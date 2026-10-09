Sąd zdecydował o losie 15-latka spod Wyszkowa. Wiadomo, gdzie trafi nastolatek

9 października 2026 17:14 | Autor: Bartłomiej Radecki | Mazowsze | Brak komentarzy

Zapadła decyzja w sprawie 15-latka, który zaatakował nożem pracowników szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach na Mazowszu. W wyniku zdarzenia zginęła 37-letnia kobieta, a dwie inne osoby zostały ranne. W piątek, 9 października, Sąd Rejonowy w Wyszkowie zdecydował o umieszczeniu nastolatka w schronisku dla nieletnich na 3 miesiące. To jednak nie koniec postępowania. O jego dalszej odpowiedzialności zdecyduje sąd.

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Fot. FotoDax / Shutterstock.

Sąd podjął decyzję w sprawie 15-latka. Trafi do schroniska dla nieletnich

W piątek, 9 października 2026 r., Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wyszkowie zdecydował o zastosowaniu wobec 15-latka środka tymczasowego w postaci umieszczenia go w schronisku dla nieletnich.

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Nastolatek ma spędzić tam najbliższe 3 miesiące. Decyzja ma związek z wydarzeniami z 8 października, kiedy w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach doszło do śmiertelnego ataku.

Jak poinformowała mazowiecka policja, postępowanie dotyczy czynu karalnego w postaci zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa dwóch osób.

Umieszczenie w schronisku nie jest jeszcze ostateczną karą. To środek stosowany na czas prowadzenia postępowania wobec nieletniego.

Dalsze decyzje będą zależały między innymi od ustaleń organów prowadzących sprawę oraz opinii biegłych.

Atak w Leszczydole-Nowinach. Nie żyje 37-letnia pracownica szkoły

Do zdarzenia doszło w czwartek, 8 października, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim.

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Według ustaleń służb 15-letni były uczeń placówki wszedł na teren szkoły i zaatakował ostrym narzędziem 3 pracowników.

Wśród poszkodowanych znaleźli się 37-letnia woźna, nauczycielka oraz dyrektor szkoły.

Pomimo podjętej reanimacji życia 37-letniej kobiety nie udało się uratować. Pozostałe dwie osoby odniosły obrażenia.

Napastnika obezwładnił dyrektor placówki. Następnie nastolatek został przekazany funkcjonariuszom policji.

Na miejscu pracowali śledczy, którzy zabezpieczali ślady i dowody potrzebne do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Czy 15-latek będzie odpowiadał jak dorosły? Konieczna opinia biegłych

Jedną z najważniejszych kwestii pozostaje ustalenie, czy nastolatek może ponosić odpowiedzialność karną na zasadach przewidzianych dla osób dorosłych.

W polskim prawie jest to możliwe w określonych przypadkach również wobec osób, które ukończyły 15 lat. Dotyczy to między innymi najpoważniejszych przestępstw, w tym zabójstwa.

Nie oznacza to jednak, że 15-latek automatycznie zostanie osądzony jak dorosły.

Według przekazanych informacji nastolatka mają zbadać biegli psychiatrzy. Ich opinie mogą mieć znaczenie dla dalszego przebiegu postępowania.

O ewentualnym zastosowaniu przepisów Kodeksu karnego wobec nieletniego zdecyduje sąd, uwzględniając okoliczności sprawy i przesłanki ustawowe.

Kolejne ataki na Mazowszu. Policja zwiększa działania wokół szkół

Zdarzenie w Leszczydole-Nowinach nastąpiło dzień po ataku w Ostrołęce.

W środę, 7 października, 19-letni napastnik zaatakował ostrym narzędziem 9 osób w rejonie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4. Wśród poszkodowanych znaleźli się uczniowie i nauczyciele.

Policjanci interweniowali również w innych miejscowościach Mazowsza po zgłoszeniach dotyczących gróźb i możliwych zagrożeń w placówkach oświatowych.

Służby podkreślają, że każdy przypadek jest sprawdzany indywidualnie. Dotychczas nie potwierdzono, aby incydenty były częścią jednej zorganizowanej internetowej akcji.

Warszawa. Wzmożone środki bezpieczeństwa w szkołach

W związku z wydarzeniami na Mazowszu dodatkowe środki bezpieczeństwa wprowadzono również w Warszawie.

Stołeczne władze nie zaleciły ogólnego odwoływania zajęć. Szkoły zostały jednak zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności.

W piątek policjanci interweniowali między innymi w placówkach na Mokotowie i w Śródmieściu. Zatrzymano tam nastolatków, którzy mieli przy sobie noże. Każda z tych spraw jest rozpatrywana oddzielnie.

Rodzice powinni śledzić komunikaty szkół oraz informacje publikowane przez policję. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod numer 112.

Co dalej w sprawie ataku pod Wyszkowem?

Decyzja z 9 października oznacza, że 15-latek zostanie umieszczony w schronisku dla nieletnich na 3 miesiące.

Nie przesądza jednak o jego ostatecznej odpowiedzialności ani rodzaju środka, który może zostać zastosowany w przyszłości.

Kluczowe będą ustalenia dotyczące okoliczności ataku, opinie biegłych oraz ocena możliwości zastosowania wobec nastolatka przepisów Kodeksu karnego.

Postępowanie w sprawie śmierci 37-letniej pracownicy szkoły i zranienia dwóch kolejnych osób nadal trwa.

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