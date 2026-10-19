Warszawa: zamknięte ulice, objazdy i duże zwężenia. Od 19 października utrudnienia w kilku dzielnicach
Kierowców w Warszawie czekają kolejne utrudnienia. Od poniedziałku, 19 października, drogowcy rozpoczynają serię remontów, które obejmą Bemowo, Bielany, Targówek, Mokotów i Ursus. Część ulic zostanie całkowicie zamknięta, na innych pojawią się zwężenia i zakazy parkowania. Poważne zmiany zaplanowano również na Wisłostradzie, gdzie przez pięć nocy kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu w kierunku Mokotowa. Sprawdzamy, gdzie i jak długo potrwają utrudnienia.
Początek tygodnia przynosi istotne zmiany w organizacji ruchu na warszawskich ulicach. Zaplanowano wymianę nawierzchni, przebudowę chodników oraz modernizację infrastruktury drogowej.
Niektóre prace potrwają zaledwie kilka dni. Inne zakończą się dopiero w listopadzie lub grudniu.
Pierwsze zamknięcia obowiązują już od poniedziałku, 19 października. Kolejne zostaną wprowadzone we wtorek, 20 października.
Szczególną uwagę powinni zachować kierowcy parkujący na remontowanych odcinkach. W kilku miejscach pojawią się zakazy postoju z możliwością odholowania samochodów na koszt właścicieli.
Warszawa. Gdzie będą utrudnienia od 19 października?
Remonty obejmą pięć dzielnic oraz fragment Wisłostrady w rejonie centrum miasta.
|Lokalizacja
|Początek prac
|Planowane zakończenie
|Bemowo – ul. Łęgi
|19 października, 8:00
|Do 13 listopada
|Bielany – ul. Smoleńskiego
|20 października, 6:00
|23 października, 6:00
|Targówek – ul. Bolesławicka
|20 października
|Za około miesiąc
|Mokotów – ul. Langego
|20 października, 10:00
|Początek grudnia
|Ursus – ul. Dyrekcyjna
|19 października, 6:00
|Do końca 2026 roku
|Wisłostrada – rejon Karowej
|Noc z 20 na 21 października
|Noc z 27 na 28 października
Terminy wynikają z opublikowanych harmonogramów miejskich drogowców. W przypadku prac wieloetapowych największe utrudnienia nie muszą wystąpić pierwszego dnia remontu.
Bemowo. Ulica Łęgi zamknięta do listopada
W poniedziałek, 19 października, o godzinie 8:00 drogowcy zamknęli ulicę Łęgi na Bemowie.
Prace prowadzone są w związku z końcowym etapem budowy infrastruktury nowego odcinka metra. Ulica zapewnia między innymi dojazd do Stacji Techniczno-Postojowej Mory.
Zamknięcie obejmuje odcinek od skrzyżowania z ulicą Dostawczą w kierunku nowej bazy technicznej metra.
Podczas remontu kierowcy nie będą mogli parkować na ulicy Łęgi.
Wykonawca zapowiedział, że w miarę postępu robót będzie umożliwiał dojazd do poszczególnych posesji. Nie oznacza to jednak nieprzerwanej możliwości przejazdu przez cały remontowany odcinek.
Prace obejmują wymianę nawierzchni drogi.
Według harmonogramu kierowcy mają ponownie korzystać z wyremontowanej ulicy najpóźniej w piątek, 13 listopada.
Mieszkańcy oraz osoby dojeżdżające w okolice budowanej infrastruktury metra powinni uwzględnić zmienioną organizację ruchu.
Bielany. Ulica Smoleńskiego zamknięta na trzy dni. Będą objazdy
Kolejny remont rozpocznie się we wtorek, 20 października, o godzinie 6:00.
Tym razem drogowcy pojawią się na ulicy Smoleńskiego na osiedlu Marymont-Kaskada.
Prace obejmą wymianę nawierzchni asfaltowej na odcinku za skrzyżowaniem z ulicą Parandowskiego, w kierunku ślepego końca ulicy po stronie Marymonckiej.
Ulica Smoleńskiego zostanie zamknięta do piątku, 23 października, do godziny 6:00.
Podczas prac zmieni się organizacja ruchu na sąsiednich ulicach. Kierowcy jadący od strony Lektykarskiej będą mogli dojechać Smoleńskiego tylko do skrzyżowania z Parandowskiego.
