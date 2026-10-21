Rosyjski myśliwiec rozbił się niedaleko granicy z Polską!
Poważny incydent wojskowy w bezpośrednim sąsiedztwie Polski. W środę, 21 października 2026 roku, rosyjski myśliwiec Su-30 rozbił się w obwodzie królewieckim. Maszyna wykonywała lot szkoleniowy, gdy doszło do katastrofy. Obaj piloci zdążyli się katapultować. Według doniesień rosyjskich mediów zostali ranni i trafili do szpitala. Ministerstwo Obrony Rosji potwierdziło utratę samolotu.
Do katastrofy doszło na terenie rosyjskiej eksklawy graniczącej z Polską i Litwą. Informację przekazała agencja Interfax, powołując się na rosyjski resort obrony. Doniesienia potwierdziła również agencja Reutera.
Według rosyjskich władz wojskowych myśliwiec uczestniczył w planowym locie szkoleniowo-treningowym. Nie ujawniono dotychczas, co spowodowało utratę kontroli nad maszyną.
Rosyjski samolot runął na ziemię. Katastrofa w pobliżu polskiej granicy
Z informacji rosyjskich mediów wynika, że do zdarzenia doszło w rejonie Czerniachowska, pomiędzy miejscowościami Timofiejewka i Zielony Bor.
To obszar obwodu królewieckiego, położony w pobliżu granicy z Polską.
Myśliwiec Su-30 wykonywał rutynowe zadania szkoleniowe. W pewnym momencie doszło do zdarzenia, które zakończyło się katastrofą maszyny.
Samolot spadł na niezamieszkany teren. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony nie przewoził uzbrojenia ani amunicji.
W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające ogień i dym w rejonie katastrofy. Materiały są rozpowszechniane między innymi przez kanały zajmujące się monitorowaniem wydarzeń wojskowych.
Obaj piloci katapultowali się. Są doniesienia o rannych
Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że dwuosobowa załoga zdołała opuścić samolot przy użyciu foteli katapultowych.
Na miejsce skierowano służby poszukiwawczo-ratownicze, które ewakuowały lotników.
Według doniesień rosyjskich mediów obaj piloci odnieśli obrażenia i zostali przetransportowani do szpitala wojskowego.
Resort obrony Rosji zapewnia jednak, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Nie odnotowano ofiar na ziemi. Samolot miał spaść w rejonie niezamieszkanym.
Su-30 to jeden z rosyjskich myśliwców wielozadaniowych
Rozbita maszyna należy do rodziny samolotów Su-30, wykorzystywanych przez rosyjskie lotnictwo wojskowe.
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❗️ Rosyjski samolot myśliwski Su-30 rozbił się w czasie lotu treningowego w obwodzie królewieckim – @Reuters
Obaj piloci katapultowali się, ale zostali ranni i hospitalizowani. https://t.co/nQ671Fl6Tn
— WarNewsPL (@WarNewsPL1) October 21, 2026
Są to dwusilnikowe, dwuosobowe myśliwce przeznaczone zarówno do walki powietrznej, jak i atakowania celów naziemnych.
Samoloty tej rodziny mogą przenosić różne typy uzbrojenia, w tym pociski kierowane oraz bomby lotnicze.
W obwodzie królewieckim stacjonują rosyjskie jednostki lotnicze wyposażone w myśliwce Su-30SM i ich zmodernizowane warianty.
Region ma szczególne znaczenie strategiczne ze względu na swoje położenie pomiędzy Polską, Litwą i Morzem Bałtyckim.
Co było przyczyną katastrofy? Rosyjskie wojsko nie ujawnia szczegółów
Na razie nie wiadomo, dlaczego myśliwiec rozbił się podczas lotu treningowego.
Rosyjskie Ministerstwo Obrony nie podało informacji pozwalających ustalić, czy doszło do awarii technicznej, błędu załogi czy innego zdarzenia.
Nie ma również potwierdzonych informacji wskazujących na udział innych statków powietrznych.
Katastrofa nastąpiła na terytorium Rosji. Nie ma podstaw, aby łączyć ją z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej lub działaniami wymierzonymi w Polskę.
Okoliczności zdarzenia pozostają przedmiotem wyjaśnień.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.