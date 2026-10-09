Sąd zdecydował o losie 15-latka spod Wyszkowa. Wiadomo, gdzie trafi nastolatek
Zapadła decyzja w sprawie 15-latka, który zaatakował nożem pracowników szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach na Mazowszu. W wyniku zdarzenia zginęła 37-letnia kobieta, a dwie inne osoby zostały ranne. W piątek, 9 października, Sąd Rejonowy w Wyszkowie zdecydował o umieszczeniu nastolatka w schronisku dla nieletnich na 3 miesiące. To jednak nie koniec postępowania. O jego dalszej odpowiedzialności zdecyduje sąd.
Sąd podjął decyzję w sprawie 15-latka. Trafi do schroniska dla nieletnich
W piątek, 9 października 2026 r., Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wyszkowie zdecydował o zastosowaniu wobec 15-latka środka tymczasowego w postaci umieszczenia go w schronisku dla nieletnich.
Nastolatek ma spędzić tam najbliższe 3 miesiące. Decyzja ma związek z wydarzeniami z 8 października, kiedy w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach doszło do śmiertelnego ataku.
Jak poinformowała mazowiecka policja, postępowanie dotyczy czynu karalnego w postaci zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa dwóch osób.
Umieszczenie w schronisku nie jest jeszcze ostateczną karą. To środek stosowany na czas prowadzenia postępowania wobec nieletniego.
Dalsze decyzje będą zależały między innymi od ustaleń organów prowadzących sprawę oraz opinii biegłych.
Atak w Leszczydole-Nowinach. Nie żyje 37-letnia pracownica szkoły
Do zdarzenia doszło w czwartek, 8 października, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim.
Według ustaleń służb 15-letni były uczeń placówki wszedł na teren szkoły i zaatakował ostrym narzędziem 3 pracowników.
Wśród poszkodowanych znaleźli się 37-letnia woźna, nauczycielka oraz dyrektor szkoły.
Pomimo podjętej reanimacji życia 37-letniej kobiety nie udało się uratować. Pozostałe dwie osoby odniosły obrażenia.
Napastnika obezwładnił dyrektor placówki. Następnie nastolatek został przekazany funkcjonariuszom policji.
Na miejscu pracowali śledczy, którzy zabezpieczali ślady i dowody potrzebne do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
Czy 15-latek będzie odpowiadał jak dorosły? Konieczna opinia biegłych
Jedną z najważniejszych kwestii pozostaje ustalenie, czy nastolatek może ponosić odpowiedzialność karną na zasadach przewidzianych dla osób dorosłych.
W polskim prawie jest to możliwe w określonych przypadkach również wobec osób, które ukończyły 15 lat. Dotyczy to między innymi najpoważniejszych przestępstw, w tym zabójstwa.
Nie oznacza to jednak, że 15-latek automatycznie zostanie osądzony jak dorosły.
Według przekazanych informacji nastolatka mają zbadać biegli psychiatrzy. Ich opinie mogą mieć znaczenie dla dalszego przebiegu postępowania.
O ewentualnym zastosowaniu przepisów Kodeksu karnego wobec nieletniego zdecyduje sąd, uwzględniając okoliczności sprawy i przesłanki ustawowe.
Kolejne ataki na Mazowszu. Policja zwiększa działania wokół szkół
Zdarzenie w Leszczydole-Nowinach nastąpiło dzień po ataku w Ostrołęce.
W środę, 7 października, 19-letni napastnik zaatakował ostrym narzędziem 9 osób w rejonie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4. Wśród poszkodowanych znaleźli się uczniowie i nauczyciele.
Policjanci interweniowali również w innych miejscowościach Mazowsza po zgłoszeniach dotyczących gróźb i możliwych zagrożeń w placówkach oświatowych.
Służby podkreślają, że każdy przypadek jest sprawdzany indywidualnie. Dotychczas nie potwierdzono, aby incydenty były częścią jednej zorganizowanej internetowej akcji.
Warszawa. Wzmożone środki bezpieczeństwa w szkołach
W związku z wydarzeniami na Mazowszu dodatkowe środki bezpieczeństwa wprowadzono również w Warszawie.
Stołeczne władze nie zaleciły ogólnego odwoływania zajęć. Szkoły zostały jednak zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności.
W piątek policjanci interweniowali między innymi w placówkach na Mokotowie i w Śródmieściu. Zatrzymano tam nastolatków, którzy mieli przy sobie noże. Każda z tych spraw jest rozpatrywana oddzielnie.
Rodzice powinni śledzić komunikaty szkół oraz informacje publikowane przez policję. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod numer 112.
Co dalej w sprawie ataku pod Wyszkowem?
Decyzja z 9 października oznacza, że 15-latek zostanie umieszczony w schronisku dla nieletnich na 3 miesiące.
Nie przesądza jednak o jego ostatecznej odpowiedzialności ani rodzaju środka, który może zostać zastosowany w przyszłości.
Kluczowe będą ustalenia dotyczące okoliczności ataku, opinie biegłych oraz ocena możliwości zastosowania wobec nastolatka przepisów Kodeksu karnego.
Postępowanie w sprawie śmierci 37-letniej pracownicy szkoły i zranienia dwóch kolejnych osób nadal trwa.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.