Tusk reaguje na wydarzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. „Nie cofniemy się ani o krok”
Premier Donald Tusk zabrał głos po burzliwych wydarzeniach przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. W środę, 14 października, doszło tam do protestów i przepychanek z policją po ślubowaniu Macieja Berka w Sejmie. Szef rządu opublikował nagranie, w którym ostro skrytykował działania opozycji i stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego. Zapowiedział również dalsze działania dotyczące funkcjonowania Trybunału.
Tusk zabrał głos po wydarzeniach przed TK
W środę po południu Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych nagranie odnoszące się do sytuacji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.
„Przywracamy w Polsce praworządność i nie cofniemy się ani o krok” – napisał premier.
W nagraniu ocenił, że protesty i próby zablokowania wejścia do Trybunału przypominają spór o praworządność, który towarzyszył wyborom parlamentarnym w 2023 roku.
Szef rządu zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu niewypełnianie obowiązków związanych z odbieraniem ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm.
Tusk zapowiedział, że jego rząd będzie kontynuował działania zmierzające do zmiany sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.
Podkreślił również, że nowo wybrani sędziowie powinni mieć zapewnioną ochronę państwa i możliwość wykonywania swoich obowiązków.
Przepychanki przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
Do napiętych wydarzeń doszło w środę przed siedzibą TK przy alei Szucha.
Protestujący sprzeciwiali się ślubowaniu Macieja Berka, które odbyło się wcześniej w Sejmie bez udziału prezydenta.
Część demonstrantów próbowała zablokować wejście do budynku. Doszło do przepychanek z policją, a niektórzy protestujący przedostali się na teren Trybunału.
Na miejscu pojawili się politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosław Kaczyński i Antoni Macierewicz, a także Robert Bąkiewicz.
Premier skrytykował zachowanie części demonstrantów, zarzucając im agresję słowną wobec policjantów, dziennikarzy i innych uczestników wydarzeń.
Jednocześnie zapewnił, że służby będą działały na rzecz utrzymania porządku publicznego.
Spór o ślubowanie Macieja Berka. Prezydent nie uznaje procedury
Źródłem konfliktu jest ślubowanie Macieja Berka, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
Uroczystość odbyła się w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, ale bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego.
Prezydent zakwestionował skuteczność ślubowania, argumentując, że powinno ono odbyć się wobec głowy państwa.
Z kolei premier Tusk uważa, że brak udziału prezydenta nie powinien uniemożliwiać wybranym sędziom rozpoczęcia pracy.
Spór ma już konkretne konsekwencje. Prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował, że Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania. Zapowiedział zwrócenie się do prezydenta o stanowisko w sprawie środowego ślubowania.
Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym?
Donald Tusk zapowiedział dalsze działania rządu, które jego zdaniem mają doprowadzić do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.
Premier podkreślił, że bezpieczeństwo obywateli oraz przestrzeganie prawa powinny pozostać priorytetem państwa.
Na razie nie wiadomo jednak, kiedy Maciej Berek będzie mógł rozpocząć orzekanie. Prezydent i przedstawiciele większości parlamentarnej pozostają przy odmiennych interpretacjach przepisów dotyczących ślubowania.
Środowe wydarzenia pokazują, że spór o skład i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego pozostaje nierozstrzygnięty.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.