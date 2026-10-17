Ważne zmiany w 800 plus od 2027 roku. Rodzice muszą uważać na jeden szczegół. ZUS ma wprowadzić nowe zasady
Miliony polskich rodzin mogą wkrótce pożegnać się z obowiązkiem, który powtarza się każdego roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w programie 800 plus. Zgodnie z nowymi założeniami Zakład Ubezpieczeń Społecznych miałby sam przedłużać wypłaty na kolejny okres, bez konieczności ponownego składania wniosku. Planowane rozwiązanie ma zacząć działać od czerwca 2027 roku. Jest jednak ważne zastrzeżenie: przepisy nie zostały jeszcze ostatecznie przyjęte, a niektórzy rodzice nadal będą musieli przekazywać dokumenty.
Rodzice korzystający z programu Rodzina 800 plus doskonale znają coroczną procedurę. Każdego roku trzeba ponownie wystąpić do ZUS o przyznanie pieniędzy na następny okres świadczeniowy.
Dotyczy to nawet rodzin, których sytuacja pozostaje dokładnie taka sama jak rok wcześniej.
Ministerstwo rodziny chce zakończyć ten obowiązek.
Przygotowana nowelizacja zakłada wykorzystanie informacji, które ZUS już posiada, aby ograniczyć liczbę dokumentów wymaganych od świadczeniobiorców.
Zmiana może objąć miliony rodzin w całej Polsce.
Koniec corocznych wniosków o 800 plus? Rząd przygotował projekt
Najważniejsza propozycja dotyczy automatycznego przedłużania prawa do świadczenia wychowawczego.
Obecnie rodzic musi co roku ponawiać wniosek, nawet jeśli dziecko nadal spełnia wszystkie wymagania programu.
Po zmianie przepisów sytuacja wyglądałaby inaczej.
ZUS miałby korzystać z danych zgromadzonych w swoich systemach i na ich podstawie ustalać dalsze prawo do pieniędzy.
Jeżeli w rodzinie nie wystąpiłyby okoliczności wymagające aktualizacji informacji, ponowne wypełnianie formularza mogłoby stać się zbędne.
Dzięki temu wypłaty byłyby kontynuowane bez konieczności corocznego inicjowania procedury przez rodzica.
To istotna zmiana w sposobie obsługi świadczenia, które przysługuje obecnie na każde uprawnione dziecko do ukończenia 18. roku życia.
Od kiedy nowe zasady? Wskazano 1 czerwca 2027 roku
Projekt przewiduje, że automatyzacja mogłaby zostać uruchomiona od okresu świadczeniowego 2027/2028.
Okres ten rozpocznie się 1 czerwca 2027 roku i potrwa do 31 maja 2028 roku.
To właśnie wtedy rodzice mogliby po raz pierwszy skorzystać z odnawiania świadczenia bez ponownego składania dokumentów.
Termin nie został wybrany przypadkowo.
ZUS potrzebuje czasu na przygotowanie odpowiednich rozwiązań informatycznych i zmianę sposobu obsługi milionów spraw.
Nie wystarczy więc samo przyjęcie przepisów.
Konieczne jest również dostosowanie systemów, które będą automatycznie weryfikowały informacje o dzieciach i rodzicach.
Warto podkreślić, że 1 czerwca 2027 roku jest obecnie zakładanym terminem wdrożenia, a nie datą wynikającą z już obowiązującej nowelizacji.
Rodzice mogą uniknąć przerw w wypłatach
Jedną z przyczyn przygotowania zmian są problemy związane z koniecznością corocznego pilnowania terminów.
Obecnie rodzic, który zbyt późno złoży dokumenty, może otrzymać świadczenie z opóźnieniem albo utracić prawo do pieniędzy za część wcześniejszego okresu.
W praktyce obowiązek ponawiania tych samych formalności bywa szczególnie uciążliwy dla osób wychowujących kilkoro dzieci.
Nowe przepisy mają ograniczyć takie sytuacje.
