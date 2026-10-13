Tajemniczy obiekt na plaży w Karwi! Żandarmeria Wojskowa i prokuratura badają szczątki
Niepokojące znalezisko na pomorskim wybrzeżu postawiło służby w stan najwyższej gotowości. Na plaży w Karwi odnaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu latającego przypominającego drona. Teren natychmiast odcięła policja, a sprawę przejęli wojskowi śledczy pod nadzorem prokuratury. Zobacz, co do tej pory wiadomo o incydencie nad Bałtykiem!
Szczątki bezzałogowca na piasku. Błyskawiczna akcja służb w Karwi
Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór, 13 października 2026 roku, około godziny 18:30. Na popularnej plaży w miejscowości Karwia w powiecie puckim natrafiono na elementy konstrukcyjne nieznanego aparatu latającego. Znalezione fragmenty gabarytami i budową przypominają bezzałogowy statek powietrzny (dron).
Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji, które odgrodziły rejon znaleziska i wyznaczyły bezpieczną strefę buforową, uniemożliwiając dostęp osobom postronnym. Funkcjonariusze zabezpieczyli materiał dowodowy oraz ślady w pasie nadmorskim, dbając o to, by żadne elementy wraku nie zostały uszkodzone przez fale lub przemieszczone przed przyjazdem specjalistów.
Wojskowi śledczy na miejscu zdarzenia. Co ustali prokuratura z Gdańska?
Z uwagi na specyfikę i potencjalny charakter znaleziska sprawę przekazano organom wojskowym. Czynności wyjaśniające prowadzą obecnie żołnierze Żandarmerii Wojskowej pod ścisłym nadzorem Prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Zabezpieczone podzespoły zostaną poddane szczegółowej ekspertyzie pirotechnicznej i technicznej.
Eksperci sprawdzą przede wszystkim pochodzenie maszyny, zamontowane moduły elektroniczne oraz ewentualne oznaczenia fabryczne. Śledczy zbadają, czy obiekt był cywilnym bezzałogowcem komercyjnym, aparatem badawczym, czy też maszyną wykorzystywaną do celów wojskowych bądź rozpoznawczych w rejonie Morza Bałtyckiego.
Nadmorski incydent pod lupą. Reakcja w stolicy i czujność służb
Informacja o odnalezieniu fragmentów drona na północnym krańcu Polski natychmiast obiegła media i wywołała szeroką dyskusję dotyczącą ochrony polskiej przestrzeni powietrznej oraz strefy morskiej. W dobie napiętej sytuacji międzynarodowej każdy przypadek pojawienia się niezidentyfikowanych szczątków w pasie przybrzeżnym traktowany jest z najwyższą powagą.
Najważniejsze fakty o incydencie na plaży w Karwi
Zobacz podsumowanie dotychczasowych ustaleń dotyczących tajemniczego obiektu:
- Zdarzenie z 13 października 2026 roku – ujawnienie szczątków na plaży w Karwi ok. godz. 18:30.
- Fragmenty przypominające drona – odnalezione elementy wskazują na bezzałogowy aparat latający.
- Teren zabezpieczony przez policję – natychmiastowe odcięcie strefy i ochrona dowodów.
- Śledztwo pod nadzorem wojskowym – czynności Żandarmerii Wojskowej i Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.
- Szczegółowa ekspertyza techniczna – specjaliści ustalą pochodzenie i przeznaczenie odnalezionego wraku.
Źródło: Żandarmeria Wojskowa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.