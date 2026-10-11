Z ostatniej chwili. Pilne działania służb. Informacja o możliwym zamachu na Donalda Tuska. Zwołano spotkanie w ABW
W związku z informacjami o możliwym zagrożeniu związanym z premierą filmu „Dom dobry” zaplanowano spotkanie przedstawicieli służb w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Decyzję o podjęciu działań wydali minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
Informację przekazała w niedzielę, 11 października, Karolina Gałecka za pośrednictwem serwisu X. Z jej komunikatu wynika, że służby mają przeanalizować informacje dotyczące możliwego zagrożenia i podjąć odpowiednie działania.
Spotkanie w Centrum Antyterrorystycznym ABW. Wyznaczono godzinę
Zgodnie z opublikowanym komunikatem spotkanie przedstawicieli służb zaplanowano na niedzielę, 11 października, na godzinę 11:00.
W rozmowach mają uczestniczyć przedstawiciele służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym Policji oraz Służby Ochrony Państwa, a także funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Centrum Antyterrorystyczne ABW zajmuje się między innymi wymianą i analizą informacji dotyczących zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz koordynacją współpracy właściwych służb.
Samo zwołanie spotkania w tej instytucji nie oznacza jednak potwierdzenia zagrożenia terrorystycznego.
Trzej ministrowie polecili podjęcie działań
Jak przekazała Karolina Gałecka, decyzja o działaniach zapadła na szczeblu trzech ministrów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.
W opublikowanym komunikacie wskazano:
„W związku z informacją, która wpłynęła do @PolskaPolicja i dotyczy możliwego zamachu na premierę @donaldtusk oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej @KosiniakKamysz, minister spraw wewnętrznych i administracji @MKierwinski oraz minister koordynator służb specjalnych @TomaszSiemoniak polecili podjęcie działań w tej sprawie”.
Komunikat wskazuje, że do Policji wpłynęła informacja o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska. Nie ujawniono jednak szczegółów dotyczących źródła informacji ani charakteru potencjalnego zagrożenia.
Służby analizują informacje. Nie ma potwierdzenia zamachu
Na obecnym etapie nie ma podstaw, by twierdzić, że planowany zamach został potwierdzony.
Z dostępnego komunikatu wynika, że służby podjęły działania w związku z otrzymaną informacją o możliwym zagrożeniu. Jej wiarygodność i okoliczności wymagają sprawdzenia.
Nie podano również informacji o zatrzymaniach związanych bezpośrednio z tą sprawą.
W związku z informacją, która wpłynęła do @PolskaPolicja i dotyczy możliwego zamachu na premiera @donaldtusk oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej @KosiniakKamysz , minister spraw wewnętrznych i administracji @MKierwinski oraz minister koordynator służb specjalnych @TomaszSiemoniak polecili podjęcie działań w tej sprawie.
Dzisiaj o godz. 11.00 odbędzie się w CAT ABW spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA: @PolskaPolicja i @SOP_GOV_PL oraz funkcjonariuszy @ABW_GOV_PL.
— Karolina Gałecka (@K_Galecka) October 11, 2026
Kolejne informacje mogą pojawić się po spotkaniu
Spotkanie w Centrum Antyterrorystycznym ABW zaplanowano na godzinę 11:00. Na razie nie wiadomo, czy po jego zakończeniu przedstawiciele służb lub rządu przedstawią dodatkowe informacje.
Sprawa dotyczy bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie, dlatego szczególnie istotne jest opieranie się na oficjalnych komunikatach i unikanie niepotwierdzonych doniesień.
Źródło: wpis Karoliny Gałeckiej w serwisie X, 11 października 2026 r.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.