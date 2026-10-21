Szokujące ustalenia warszawskiej policji. 16-latek miał przygotowywać się do zabójstwa wielu osób. W mieszkaniu znaleziono arsenał
Niepokojące informacje przekazała w środę, 21 października, warszawska policja. Funkcjonariusze zatrzymali 16-latka podejrzewanego o przygotowywanie się do zabójstwa wielu osób. Podczas przeszukania jego mieszkania odkryli maczety, noże, kastet, pałkę teleskopową oraz przedmioty przypominające broń palną. Nastolatek miał również kamizelkę kuloodporną i miotacz gazu. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego, który zdecydował o zastosowaniu wobec nieletniego trzymiesięcznego środka izolacyjnego.
Szokujące ustalenia policjantów z Woli. 16-latek miał przygotowywać się do zabójstwa
Warszawscy policjanci ujawnili szczegóły sprawy, która może budzić ogromne zaniepokojenie. Funkcjonariusze z Wydziału Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii na Woli otrzymali informację dotyczącą niebezpiecznych działań podejmowanych przez 16-letniego mieszkańca.
Z ustaleń policji wynikało, że nastolatek mógł przygotowywać się do dokonania zabójstwa wielu osób. Nie chodziło wyłącznie o niepokojące wypowiedzi. Według funkcjonariuszy nieletni miał podejmować działania służące stworzeniu warunków do popełnienia takiego czynu.
Policjanci potraktowali otrzymane informacje bardzo poważnie. Ustalili miejsce zamieszkania nastolatka i niezwłocznie udali się pod wskazany adres.
To, co znaleźli podczas przeszukania, potwierdziło, że sprawa wymaga dalszych czynności.
Maczety, noże, kastet i kamizelka kuloodporna. Policjanci zabezpieczyli niebezpieczne przedmioty
Podczas przeszukania mieszkania 16-latka funkcjonariusze natrafili na zbiór przedmiotów, które nastolatek miał gromadzić w domu.
Wśród zabezpieczonych rzeczy znalazły się:
- maczety i noże,
- kastet,
- pałka teleskopowa,
- przedmioty wyglądem przypominające broń palną,
- kamizelka kuloodporna,
- miotacz gazu.
Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny z udziałem technika kryminalistyki, a wszystkie niebezpieczne przedmioty zostały zabezpieczone.
Szczególną uwagę zwraca obecność kamizelki kuloodpornej oraz przedmiotów przypominających broń palną. Policja nie poinformowała jednak, aby w mieszkaniu znaleziono sprawną broń palną.
Nastolatek został zatrzymany. Sprawą zajął się sąd rodzinny
Po ujawnieniu niebezpiecznych przedmiotów 16-latek został zatrzymany.
Policjanci przeprowadzili z jego udziałem niezbędne czynności, a następnie doprowadzili nastolatka do sądu rodzinnego.
Funkcjonariusze przekazali również zgromadzony materiał dowodowy, wnioskując o wszczęcie postępowania wyjaśniającego oraz zastosowanie środka izolacyjnego.
Sąd rodzinny zdecydował o tymczasowym umieszczeniu 16-latka w okręgowym ośrodku wychowawczym na trzy miesiące.
O dalszym postępowaniu wobec nastolatka będzie decydował sąd.
Czy nastolatek miał już wybrane ofiary? Policja nie ujawnia szczegółów
Komunikat warszawskiej policji nie zawiera informacji o tym, czy 16-latek wskazał konkretne osoby, które miały stać się celem planowanego ataku.
Nie podano również, czy podejrzenia dotyczą określonego miejsca, na przykład szkoły, ani czy nastolatek ustalił termin ewentualnego działania.
Na obecnym etapie nie wiadomo także, od jak dawna gromadził niebezpieczne przedmioty oraz w jaki sposób funkcjonariusze otrzymali pierwsze informacje o jego zachowaniu.
Policja potwierdza natomiast, że podjęła działania po uzyskaniu sygnału wskazującego na możliwość przygotowywania przez nieletniego zabójstwa wielu osób.
Policja ujawnia sprawę 21 października. Szybka interwencja mogła zapobiec tragedii
Informację o zatrzymaniu 16-latka opublikowano w środę, 21 października 2026 roku.
Sprawa pokazuje, jak istotne znaczenie może mieć szybka reakcja na sygnały dotyczące potencjalnego zagrożenia. Dzięki podjętym czynnościom funkcjonariusze zabezpieczyli niebezpieczne przedmioty, zanim doszło do opisywanego w komunikacie podejrzewanego przestępstwa.
Należy podkreślić, że 16-latek jest podejrzewany o przygotowywanie się do zabójstwa, a nie o jego dokonanie. Nie zapadło też ostateczne rozstrzygnięcie w jego sprawie.
Na razie nastolatek pozostaje objęty środkiem tymczasowym orzeczonym przez sąd rodzinny. Dalsze decyzje będą zależały od wyników postępowania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.