Jeżeli ZUS będzie dysponował wystarczającymi informacjami, będzie mógł przedłużyć wypłaty bez oczekiwania na kolejny wniosek.
Z punktu widzenia rodzin oznaczałoby to większą przewidywalność otrzymywania pieniędzy.
Nie zwalniałoby to jednak rodziców z obowiązku przekazywania informacji o okolicznościach, które mogą wpływać na prawo do świadczenia.
Nie wszyscy będą zwolnieni z formalności. Są ważne wyjątki
Planowane uproszczenie nie oznacza całkowitego zlikwidowania wniosków o 800 plus.
Dokumenty nadal będą potrzebne przy pierwszym ubieganiu się o świadczenie na dane dziecko.
Dotyczy to przede wszystkim rodziców nowo narodzonych dzieci.
Jeżeli po wejściu zmian w życie w rodzinie urodzi się dziecko, jego rodzice nadal będą musieli zgłosić się do programu zgodnie z obowiązującą procedurą.
Podobnie wniosek będzie wymagany w sytuacji, gdy rodzina po powrocie z zagranicy będzie po raz pierwszy ubiegać się o wypłaty.
ZUS nie ma bowiem automatycznie przyznawać pieniędzy każdemu noworodkowi wyłącznie na podstawie informacji o urodzeniu.
Dopiero po ustaleniu prawa do świadczenia możliwe byłoby jego automatyczne przedłużanie na kolejne okresy.
Zmiana adresu, opieki lub sytuacji rodzinnej. ZUS nadal trzeba informować
Automatyczne odnawianie nie oznacza, że rodzic będzie mógł całkowicie zapomnieć o formalnościach związanych z programem.
Ważne pozostanie zgłaszanie zmian dotyczących sytuacji rodziny.
Mogą one obejmować między innymi sprawowanie opieki nad dzieckiem, dane niezbędne do kontaktu lub okoliczności mające wpływ na uprawnienie do świadczenia.
Projekt przewiduje możliwość modyfikowania danych przekazanych wcześniej do ZUS.
Jeżeli sytuacja rodziny pozostanie bez zmian, informacje będą mogły stanowić podstawę do dalszych wypłat.
Jeżeli jednak pojawią się nowe okoliczności, rodzic będzie zobowiązany odpowiednio je zgłosić.
W ten sposób uproszczenie procedury ma zostać połączone z możliwością weryfikacji prawa do świadczenia.
Co z rodzicami po rozwodzie i opieką nad dzieckiem?
Proponowana nowelizacja dotyczy nie tylko sposobu odnawiania wypłat.
Ministerstwo chce również doprecyzować zasady przyznawania świadczenia osobom sprawującym tak zwaną pieczę bieżącą nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu.
To rozwiązanie związane z sytuacjami, w których opieka nad dzieckiem została powierzona osobie na mocy rozstrzygnięcia sądowego.
Projekt ma uzupełnić katalog uprawnionych do świadczenia.
Nie oznacza to jednak, że każde orzeczenie dotyczące kontaktów z dzieckiem automatycznie będzie wystarczało do uzyskania 800 plus.
Znaczenie będzie miała konkretna sytuacja prawna oraz ostateczne brzmienie przepisów.
W przypadkach dotyczących opieki naprzemiennej i sporów o świadczenie zasady przyznawania pieniędzy nadal muszą uwzględniać obowiązujące wymogi ustawowe.
800 plus pozostanie w tej samej wysokości
Ważna wiadomość dotyczy również kwoty świadczenia.
Przygotowany projekt nie przewiduje podwyższenia wypłat.
Oznacza to, że rodzice nadal mają otrzymywać 800 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko.
W skali pełnego roku świadczeniowego daje to 9600 zł na jedno dziecko.
Rodzina z dwojgiem uprawnionych dzieci może otrzymać łącznie 19 200 zł w ciągu dwunastu miesięcy.
W przypadku trojga dzieci kwota wynosi 28 800 zł rocznie.
Są to wyliczenia zakładające prawo do pełnych wypłat przez wszystkie dwanaście miesięcy.