Sama ulica Parandowskiego pozostanie przejezdna. Nie będzie natomiast połączenia ulicy Kolektorskiej ze Smoleńskiego. Wyznaczony objazd poprowadzi ulicami: Lektykarską, Podleśną, Marymoncką, Zabłocińską i Kolektorską.
To ważna informacja dla mieszkańców korzystających z lokalnych połączeń między osiedlami Bielan.
Dodatkowe utrudnienia dotyczą parkowania. Na remontowanym odcinku wprowadzone zostaną zakazy postoju, obejmujące również zatoki parkingowe.
Drogowcy zapowiadają, że samochody pozostawione w miejscach utrudniających prowadzenie prac mogą zostać odholowane na koszt właścicieli.
Targówek. Zamkną Bolesławicką i skrzyżowanie z Goworowską
We wtorek, 20 października, rozpoczną się również prace na ulicy Bolesławickiej. Dzielnica Targówek zaplanowała remont końcowego fragmentu drogi i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej.
Zmiany będą szczególnie istotne dla mieszkańców okolicznych budynków oraz osób dojeżdżających w rejon szkoły podstawowej. Podczas robót nie będzie przejazdu ulicą Bolesławicką pomiędzy Poborzańską a parkingiem przy szkole.
Zamknięte zostanie także skrzyżowanie z ulicą Goworowską. Utrudnienia obejmą również fragment Goworowskiej prowadzący do parkingu.
Oznacza to konieczność korzystania z sąsiednich ulic i dostosowania do czasowego oznakowania. Na remontowanym odcinku Bolesławickiej obowiązywać będą zakazy parkowania.
Podobnie jak na Bielanach, przewidziano możliwość odholowania samochodów pozostawionych niezgodnie z oznakowaniem.
Remont ma potrwać około miesiąca. Kierowcy regularnie korzystający z tego połączenia powinni przygotować się na dłuższe zmiany organizacji ruchu.
Mokotów. Remont ulicy Langego potrwa do grudnia
Duże zmiany zaplanowano także na Mokotowie.
We wtorek, 20 października, o godzinie 10:00 rozpocznie się remont ulicy Langego. Drogowcy podzielili inwestycję na kilka etapów, aby przez możliwie długi czas utrzymać przejezdność drogi.
Najpierw rozpoczną się prace przy chodnikach. Dopiero w końcowym etapie zamknięta zostanie cała jezdnia. Podczas pierwszego etapu wykonawca zajmie lewą część ulicy. Kierowcy nadal będą mogli dojechać do Domaniewskiej, ale jezdnia zostanie zwężona.
Po stronie prowadzonych robót pojawią się zakazy parkowania, również na wyznaczonych miejscach postojowych. Następnie prace przeniosą się na drugą stronę jezdni, a organizacja ruchu będzie podobna.
Największe utrudnienia wystąpią podczas układania asfaltu. Wtedy cała jezdnia ulicy Langego zostanie zamknięta, a na ulicy Bryły wprowadzony będzie ruch dwukierunkowy.
Pojawią się również dodatkowe ograniczenia dotyczące parkowania.
Drogowcy przewidują wyjątki od zakazu wjazdu w zamkniętą ulicę Langego. Będą one dotyczyć dojazdu do posesji przy Langego 2, 3, 4, 6 i 8 oraz Domaniewskiej 33, 35 i 35c.
W każdym etapie remontu przejścia dla pieszych mają pozostać dostępne. Zakończenie prac zaplanowano na początek grudnia.
Ursus. Przebudowa Dyrekcyjnej potrwa do końca roku
W poniedziałek, 19 października, rozpoczęła się także przebudowa ulicy Dyrekcyjnej w Ursusie.
Prace wystartowały o godzinie 6:00 i obejmą odcinek pomiędzy ulicą Herbu Oksza a łącznikiem z Traktorzystów.
Inwestycję realizuje prywatny deweloper w porozumieniu z władzami dzielnicy.
Najpierw wymienione zostaną krawężniki i chodniki. Następnie wykonawca zajmie się nawierzchnią jezdni.
W pierwszym etapie zostanie zamknięty chodnik po jednej stronie ulicy, a jezdnia będzie zwężona.
Kierowcy nadal przejadą jednokierunkowo w stronę ulicy Ogniowej.
Piesi będą mogli korzystać z chodnika po przeciwnej stronie. Przez cały czas ma być również zachowana możliwość dojścia do posesji.
W drugim etapie robotnicy przeniosą się na drugą stronę ulicy.
Największe zmiany nastąpią na zakończenie inwestycji.
