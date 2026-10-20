Z ostatniej chwili. Zagrożenie atakiem z powietrza w Polsce. RCB wysłało alarmowe SMS-y, wojsko uruchomiło obronę powietrzną
Niepokojące komunikaty polskich służb. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców części województwa podkarpackiego przed zagrożeniem atakiem z powietrza. Na telefony Polaków trafiły alarmowe SMS-y z poleceniem znalezienia bezpiecznego miejsca. Jednocześnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o uruchomieniu niezbędnych sił i środków systemu obrony powietrznej. Powodem są kolejne rosyjskie uderzenia na zachodnią Ukrainę.
Sytuacja przy wschodniej granicy Polski pozostaje napięta. We wtorek, 20 października 2026 roku, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało ostrzeżenie skierowane do mieszkańców części Podkarpacia.
Treść komunikatu jest wyjątkowo stanowcza.
„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów”.
Alarm RCB. Ostrzeżenie dla mieszkańców 10 powiatów
Według informacji przekazanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alert wysłano do odbiorców na terenie następujących powiatów:
- jasielskiego,
- strzyżowskiego,
- brzozowskiego,
- przemyskiego,
- sanockiego,
- leskiego,
- krośnieńskiego,
- bieszczadzkiego,
- miasta Przemyśl,
- miasta Krosno.
Ostrzeżenie dotyczy wskazanych obszarów województwa podkarpackiego, a nie całego kraju.
Mieszkańcom zalecono znalezienie bezpiecznego miejsca, stosowanie się do poleceń służb oraz oczekiwanie na dalsze komunikaty.
Wojsko wydało pilny komunikat. Uruchomiono system obrony powietrznej
Do sytuacji odniosło się również Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
W oficjalnym komunikacie poinformowano:
„W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej”.
Oznacza to, że polskie siły zbrojne podjęły działania zabezpieczające w związku z rosyjskimi atakami prowadzonymi w pobliżu granic naszego kraju.
Wojsko podkreśliło, że działania mają charakter prewencyjny.
„Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”.
Siły zbrojne w gotowości do natychmiastowej reakcji
Dowództwo Operacyjne zapewniło, że sytuacja jest stale obserwowana, a polskie jednostki pozostają przygotowane do działania.
„Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji”.
Komunikat wskazuje, że działania polskiego wojska są związane z rosyjskimi uderzeniami na Ukrainę i mają zapobiegać ewentualnym zagrożeniom dla naszego kraju.
Nie oznacza to, że potwierdzono atak na terytorium Polski. Takiej informacji nie zawiera opublikowany komunikat Dowództwa Operacyjnego.
Co robić po otrzymaniu alarmowego SMS-a?
Mieszkańcy objęci ostrzeżeniem powinni potraktować komunikat poważnie.
RCB zaleca znalezienie bezpiecznego miejsca, wykonywanie poleceń służb oraz śledzenie kolejnych oficjalnych informacji.
W razie zagrożenia z powietrza najbezpieczniej udać się do wyznaczonego schronienia, a jeśli nie jest dostępne — do piwnicy lub wewnętrznego pomieszczenia budynku, z dala od okien.
Nie należy wychodzić na zewnątrz wyłącznie po to, aby obserwować działania lotnictwa.
Sytuacja przy granicy jest dynamiczna
Wtorkowe ostrzeżenia pojawiają się w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę.
Polskie służby monitorują rozwój wydarzeń, a wojsko pozostaje w gotowości do natychmiastowej reakcji.
Najważniejsze jest stosowanie się do aktualnych poleceń Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i służb. Alerty mogą być wydawane i odwoływane wraz ze zmianą sytuacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.