
- Zachować materiał dowodowy – wiadomości, nagrania lub zrzuty ekranu mogą pomóc funkcjonariuszom w ustaleniu autora groźby.
- W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zadzwonić pod 112 – nie należy podejmować samodzielnych prób konfrontacji z niebezpieczną osobą.
Policja podkreśla, że monitoring internetu i reagowanie na zgłoszenia będą kontynuowane.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.