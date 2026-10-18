Poważne utrudnienia w Warszawie. Siedem linii tramwajowych na objazdach, uruchomiono autobusy zastępcze
Duże utrudnienia w komunikacji miejskiej w Warszawie. W niedzielę, 18 października, w rejonie skrzyżowania al. Niepodległości z ulicą Nowowiejską doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej. Tramwaje aż 7 linii zostały skierowane na objazdy, a pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami tras i możliwymi opóźnieniami. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił również zastępczą komunikację autobusową.
Problemy rozpoczęły się w niedzielę przed południem na granicy Śródmieścia i Ochoty. Kilkanaście minut po godzinie 10:00 Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o awarii infrastruktury tramwajowej.
Uszkodzenie sieci trakcyjnej w rejonie al. Niepodległości i Nowowiejskiej uniemożliwiło normalne kursowanie tramwajów przez jeden z ważnych odcinków stołecznej sieci.
Utrudnienia dotyczą linii 10, 11, 14, 15, 17, 19 i 33. Składy skierowano na zmienione trasy, omijające rejon awarii.
Awaria sieci trakcyjnej w centrum Warszawy. Tramwaje nie kursują normalnie
Zgodnie z komunikatem ZTM zmiany dotyczą połączeń obsługujących Śródmieście, Ochotę i Mokotów, a także pasażerów podróżujących z innych dzielnic stolicy.
Tramwaje zostały skierowane na objazdy omijające odcinek między Rondem ONZ a Polem Mokotowskim.
To ważna trasa dla osób dojeżdżających do centrum, uczelni, urzędów oraz stacji metra.
Awaria spowodowała konieczność zmiany przebiegu aż 7 linii, przy czym część tramwajów kursuje ulicami, którymi zwykle nie przejeżdżają.
Zmodyfikowano również trasy wybranych kursów linii 14 i 15, które w zależności od kierunku docierają do innych punktów niż podczas normalnego funkcjonowania komunikacji.
Linie 10, 11, 17, 19 i 33 na objazdach. Tak kursują tramwaje
Zarząd Transportu Miejskiego przedstawił szczegółowe trasy objazdowe dla poszczególnych linii.
Tramwaje linii 10 i 11 w obu kierunkach zostały skierowane przez:
Prostą – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowską, a następnie wracają na swoje dalsze trasy.
Linie 17 i 33 w obu kierunkach kursują przez:
al. Jana Pawła II – al. Solidarności – Marszałkowską – Puławską – Rakowiecką, po czym kontynuują przejazd zgodnie ze zmienioną organizacją ruchu.
Linia 19 w obu kierunkach omija miejsce awarii trasą:
Goworka – Puławska – Marszałkowska – al. Solidarności – al. Jana Pawła II.
Oznacza to, że część pasażerów korzystających zwykle z przystanków w al. Niepodległości musi szukać alternatywnych połączeń.
Wprowadzona organizacja ruchu ma umożliwić utrzymanie kursowania tramwajów mimo wyłączenia uszkodzonego fragmentu sieci.
Duże zmiany na liniach 14 i 15. Tramwaje kursują na zmienionych trasach
Szczególną uwagę powinni zachować pasażerowie linii 14 i 15. W ich przypadku ZTM wprowadził odrębne trasy zależnie od kierunku jazdy.
Linia 14:
- W kierunku Miasteczka Wilanów – od strony Banacha tramwaje kursują przez Grójecką i Aleje Jerozolimskie do placu Starynkiewicza.
- W kierunku Banacha – od strony Miasteczka Wilanów składy jadą przez Goworka, Puławską, Rakowiecką, św. Boboli i Wołoską do Woronicza.
Linia 15:
- W kierunku Marymont-Potok – od strony P+R Al. Krakowska tramwaje kursują przez Grójecką i Aleje Jerozolimskie do placu Starynkiewicza.
- W kierunku P+R Al. Krakowska – od strony Marymont-Potok jadą przez Marszałkowską i Puławską do Metra Wilanowska.
Pasażerowie powinni szczególnie uważnie sprawdzać kierunek jazdy na wyświetlaczach tramwajów oraz bieżące komunikaty na przystankach.
Tramwaj oznaczony znajomym numerem może obecnie nie dojeżdżać do przystanku, z którego pasażer zwykle korzysta.
Uruchomiono autobusy zastępcze. ZTM podał dokładną trasę
Aby ograniczyć skutki awarii, Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił autobusową komunikację zastępczą.
Autobusy mają zapewnić możliwość przemieszczania się między rejonem Ronda ONZ a stacją Metro Pole Mokotowskie.
Zgodnie z opublikowaną trasą autobusy jadą od przystanku Rondo ONZ 01 przez:
- al. Jana Pawła II;
- ulicę Chałubińskiego;
- al. Niepodległości;
- ulicę Batorego;
- ulicę św. Boboli;
- ulicę Rakowiecką;
- al. Niepodległości.
Trasa prowadzi do przystanku Metro Pole Mokotowskie 02.
Komunikacja zastępcza ma pomóc przede wszystkim osobom, które potrzebują przejechać przez fragment miasta pozbawiony normalnej obsługi tramwajowej.
Przy planowaniu podróży należy jednak uwzględnić, że przejazd autobusem może potrwać dłużej niż tramwajem, szczególnie przy większej liczbie pasażerów.
Pasażerowie mogą skorzystać także z metra
Podczas utrudnień alternatywą dla części podróży pozostaje warszawskie metro.
Linia M1 obsługuje między innymi stacje Pole Mokotowskie i Politechnika. Z kolei z linii M2 można korzystać na stacji Rondo ONZ.
Przesiadka między liniami metra M1 i M2 jest możliwa na stacji Świętokrzyska.
Dla osób podróżujących na dłuższych odcinkach przejazd metrem może być wygodniejszy niż oczekiwanie na tramwaj jadący objazdem.
Nie zawsze będzie to jednak najkrótsze połączenie. Wszystko zależy od miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży.
Pasażerowie powinni również liczyć się z możliwością opóźnień na trasach objazdowych, ponieważ większa liczba tramwajów korzysta z tych samych ulic i skrzyżowań.
Kiedy tramwaje wrócą na normalne trasy?
Na podstawie komunikatu dotyczącego awarii z niedzielnego przedpołudnia nie wskazano dokładnej godziny przywrócenia normalnego ruchu tramwajowego.
Nie podano także szczegółowej przyczyny uszkodzenia sieci trakcyjnej.
Czas obowiązywania objazdów będzie zależał od przebiegu prac i możliwości bezpiecznego przywrócenia ruchu.
ZTM może aktualizować trasy oraz organizację komunikacji zastępczej wraz ze zmianą sytuacji.
Pasażerowie planujący podróż przez centrum Warszawy powinni sprawdzić bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego, szczególnie jeśli korzystają z linii 10, 11, 14, 15, 17, 19 lub 33.
Do czasu usunięcia awarii najważniejsze jest uwzględnienie zmienionych tras, sprawdzenie obsługiwanych przystanków i zaplanowanie dodatkowego czasu na przejazd.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.