Podczas remontu jezdni cały przebudowywany fragment Dyrekcyjnej zostanie zamknięty dla samochodów.
Miasto nie podało w przytoczonym harmonogramie konkretnej daty rozpoczęcia tego etapu.
Zakończenie całej inwestycji zaplanowano do końca 2026 roku.
Wisłostrada zwężona do jednego pasa. Pięć nocy utrudnień
Szczególną uwagę powinni zachować kierowcy korzystający z Wisłostrady.
Od wtorku, 20 października, drogowcy rozpoczną modernizację systemu zapobiegającego oblodzeniu jezdni przed tunelem Wisłostrady.
Prace obejmą odcinek od ulicy Karowej do wjazdu do tunelu w kierunku Mokotowa.
W czasie nocnych robót kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu.
Modernizowany system wykorzystuje specjalne dysze, które nanoszą na jezdnię środek ograniczający powstawanie gołoledzi.
Instalacja funkcjonowała w tym miejscu już wcześniej, ale została zdemontowana przed wakacyjnymi pracami związanymi z wymianą nawierzchni.
Teraz urządzenia zostaną ponownie zamontowane.
Kiedy będą utrudnienia na Wisłostradzie? Dokładny harmonogram
Roboty zaplanowano na pięć nocy, każdorazowo w godzinach od 20:00 do 5:00.
Prace odbędą się w następujących terminach:
- 20-21 października – noc z wtorku na środę;
- 21-22 października – noc ze środy na czwartek;
- 22-23 października – noc z czwartku na piątek;
- 26-27 października – noc z poniedziałku na wtorek;
- 27-28 października – noc z wtorku na środę.
W pierwszym etapie drogowcy zamkną dwa pasy ruchu po stronie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
Następnie roboty przeniosą się na pasy znajdujące się bliżej Wisły.
W obu etapach kierowcy muszą liczyć się także z zamknięciem lewego pasa Wisłostrady przed skrzyżowaniem z Karową.
Na remontowanym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km/h.
Wjazd na Wisłostradę z Karowej oraz zjazd z trasy w ulicę Karową mają pozostać otwarte.
Drogowcy zaznaczają, że choć zasadnicze prace zaplanowano nocą, kierowcy powinni uwzględnić możliwość utrudnień również w ciągu dnia.
Zakończenie ostatniego nocnego etapu przewidziano na środę, 28 października, o godzinie 5:00.
Zakazy parkowania i odholowanie samochodu. Na tych ulicach trzeba uważać
Ważnym elementem nadchodzących remontów są ograniczenia dotyczące pozostawiania samochodów.
Na ulicach Smoleńskiego i Bolesławickiej pojawią się znaki zakazujące parkowania wraz z informacją o możliwości usunięcia pojazdów na koszt właścicieli.
Podczas robót nie będzie można również parkować na ulicy Łęgi.
Ograniczenia zostaną wprowadzone także na Langego, a podczas końcowego etapu prac obejmą również miejsca postojowe w rejonie ulicy Bryły.
Mieszkańcy powinni dokładnie sprawdzać tymczasowe oznakowanie, nawet jeśli przez ostatnie lata parkowali w danym miejscu bez żadnych ograniczeń.
Samochód pozostawiony na remontowanym odcinku może uniemożliwić prowadzenie robót i zostać odholowany.
Dlatego właściciele pojazdów powinni przeparkować je przed rozpoczęciem prac i regularnie sprawdzać informacje o kolejnych etapach remontów.
Co utrudnienia oznaczają dla kierowców w Warszawie?
Największe problemy mogą pojawić się w miejscach, gdzie zamknięte zostaną całe odcinki ulic lub skrzyżowania.
Na Bielanach przez trzy dni nie będzie można przejechać częścią ulicy Smoleńskiego. Na Targówku utrudnienia potrwają około miesiąca.
Na Mokotowie i w Ursusie prace będą prowadzone etapami, a pełne zamknięcia jezdni nastąpią dopiero w określonych fazach inwestycji.
Z kolei kierowcy poruszający się Wisłostradą w stronę Mokotowa powinni szczególnie uważać podczas pięciu zaplanowanych nocy roboczych.
Zmiany mogą wydłużyć czas przejazdu, dlatego warto wcześniej sprawdzić trasę i uwzględnić dodatkowy czas na podróż.
Władze miasta przypominają, że informacje o aktualnej organizacji ruchu, zamknięciach i objazdach publikowane są w miejskim serwisie Infoulice oraz na stronach Zarządu Dróg Miejskich.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.