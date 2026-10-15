Prokuratura chce zatrzymania Daniela Obajtka. Jest wniosek o uchylenie immunitetu. W tle ponad 4 mld zł
Poważne problemy Daniela Obajtka. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu byłego prezesa Orlenu. Prokuratura chce również uzyskać zgodę na jego zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie. Sprawa dotyczy cen paliw przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Według śledczych koncern miał ponieść szkodę przekraczającą 4,1 mld zł.
W czwartek, 15 października 2026 roku, Waldemar Żurek poinformował o skierowaniu dokumentów do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli.
Wniosek dotyczy Daniela Obajtka, obecnego europosła Prawa i Sprawiedliwości, który w latach 2018–2024 kierował Orlenem.
Żurek chce uchylenia immunitetu Obajtka. Prokuratura wskazuje na 4,1 mld zł
Według ustaleń śledczych były prezes Orlenu miał polecić obniżenie hurtowych i detalicznych cen paliw przed wyborami parlamentarnymi w październiku 2023 roku.
Od 1 do 15 października 2023 roku litr paliwa na stacjach Orlenu miał kosztować maksymalnie 5,99 zł.
Zdaniem prokuratury decyzje dotyczące cen nie wynikały z przesłanek ekonomicznych i miały naruszać procedury obowiązujące w spółce.
Śledczy podejrzewają, że Obajtek osobiście nadzorował utrzymywanie obniżonych stawek, mimo problemów związanych z dostępnością paliw.
Prokuratura szacuje, że działania te spowodowały szkodę w majątku Orlenu przekraczającą 4,1 mld zł. Jest to ustalenie śledczych, a nie kwota potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.
Brak paliwa na ponad 600 stacjach. Minister wskazuje na skutki decyzji
Waldemar Żurek powiązał ówczesną politykę cenową Orlenu z problemami na stacjach paliw.
Według ministra konsekwencją utrzymywania zaniżonych cen były braki paliwa na ponad 600 stacjach koncernu.
W 2023 roku kierowcy spotykali się z informacjami o niedziałających dystrybutorach. Zdaniem prokuratury problemy te były związane z polityką cenową prowadzoną przed wyborami.
Śledztwo dotyczy podejrzenia niegospodarności w wielkich rozmiarach.
Za czyn objęty wnioskiem o uchylenie immunitetu grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.
Na początku października zarzuty w tym samym śledztwie przedstawiono już pięciu byłym i obecnym menedżerom Orlenu.
Daniel Obajtek odpowiada Żurkowi. Wspomniał o Donaldzie Tusku
Były prezes Orlenu odniósł się do decyzji prokuratora generalnego w mediach społecznościowych.
– Jeśli chcą mnie zatrzymywać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 złotych, to proszę bardzo – napisał Daniel Obajtek.
Europoseł nawiązał również do Donalda Tuska i jego wcześniejszych wypowiedzi dotyczących cen paliw. Zasugerował, że obecny premier powinien być oceniany według tych samych zasad.
W ten sposób Obajtek zakwestionował zasadność działań prokuratury i przedstawił sprawę jako konsekwencję obniżania cen dla kierowców.
Czy Daniel Obajtek zostanie zatrzymany?
Sam wniosek o uchylenie immunitetu nie oznacza jeszcze, że Daniel Obajtek zostanie zatrzymany lub aresztowany.
Najpierw Parlament Europejski musi rozpatrzyć dokumenty przekazane przez polską prokuraturę.
Śledczy wnioskują o zgodę na pociągnięcie europosła do odpowiedzialności karnej oraz zastosowanie środków procesowych.
Prokuratura uzasadnia konieczność zatrzymania między innymi obawą utrudniania postępowania.
Dopiero po uzyskaniu wymaganej zgody możliwe będzie przeprowadzenie kolejnych czynności. Ewentualne tymczasowe aresztowanie wymaga także decyzji sądu.
Jest to już czwarty wniosek dotyczący uchylenia immunitetu Daniela Obajtka od czasu objęcia przez niego mandatu europosła.
Na obecnym etapie Obajtek nie został skazany w tej sprawie, a przedstawione podejrzenia wymagają procesowego wyjaśnienia. O jego ewentualnej odpowiedzialności karnej może ostatecznie rozstrzygnąć sąd.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.