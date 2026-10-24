Włoskie miasta w stanie oblężenia. Wojsko na ulicach i barykady w dzielnicy mody
Pancerne osłony na witrynach w mediolańskiej dzielnicy mody, wojskowe patrole wokół dworców oraz śmigłowce krążące nad rzymskimi zabytkami. Włoskie służby postawiono w stan najwyższej gotowości przed sobotnią falą demonstracji. Za paraliżem stoi tajemnicza organizacja zrzeszająca radykałów i nieletnich, która zapowiada nową strategię walki ulicznej. Zobacz, dlaczego władze w Rzymie i Mediolanie obawiają się wybuchu chaosu!
Tajemniczy „Ruch 17 października” rzuca wyzwanie władzom. Kim są organizatorzy?
Włoskie siły bezpieczeństwa zostały postawione w stan najwyższego alertu w ośmiu strategicznych metropoliach kraju: Rzymie, Mediolanie, Turynie, Genui, Florencji, Padwie, Bolonii oraz Bari. Powodem gigantycznej mobilizacji są zapowiedziane na sobotę antyrządowe demonstracje. Władze obawiają się powtórki dramatycznych wydarzeń z minionego weekendu, kiedy ulice włoskich miast zamieniły się w arenę bezwzględnych walk, niszczenia mienia i plądrowania sklepów.
Za wezwaniami do ogólnokrajowego buntu stoi formacja określająca się jako „Ruch 17 października”. Grupa zawiązała się w sieci zaledwie kilka dni wcześniej, bezpośrednio po brutalnych zamieszkach, które 17 października wstrząsnęły Mediolanem. Wtedy to doszło do zmasowanych ataków na funkcjonariuszy, podpalania radiowozów i rabunku lokali handlowych. Co najbardziej zszokowało opinię publiczną, głównymi sprawcami agresji byli nastolatkowie – spośród około 300 wówczas zatrzymanych większość stanowiły osoby niepełnoletnie. Służby wywiadowcze wskazują, że za fasadą młodzieżowego buntu stoją doświadczeni anarchiści i skrajnie lewicowi ekstremiści, którzy w opublikowanych manifestach zapowiedzieli zmianę taktyki miejskich zamieszek na bardziej skoordynowaną i rozproszoną.
Mediolan barykaduje dzielnice luksusu. Wojsko na ulicach i apel burmistrza
Największe napięcie panuje w stolicy Lombardii, gdzie wspomnienia niedawnych walk ulicznych są wciąż żywe. Aby zapobiec powtórce scen z 17 października, władze Mediolanu zdecydowały o skierowaniu na ulice połączonych sił policji oraz patroli wojskowych. Żołnierze i uzbrojeni funkcjonariusze obsadzili kluczową oś miasta – od głównego dworca kolejowego Milano Centrale aż po historyczne serce metropolii.
Paraliżujący strach ogarnął właścicieli placówek handlowych, zwłaszcza w słynnym kwartale mody (Quadrilatero della Moda). Aby uchronić się przed szabrownikami, zarządcy luksusowych butików osłonili szklane witryny specjalnymi panelami pancernymi i drewnianymi barykadami, a część salonów podjęła decyzję o całkowitym zamknięciu lokali na czas sobotnich marszów. Do handlowców zaapelował burmistrz Mediolanu Giuseppe „Beppe” Sala, prosząc o nieuleganie panice i normalne otwarcie sklepów. Szczególnym kordonem ochronnym otoczono słynny plac Piazza Duomo z gotycką katedrą i zabytkową Galerią Wiktora Emanuela II, które tydzień wcześniej stały się epicentrum starć i aktów wandalizmu.
Rzym w sieci inwigilacji: drony, śmigłowce i cyberpolicja
Równie dramatycznie rysuje się sytuacja w Rzymie. Władze Wiecznego Miasta skierowały do zabezpieczenia centrum i głównych ciągów handlowych ponad 1500 policjantów wspieranych przez oddziały karabinierów. W stolicy Włoch sytuacja jest szczególnie skomplikowana, ponieważ w tym samym czasie ma odbyć się kilka innych, wcześniej zgłoszonych zgromadzeń – w tym manifestacja środowisk prawicowych oraz wiec antywojenny. Dołączenie do tego kotła nielegalnego zgromadzenia Ruchu 17 października grozi bezpośrednią konfrontacją wrogich grup.
Jak podaje portal Roma Today, do akcji włączono zaawansowane technologie operacyjne. Funkcjonariusze rzymskiego ośrodka bezpieczeństwa cybernetycznego przez całą dobę inwigilują kanały komunikatorów internetowych i fora społecznościowe, by wyprzedzać ruchy organizatorów. Przestrzeń powietrzną nad Rzymem monitorują policyjne drony, a sytuację z góry kontrolują załogi śmigłowców formacji Carabinieri.
Włoskie służby nie czekały na rozpoczęcie manifestacji z założonymi rękami. W piątek w wielu miastach przeprowadzono skoordynowane naloty prewencyjne. Policjanci przeszukali dziesiątki mieszkań, zabezpieczając niebezpieczne narzędzia, butelki zapalające i materiały pirotechniczne. Zatrzymano prewencyjnie około 100 osób przygotowujących się do starć, z czego ponad połowę stanowili nieletni.
Kluczowe fakty o mobilizacji służb we Włoszech
Zobacz zestawienie najważniejszych informacji przed sobotnimi protestami:
- Stan najwyższej gotowości w 8 miastach – Rzym, Mediolan, Turyn, Genua, Florencja, Padwa, Bolonia i Bari pod nadzorem służb.
- Tajemniczy „Ruch 17 października” – nieformalna koalicja anarchistów i zradykalizowanych nastolatków nawołuje do buntu.
- Pancerne osłony w Mediolanie – luksusowe butiki zasłoniły witryny z obawy przed plądrowaniem; na ulice wyjechało wojsko.
- 1500 policjantów w Rzymie – drony, śmigłowce i monitoring komunikatorów mają powstrzymać zamieszki w Wiecznym Mieście.
- Prewencyjne zatrzymania – w piątkowych nalotach aresztowano około 100 osób i przejęto niebezpieczne przedmioty.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.