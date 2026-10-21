Zwrot w sprawie ukraińskiej uchwały o UPA. Polska otrzymała zapewnienie od otoczenia Zełenskiego

21 października 2026 09:32 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

Decyzja ukraińskich władz regionalnych o ustanowieniu 2027 roku rokiem UPA i Romana Szuchewycza wywołała zdecydowaną reakcję w Polsce. Teraz pojawiły się nowe informacje. Wiceszef MSZ Marcin Bosacki przekazał, że najbliżsi współpracownicy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego obiecali, iż kontrowersyjna decyzja nie wejdzie w życie.

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Fot. Shutterstock

Uchwała o UPA wywołała sprzeciw w Polsce

We wtorek, 20 października 2026 roku, Lwowska Rada Obwodowa przyjęła decyzję o ustanowieniu 2027 roku rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), jej dowódcy Romana Szuchewycza oraz Ołeha Olżycza, działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN).

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Decyzję podjęły regionalne władze obwodu lwowskiego, będące odpowiednikiem polskiego sejmiku wojewódzkiego.

Uchwała wywołała zdecydowany sprzeciw polskich władz oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz określił ją jako nieakceptowalną. Podkreślił również, że władze Ukrainy powinny odciąć się od takiego stanowiska.

Krytycznie zareagowała także polska ambasada w Kijowie, wskazując, że gloryfikowanie osób odpowiedzialnych za zbrodnie stoi w sprzeczności z wartościami europejskimi i dobrosąsiedzkimi relacjami.

Nagły zwrot. Wiceszef MSZ mówi o obietnicy otoczenia Zełenskiego

W środę, 21 października, do sprawy odniósł się wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.

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Podczas rozmowy na antenie TVN24 poinformował, że polska strona otrzymała zapewnienie od najbliższych współpracowników prezydenta Ukrainy.

Według Bosackiego otoczenie Wołodymyra Zełenskiego obiecało, że decyzja Lwowskiej Rady Obwodowej nie wejdzie w życie.

Wiceminister ocenił uchwałę jako bardzo złą i prowokacyjną. Zasugerował również, że jej skutki mogłyby odpowiadać interesom Rosji, której zależy na pogłębianiu napięć między Polską a Ukrainą.

Polska dyplomacja oczekuje teraz dotrzymania przekazanego zapewnienia.

Uchwała zniknęła ze strony internetowej

Bosacki zwrócił uwagę na jeszcze jeden szczegół.

Jak poinformował, we wtorek późnym wieczorem komunikat dotyczący kontrowersyjnej uchwały zniknął z oficjalnej strony internetowej władz obwodu lwowskiego.

Wiceszef MSZ uznał to za pozytywny sygnał, który może świadczyć o zmianie podejścia do podjętej decyzji.

Nie oznacza to jednak automatycznie, że uchwała została formalnie uchylona.

Na moment przekazania informacji nie przedstawiono oficjalnego dokumentu potwierdzającego jej unieważnienie. Znane jest natomiast zapewnienie, o którym poinformował przedstawiciel polskiego MSZ.

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