Warto podkreślić, że automatyczne odnawianie wniosków nie oznacza przyznania dodatkowych pieniędzy ponad standardowe 800 zł miesięcznie.
ZUS musi przebudować system. Wskazano koszty zmian
Obsługa świadczenia 800 plus należy do największych zadań administracyjnych realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Każdego roku do instytucji trafiają miliony wniosków.
Znaczna część z nich dotyczy dzieci, na które świadczenie było już wcześniej wypłacane.
Automatyzacja ma ograniczyć liczbę powtarzających się czynności i zmniejszyć obciążenie administracyjne.
Według oceny skutków regulacji dostosowanie systemów teleinformatycznych ZUS ma kosztować około 8 mln zł.
Szacowany miesięczny koszt utrzymania nowych rozwiązań wynosi około 80 tys. zł.
Łączne wydatki związane z wdrożeniem oraz funkcjonowaniem zmian oszacowano na około 17,1 mln zł w perspektywie dziesięciu lat.
Ministerstwo zakłada, że rozwiązanie usprawni obsługę programu i ograniczy niepotrzebne formalności.
Projekt trafił do dalszych prac. Przepisy jeszcze nie obowiązują
Nowelizacja została przygotowana jako element działań deregulacyjnych.
W rządowym wykazie prac legislacyjnych projekt figuruje pod numerem UDER106.
Z informacji opublikowanych 17 października wynika, że dokument przeszedł etap konsultacji publicznych.
14 października skierowano go do kolejnego etapu prac na szczeblu Rady Ministrów.
To jednak nie jest równoznaczne z wejściem ustawy w życie.
Aby nowe zasady zaczęły obowiązywać, projekt musi przejść dalszą procedurę legislacyjną.
Konieczne będzie przyjęcie odpowiednich przepisów i ich ogłoszenie.
Dopiero wtedy rodzice otrzymają ostateczne potwierdzenie, od kiedy ZUS będzie mógł automatycznie odnawiać wypłaty.
Co rodzice powinni zrobić teraz?
Do czasu wejścia w życie nowych przepisów obowiązują dotychczasowe zasady.
Okres świadczeniowy 2026/2027 trwa od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2027 roku.
Prawo do pieniędzy na ten okres wymagało złożenia odpowiedniego wniosku.
Dokumenty można przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną, między innymi przez eZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.
Rodzice, którzy nie dopełnili formalności, nie powinni zakładać, że projektowana zmiana automatycznie naprawi tę sytuację.
Podobnie osoby oczekujące na świadczenie powinny regularnie sprawdzać korespondencję z ZUS i reagować na wezwania do uzupełnienia danych.
W przypadku nowego okresu świadczeniowego 2027/2028 należy śledzić oficjalne komunikaty instytucji.
Jeżeli projekt nie zostanie przyjęty lub jego wejście w życie się opóźni, konieczne może pozostać składanie wniosków według dotychczasowego harmonogramu.
Ważna zmiana dla milionów rodzin. Ostateczna decyzja jeszcze przed nami
Propozycja automatycznego odnawiania 800 plus może oznaczać dużą zmianę w codziennych kontaktach obywateli z administracją.
Zamiast corocznego wypełniania formularza rodzice mogliby korzystać z kontynuacji wypłat na podstawie informacji znajdujących się już w systemie ZUS.
Dla rodzin oznaczałoby to mniej formalności i mniejsze ryzyko opóźnienia pieniędzy z powodu przeoczenia terminu.
Jednocześnie nowe zasady nie wyeliminowałyby obowiązku składania pierwszego wniosku ani zgłaszania ważnych zmian w sytuacji rodzinnej.
Najważniejsze: rząd przygotował projekt automatycznego odnawiania świadczenia 800 plus od okresu rozpoczynającego się 1 czerwca 2027 roku. Zmiana ma zwolnić miliony rodziców z konieczności corocznego ponawiania wniosków. Projekt nie został jednak jeszcze uchwalony, dlatego do czasu wejścia nowych przepisów w życie należy stosować dotychczasowe zasady ZUS.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.