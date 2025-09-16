1000 zł kary za SOR? Ministerstwo Zdrowia ucina spekulacje!

16 września 2025 12:04

Ministerstwo Zdrowia odrzuciło pomysł kar finansowych za nieuzasadnione wizyty na SOR i wezwania karetek. Resort podkreśla, że prawo do ochrony zdrowia jest konstytucyjne i nie może być ograniczane sankcjami. Zamiast tego rząd stawia na usprawnienie systemu i lepszą dostępność podstawowej opieki medycznej.

Fot. Warszawa w Pigułce

Kary za wizyty na SOR? Ministerstwo Zdrowia odpowiada na kontrowersyjną propozycję

Pomysł karania pacjentów za bezpodstawne wizyty na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych wywołał burzliwą debatę. Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła petycja, w której postulowano wprowadzenie sankcji finansowych sięgających nawet 1000 zł. Resort zdrowia stanowczo jednak odrzucił ten pomysł, podkreślając, że prawo do ochrony zdrowia jest konstytucyjnie gwarantowane i nie może być ograniczane karami.

Petycja i postulaty

Autorzy petycji wskazywali, że przepełnione SOR-y to jeden z największych problemów systemu ochrony zdrowia. Zwracali uwagę, że wiele osób zgłasza się na oddziały ratunkowe bez realnego zagrożenia życia – tylko po receptę, zwolnienie lekarskie albo by ominąć kolejki w przychodniach. Proponowali więc sankcje finansowe, m.in. 500 zł za bezzasadne wezwanie karetki i nawet 1000 zł w przypadku pacjentów nietrzeźwych lub pod wpływem narkotyków, którzy przychodzą na SOR bez pilnej potrzeby.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia

Resort jednoznacznie odrzucił propozycję. Jak zaznaczono w odpowiedzi, konstytucja zapewnia każdemu obywatelowi prawo do ochrony zdrowia i dostęp do świadczeń medycznych finansowanych z publicznych środków. Kara mogłaby stać się barierą, zwłaszcza dla osób uboższych, które w kryzysowej sytuacji mogłyby zrezygnować z wezwania pomocy. Ministerstwo podkreśliło, że obciążanie pacjentów sankcjami jest sprzeczne z zasadą powszechnego i równego dostępu do opieki zdrowotnej.

Zamiast kar – usprawnienia systemu

Zamiast penalizacji, władze zapowiadają działania usprawniające system. Priorytetem ma być poprawa dostępności lekarzy rodzinnych i specjalistów, skrócenie kolejek w przychodniach oraz edukacja pacjentów, by wiedzieli, kiedy wizyta na SOR jest uzasadniona, a kiedy wystarczy podstawowa opieka zdrowotna.

Resort poinformował, że nie planuje żadnych prac legislacyjnych w kierunku wprowadzenia kar. Rozwiązaniem problemu ma być rozwój i wzmocnienie systemu opieki medycznej, a nie dodatkowe obciążenia dla pacjentów.

