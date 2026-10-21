Zwrot w sprawie ukraińskiej uchwały o UPA. Polska otrzymała zapewnienie od otoczenia Zełenskiego
Decyzja ukraińskich władz regionalnych o ustanowieniu 2027 roku rokiem UPA i Romana Szuchewycza wywołała zdecydowaną reakcję w Polsce. Teraz pojawiły się nowe informacje. Wiceszef MSZ Marcin Bosacki przekazał, że najbliżsi współpracownicy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego obiecali, iż kontrowersyjna decyzja nie wejdzie w życie.
Uchwała o UPA wywołała sprzeciw w Polsce
We wtorek, 20 października 2026 roku, Lwowska Rada Obwodowa przyjęła decyzję o ustanowieniu 2027 roku rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), jej dowódcy Romana Szuchewycza oraz Ołeha Olżycza, działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN).
Decyzję podjęły regionalne władze obwodu lwowskiego, będące odpowiednikiem polskiego sejmiku wojewódzkiego.
Uchwała wywołała zdecydowany sprzeciw polskich władz oraz Instytutu Pamięci Narodowej.
Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz określił ją jako nieakceptowalną. Podkreślił również, że władze Ukrainy powinny odciąć się od takiego stanowiska.
Krytycznie zareagowała także polska ambasada w Kijowie, wskazując, że gloryfikowanie osób odpowiedzialnych za zbrodnie stoi w sprzeczności z wartościami europejskimi i dobrosąsiedzkimi relacjami.
Nagły zwrot. Wiceszef MSZ mówi o obietnicy otoczenia Zełenskiego
W środę, 21 października, do sprawy odniósł się wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
Podczas rozmowy na antenie TVN24 poinformował, że polska strona otrzymała zapewnienie od najbliższych współpracowników prezydenta Ukrainy.
Według Bosackiego otoczenie Wołodymyra Zełenskiego obiecało, że decyzja Lwowskiej Rady Obwodowej nie wejdzie w życie.
Wiceminister ocenił uchwałę jako bardzo złą i prowokacyjną. Zasugerował również, że jej skutki mogłyby odpowiadać interesom Rosji, której zależy na pogłębianiu napięć między Polską a Ukrainą.
Polska dyplomacja oczekuje teraz dotrzymania przekazanego zapewnienia.
Uchwała zniknęła ze strony internetowej
Bosacki zwrócił uwagę na jeszcze jeden szczegół.
Jak poinformował, we wtorek późnym wieczorem komunikat dotyczący kontrowersyjnej uchwały zniknął z oficjalnej strony internetowej władz obwodu lwowskiego.
Wiceszef MSZ uznał to za pozytywny sygnał, który może świadczyć o zmianie podejścia do podjętej decyzji.
Nie oznacza to jednak automatycznie, że uchwała została formalnie uchylona.
Na moment przekazania informacji nie przedstawiono oficjalnego dokumentu potwierdzającego jej unieważnienie. Znane jest natomiast zapewnienie, o którym poinformował przedstawiciel polskiego MSZ.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.