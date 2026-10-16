Telefon zawyje jak syrena alarmowa! Rząd inwestuje 100 milionów w Cell Broadcast, wyciszenie nic nie da
Przenikliwy dźwięk syreny rozlegnie się z głośnika telefonu nawet wtedy, gdy urządzenie jest całkowicie wyciszone, zablokowane lub nie ma włożonej karty SIM. Szef MSWiA Marcin Kierwiński przypieczętował porozumienie z operatorami komórkowymi i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie wdrożenia systemu Cell Broadcast. Nowa technologia ma ruszyć we wrześniu 2027 roku i pochłonie blisko 100 milionów złotych. Sprawdź, dlaczego to definitywny koniec ery zawodnych SMS-ów!
Pół miliona telefonów w 10 sekund. Koniec paraliżu sieci komórkowych
Podpisany 14 października list intencyjny między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, dyrekcją RCB a przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego otwiera drogę do najszybszego tego typu wdrożenia w Unii Europejskiej. Na budowę infrastruktury Cell Broadcast państwo przeznaczy blisko 100 milionów złotych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, choć szacunki branżowe wskazują na przedział kosztów od 52 do 108 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami system osiągnie pełną gotowość operacyjną we wrześniu 2027 roku, nadrabiając wieloletnie opóźnienie Polski względem unijnego Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, który nakazywał wdrożenie takich narzędzi już w połowie 2022 roku.
Zasadniczą zaletą Cell Broadcast jest bezkonkurencyjna szybkość i niezawodność. Dotychczasowy Alert RCB bazuje na wysyłce indywidualnych wiadomości SMS, co przy masowym powiadamianiu 2 milionów odbiorców mogło trwać nawet do dwóch godzin z powodu zatorów w stacjach bazowych. Nowa technologia transmituje jeden sygnał radiowy bezpośrednio z masztu BTS do wszystkich urządzeń w zasięgu komórki – aż 500 tysięcy aparatów odbierze komunikat w zaledwie 10 sekund. Co kluczowe, powiadomienie z dźwiękiem syreny przebije się przez tryb cichy i „nie przeszkadzać”, nie wymaga połączenia z internetem, instalacji aplikacji, a nawet posiadania aktywnej karty SIM czy polskiego numeru, co zapewni natychmiastową ochronę także zagranicznym turystom.
Alert RCB nie znika z telefonów. Nowa aplikacja zadebiutuje jeszcze w 2026 roku
Mimo wejścia w erę transmisji komórkowej rząd nie zamierza rezygnować z tradycyjnego Alertu RCB. Władze stawiają na strategię wielokanałowego ostrzegania ludności, w której poszczególne rozwiązania wzajemnie się uzupełniają. Uzupełnieniem radiowego Cell Broadcastu będzie dedykowana aplikacja mobilna RCB, której premiera planowana jest jeszcze na 2026 rok. Jej instalacja będzie całkowicie dobrowolna, a w pierwszej kolejności zacznie chronić mieszkańców wschodnich województw kraju, gdzie ryzyko incydentów militarnych w przestrzeni powietrznej jest najwyższe.
Nowy system pozwoli także na znacznie precyzyjniejsze profilowanie komunikatów. Zamiast alarmować całe powiaty z powodu lokalnego załamania pogody czy pożaru, operatorzy nadadzą ostrzeżenie o długości do 1395 znaków wyłącznie na maszty obejmujące zagrożoną dzielnicę lub konkretną miejscowość. Pozwoli to zminimalizować zjawisko tzw. zmęczenia alertami, które stępiało czujność Polaków przy zbyt częstych i nieadekwatnych powiadomieniach.
Koniec zatorów w stołecznych wieżowcach: Śródmieście, Wola i Mokotów
Wdrożenie technologii radiowej transmisji komórkowej będzie miało kolosalne znaczenie dla Warszawy, gdzie zagęszczenie użytkowników smartfonów generowało dotąd największe obciążenie nadajników. W godzinach szczytu tradycyjne SMS-y kryzysowe docierały do mieszkańców stolicy z niebezpiecznym opóźnieniem.
Problem ten doskonale znają pracownicy biurowców i mieszkańcy wielkich stołecznych dzielnic, takich jak Śródmieście, Wola oraz Mokotów. W rejonie stacji metra w Śródmieściu, w wolskich wieżowcach czy w zagłębiu korporacyjnym na Mokotowie Cell Broadcast natychmiast zaalarmuje całe skupiska ludności bez ryzyka zakorkowania pasma sieci komórkowej. Dla osób przebywających na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu oznacza to gwarancję, że w przypadku realnego skażenia, pożaru czy zagrożenia militarnego syrena w telefonie zawyje dokładnie w momencie powstania niebezpieczeństwa.
Alert RCB a Cell Broadcast – najważniejsze różnice
Zobacz zestawienie kluczowych parametrów obu systemów ostrzegania:
- Błyskawiczna transmisja – Cell Broadcast dociera do 500 tys. urządzeń w 10 sekund (SMS-owy Alert RCB potrzebował nawet 2 godzin).
- Alarm mimo wyciszenia – telefon wyemituje głośny dźwięk syreny nawet przy włączonym trybie cichym lub blokadzie połączeń.
- Działanie bez karty SIM i sieci – powiadomienie dotrze do każdego aparatu w zasięgu masztu, również do obcokrajowców.
- Start we wrześniu 2027 roku – inwestycja MSWiA o wartości blisko 100 mln zł z funduszy obrony cywilnej.
- Ochrona Śródmieścia, Woli i Mokotowa – eliminacja paraliżu sieci w najbardziej zaludnionych i zbiurokratyzowanych częściach stolicy.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.