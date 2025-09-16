1000 zł kary za SOR? Ministerstwo Zdrowia ucina spekulacje!
Ministerstwo Zdrowia odrzuciło pomysł kar finansowych za nieuzasadnione wizyty na SOR i wezwania karetek. Resort podkreśla, że prawo do ochrony zdrowia jest konstytucyjne i nie może być ograniczane sankcjami. Zamiast tego rząd stawia na usprawnienie systemu i lepszą dostępność podstawowej opieki medycznej.
Kary za wizyty na SOR? Ministerstwo Zdrowia odpowiada na kontrowersyjną propozycję
Pomysł karania pacjentów za bezpodstawne wizyty na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych wywołał burzliwą debatę. Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła petycja, w której postulowano wprowadzenie sankcji finansowych sięgających nawet 1000 zł. Resort zdrowia stanowczo jednak odrzucił ten pomysł, podkreślając, że prawo do ochrony zdrowia jest konstytucyjnie gwarantowane i nie może być ograniczane karami.
Petycja i postulaty
Autorzy petycji wskazywali, że przepełnione SOR-y to jeden z największych problemów systemu ochrony zdrowia. Zwracali uwagę, że wiele osób zgłasza się na oddziały ratunkowe bez realnego zagrożenia życia – tylko po receptę, zwolnienie lekarskie albo by ominąć kolejki w przychodniach. Proponowali więc sankcje finansowe, m.in. 500 zł za bezzasadne wezwanie karetki i nawet 1000 zł w przypadku pacjentów nietrzeźwych lub pod wpływem narkotyków, którzy przychodzą na SOR bez pilnej potrzeby.
Stanowisko Ministerstwa Zdrowia
Resort jednoznacznie odrzucił propozycję. Jak zaznaczono w odpowiedzi, konstytucja zapewnia każdemu obywatelowi prawo do ochrony zdrowia i dostęp do świadczeń medycznych finansowanych z publicznych środków. Kara mogłaby stać się barierą, zwłaszcza dla osób uboższych, które w kryzysowej sytuacji mogłyby zrezygnować z wezwania pomocy. Ministerstwo podkreśliło, że obciążanie pacjentów sankcjami jest sprzeczne z zasadą powszechnego i równego dostępu do opieki zdrowotnej.
Zamiast kar – usprawnienia systemu
Zamiast penalizacji, władze zapowiadają działania usprawniające system. Priorytetem ma być poprawa dostępności lekarzy rodzinnych i specjalistów, skrócenie kolejek w przychodniach oraz edukacja pacjentów, by wiedzieli, kiedy wizyta na SOR jest uzasadniona, a kiedy wystarczy podstawowa opieka zdrowotna.
Resort poinformował, że nie planuje żadnych prac legislacyjnych w kierunku wprowadzenia kar. Rozwiązaniem problemu ma być rozwój i wzmocnienie systemu opieki medycznej, a nie dodatkowe obciążenia dla pacjentów.
